যুবকের পেটে মিলল ২২০০ ইয়াবা বড়ি

যশোরে এক যুবকের পেট থেকে ২ হাজার ২০০ ইয়াবা বড়ি উদ্ধার করা হয়েছে বলে জানিয়েছে র্যাব।
গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাত দেড়টার দিকে শহরের মণিহার বাসস্ট্যান্ড এলাকা থেকে ওই যুবককে আটক করা হয়। আটক যুবকের নাম মাসুদ রানা (২০)। আটকের পর তাঁকে যশোর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। আজ বুধবার এক্স-রে করিয়ে তাঁর পেটে ইয়াবা শনাক্ত হয়।
মাসুদ রানা জেলার শার্শা উপজেলার গোরপাড়া কলোনিপাড়ার হোসেন আলীর ছেলে।
র্যাব-৬-এর যশোর ক্যাম্পের অধিনায়ক মেজর এ টি এম ফজলে রাব্বী প্রিন্স বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে র্যাব সদস্যরা মণিহার বাসস্ট্যান্ড এলাকায় মাসুদ রানাকে আটক করেন। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে মাসুদ রানা জানান, তাঁর পেটে আনুমানিক ২ হাজার ২০০ ইয়াবা বড়ি রয়েছে। তিনি এসব ইয়াবা কক্সবাজার থেকে যশোরে এনেছিলেন। জিজ্ঞাসাবাদ শেষে আজ সকালে মাসুদকে যশোর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে পেট থেকে ইয়াবাগুলো বের করা হচ্ছে। এই ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।
