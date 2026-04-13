শরীয়তপুর আইনজীবী সমিতি: নির্বাচন ছাড়াই বিএনপিপন্থীদের জয়লাভ

শরীয়তপুর জেলা আইনজীবী সমিতির নির্বাচনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের পুরো প্যানেল নির্বাচন ছাড়াই জয়লাভ করেছে।
আজ সোমবার (১৩ এপ্রিল) বিকেলে প্রধান নির্বাচন কমিশনার অ্যাডভোকেট শাহাদাৎ হোসেন নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশ করেন।
জেলা আইনজীবী সমিতি সূত্র জানায়, শরীয়তপুর জেলা আইনজীবী সমিতির ২০২৬-২৭ সালের বার্ষিক নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হয় ২ এপ্রিল।
ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী গতকাল রোববার (১২ এপ্রিল) বেলা ১১টা থেকে ২টা পর্যন্ত ছিল মনোনয়নপত্র ক্রয় ও জমা দেওয়ার নির্ধারিত সময়। ২৫ এপ্রিল ছিল ভোট গ্রহণের দিন। শরীয়তপুর জেলা আইনজীবী সমিতির ১৫টি পদ রয়েছে। ১৫টি পদে জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের একক প্রার্থী মনোনয়নপত্র ক্রয় ও দাখিল করেন। এর বাইরে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী মনোনয়নপত্র ক্রয় ও জমা দেননি। তাই প্রতিদ্বন্দ্বী কেউ না থাকায় আজ বিকেলে নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশ করেন নির্বাচন কমিশনার।
বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিতরা হলেন সভাপতি অ্যাড. মুহাম্মদ কামরুল হাসান, সিনিয়র সহসভাপতি মাহবুবুর রহমান খান স্বপন, সহসভাপতি মো. জাফর ইকবাল, সাধারণ সম্পাদক মৃধা নজরুল কবির, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সেলিম আহমদ, সহসাধারণ সম্পাদক এইচ এম লোকমান হোসাইন, অর্থ সম্পাদক মো. রুহুল আমিন হাওলাদার, সাংস্কৃতিক সম্পাদক মুনিরা আক্তার, লাইব্রেরি সম্পাদক মো. জয়নাল আবেদীন, অডিটর এনামুল হক এনাম, সদস্য আনোয়ার হোসেন খান, মো. লুৎফর রহমান ঢালী, মো. আনোয়ার হোসেন, মো. জাকির হোসেন তালুকদার ও তৌহিদুল ইসলাম।
নবনির্বাচিত কমিটির সভাপতি মুহাম্মদ কামরুল হাসান বলেন, ১৫টি পদে জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরাম প্যানেল বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছে। যাচাই-বাছাই শেষে আজ বিকেলে নির্বাচন কমিশন ফলাফল প্রকাশ করেছে।
প্রধান নির্বাচন কমিশনার অ্যাড. শাহাদাৎ হোসেন বলেন, ১৫টি পদে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী না থাকায় সবাইকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত ঘোষণা করা হয়েছে।
অভিযোগ রয়েছে, ১৫টি পদে জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের ১৫ জন প্রার্থী কাউকে মনোনয়নপত্র ক্রয় বা দাখিল করতে দেননি।
তবে আজ বেলা ৩টার দিকে সংবাদ সম্মেলন করে জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরাম শরীয়তপুর জেলা শাখার সদস্যসচিব মৃধা নজরুল কবির অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি করেন।
ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগর উপজেলায় সড়ক নির্মাণে অনিয়মের অভিযোগ তদন্ত করতে গিয়ে উপসহকারী প্রকৌশলী তরিকুল ইসলাম মারধরের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনার একটি ভিডিও ইতিমধ্যে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। আজ সোমবার (১৩ এপ্রিল) দুপুরে উপজেলার শিবপুর বাজার এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।১৯ মিনিট আগে
রামুতে কালু বড়ুয়া (৬৫) নামের এক বৃদ্ধকে গলা কেটে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। আজ সোমবার ভোরে উপজেলার ফতেখাঁরকুল ইউনিয়নের পূর্ব মেরংলোয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় টাম্বু বড়ুয়া নামের এক যুবক ছুরিসহ পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন।২৪ মিনিট আগে
নারায়ণগঞ্জ শহরের সড়কের ফুটপাত দখল ও অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ অভিযান চালিয়েছে নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশন (নাসিক)। আজ সোমবার নগরীর চাষাঢ়া জিয়া হলের সামনে থেকে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।৩৫ মিনিট আগে
গত ২৭ মার্চ কুষ্টিয়া সদর উপজেলার হাটশ হরিপুর বড় জামে মসজিদে জুমার নামাজের খুতবার আগে বক্তব্য দেওয়ার সময় জামায়াত নেতা সংসদ সদস্য মুফতি আমির হামজা বলেন, ‘কুষ্টিয়ার ডিসি আসতে কমপক্ষে এখন ৩০ থেকে ৫০ কোটি টাকা খরচ করা লাগে। এর আগে ২০ কোটি পর্যন্ত শুনেছিলাম।’৪১ মিনিট আগে