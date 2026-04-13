ইরান থেকে ১২৪ মাইল দূরে মার্কিন বিমানবাহী রণতরি ও দুই যুদ্ধজাহাজ

ইরানি বন্দরগুলোতে মার্কিন নৌ-অবরোধ কার্যকর হওয়ার ঘোষণার পর মধ্যপ্রাচ্যের জলসীমায় যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক উপস্থিতি আরও জোরদার হয়েছে। স্যাটেলাইট চিত্র বিশ্লেষণ করে বিবিসি ভেরিফাই জানিয়েছে, ওমান উপসাগরের পূর্ব প্রান্তে একটি মার্কিন বিমানবাহী রণতরি এবং দুটি ডেস্ট্রয়ারের অবস্থান শনাক্ত করা হয়েছে।
গত শনিবারের স্যাটেলাইট চিত্র অনুযায়ী, পারমাণবিক শক্তিচালিত মার্কিন বিমানবাহী রণতরি ‘ইউএসএস আব্রাহাম লিংকন’ ওমান উপসাগরের পূর্বপ্রান্তে অবস্থান করছে। এটি ইরানি উপকূল থেকে প্রায় ২০০ কিলোমিটার (১২৪ মাইল) দক্ষিণে অবস্থান করছে। যুদ্ধ শুরুর পর থেকে এই বিশালাকার যুদ্ধজাহাজটিকে এবারই ইরানি ভূখণ্ডের সবচেয়ে কাছাকাছি অবস্থানে দেখা গেল।
রণতরিটির পাশাপাশি আরও দুটি যুদ্ধজাহাজের উপস্থিতি স্যাটেলাইট চিত্রে ধরা পড়েছে। এগুলোর আকার ও গঠন মার্কিন নৌবাহিনীর ‘গাইডেড-মিসাইল ডেস্ট্রয়ার’-এর সঙ্গে হুবহু মিলে যায়। জাহাজগুলো আব্রাহাম লিংকনের ‘ক্যারিয়ার স্ট্রাইক গ্রুপ’-এর অংশ বলেই ধারণা করা হচ্ছে। তবে সুনির্দিষ্টভাবে জাহাজগুলোর নাম এখনো শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি।
প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সোমবার (১৩ এপ্রিল)থেকে ইরান-সংশ্লিষ্ট জাহাজগুলোর ওপর অবরোধ কার্যকর করার যে ঘোষণা দিয়েছেন, এই যুদ্ধজাহাজগুলোর অবস্থান তারই আগাম প্রস্তুতি হিসেবে দেখা হচ্ছে। ওমান উপসাগর ও আরব সাগর এলাকায় কড়া নজরদারি বজায় রাখতেই এই শক্তিশালী নৌ-বহর মোতায়েন করেছে পেন্টাগন। বাংলাদেশ সময় রাত ৮ টা থেকে এই অবরোধ কার্যকর হয়েছে।
ইরানি বন্দরগুলোতে মার্কিন নৌ-অবরোধ কার্যকর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তেহরানকে আবারও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি বলেছেন, ইরানি জাহাজগুলো যদি কোনোভাবে মার্কিন অবরোধের সীমানার কাছাকাছি আসার চেষ্টা করে, তবে সেগুলোকে তাৎক্ষণিকভাবে ‘ধ্বংস’ করা হবে।২ ঘণ্টা আগে
আলজেরিয়া সফরে যাওয়ার আগে পাপাল বিমানে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে পোপ লিও বলেন, ‘ট্রাম্প প্রশাসনকে আমি ভয় পাই না কিংবা সুসমাচারের বার্তা জোরালোভাবে তুলে ধরতে দ্বিধা করি না। এটাই আমার দায়িত্ব, এটাই চার্চের দায়িত্ব।’৩ ঘণ্টা আগে
নেতানিয়াহু বলেন, ‘আলোচনায় বসার শর্ত ছিল ইরান অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি কার্যকর করবে এবং হরমুজ প্রণালি খুলে দেবে। কিন্তু ইরান নির্লজ্জভাবে সেই চুক্তি লঙ্ঘন করেছে; তারা প্রণালিটি খোলেনি। যুক্তরাষ্ট্র এই অবমাননা মেনে নিতে পারে না।’৪ ঘণ্টা আগে