Ajker Patrika
শরীয়তপুর

শরীয়তপুর আইনজীবী সমিতি: নির্বাচন ছাড়াই বিএনপিপন্থীদের জয়লাভ

শরীয়তপুর প্রতিনিধি
শরীয়তপুর আইনজীবী সমিতি

শরীয়তপুর জেলা আইনজীবী সমিতির নির্বাচনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের পুরো প্যানেল নির্বাচন ছাড়াই জয়লাভ করেছে।

আজ সোমবার (১৩ এপ্রিল) বিকেলে প্রধান নির্বাচন কমিশনার অ্যাডভোকেট শাহাদাৎ হোসেন নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশ করেন।

জেলা আইনজীবী সমিতি সূত্র জানায়, শরীয়তপুর জেলা আইনজীবী সমিতির ২০২৬-২৭ সালের বার্ষিক নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হয় ২ এপ্রিল।

ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী গতকাল রোববার (১২ এপ্রিল) বেলা ১১টা থেকে ২টা পর্যন্ত ছিল মনোনয়নপত্র ক্রয় ও জমা দেওয়ার নির্ধারিত সময়। ২৫ এপ্রিল ছিল ভোট গ্রহণের দিন। শরীয়তপুর জেলা আইনজীবী সমিতির ১৫টি পদ রয়েছে। ১৫টি পদে জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের একক প্রার্থী মনোনয়নপত্র ক্রয় ও দাখিল করেন। এর বাইরে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী মনোনয়নপত্র ক্রয় ও জমা দেননি। তাই প্রতিদ্বন্দ্বী কেউ না থাকায় আজ বিকেলে নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশ করেন নির্বাচন কমিশনার।

বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিতরা হলেন সভাপতি অ্যাড. মুহাম্মদ কামরুল হাসান, সিনিয়র সহসভাপতি মাহবুবুর রহমান খান স্বপন, সহসভাপতি মো. জাফর ইকবাল, সাধারণ সম্পাদক মৃধা নজরুল কবির, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সেলিম আহমদ, সহসাধারণ সম্পাদক এইচ এম লোকমান হোসাইন, অর্থ সম্পাদক মো. রুহুল আমিন হাওলাদার, সাংস্কৃতিক সম্পাদক মুনিরা আক্তার, লাইব্রেরি সম্পাদক মো. জয়নাল আবেদীন, অডিটর এনামুল হক এনাম, সদস্য আনোয়ার হোসেন খান, মো. লুৎফর রহমান ঢালী, মো. আনোয়ার হোসেন, মো. জাকির হোসেন তালুকদার ও তৌহিদুল ইসলাম।

নবনির্বাচিত কমিটির সভাপতি মুহাম্মদ কামরুল হাসান বলেন, ১৫টি পদে জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরাম প্যানেল বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছে। যাচাই-বাছাই শেষে আজ বিকেলে নির্বাচন কমিশন ফলাফল প্রকাশ করেছে।

প্রধান নির্বাচন কমিশনার অ্যাড. শাহাদাৎ হোসেন বলেন, ১৫টি পদে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী না থাকায় সবাইকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত ঘোষণা করা হয়েছে।

অভিযোগ রয়েছে, ১৫টি পদে জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের ১৫ জন প্রার্থী কাউকে মনোনয়নপত্র ক্রয় বা দাখিল করতে দেননি।

তবে আজ বেলা ৩টার দিকে সংবাদ সম্মেলন করে জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরাম শরীয়তপুর জেলা শাখার সদস্যসচিব মৃধা নজরুল কবির অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি করেন।

স্বেচ্ছায় রিহ্যাবে ভর্তি হলেন ব্রিটনি স্পিয়ার্স

স্বেচ্ছায় রিহ্যাবে ভর্তি হলেন ব্রিটনি স্পিয়ার্স

ইরান থেকে ১২৪ মাইল দূরে মার্কিন বিমানবাহী রণতরি ও দুই যুদ্ধজাহাজ

ইরান থেকে ১২৪ মাইল দূরে মার্কিন বিমানবাহী রণতরি ও দুই যুদ্ধজাহাজ

কাছাকাছি এলেই ইরানি জাহাজ ধ্বংস করা হবে—ট্রাম্পের হুঁশিয়ারি

কাছাকাছি এলেই ইরানি জাহাজ ধ্বংস করা হবে—ট্রাম্পের হুঁশিয়ারি

নিজ ক্যাম্পাসে শিক্ষামন্ত্রীর পাশে বসে যবিপ্রবির ভিসি খবর পেলেন অব্যাহতির

নিজ ক্যাম্পাসে শিক্ষামন্ত্রীর পাশে বসে যবিপ্রবির ভিসি খবর পেলেন অব্যাহতির

গরু চোরদের ধরে হাত কাটার নির্দেশ দিলেন এমপি মুজিবুর রহমান

গরু চোরদের ধরে হাত কাটার নির্দেশ দিলেন এমপি মুজিবুর রহমান

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় সড়কের অনিয়ম পরিদর্শনে গিয়ে মারধরের শিকার প্রকৌশলী

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় সড়কের অনিয়ম পরিদর্শনে গিয়ে মারধরের শিকার প্রকৌশলী

ফুল তুলতে গিয়ে খুন হলেন বৃদ্ধ, যুবকের আত্মসমর্পণ

ফুল তুলতে গিয়ে খুন হলেন বৃদ্ধ, যুবকের আত্মসমর্পণ

শরীয়তপুর আইনজীবী সমিতি: নির্বাচন ছাড়াই বিএনপিপন্থীদের জয়লাভ

শরীয়তপুর আইনজীবী সমিতি: নির্বাচন ছাড়াই বিএনপিপন্থীদের জয়লাভ

নারায়ণগঞ্জ শহরে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ অভিযান

নারায়ণগঞ্জ শহরে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ অভিযান