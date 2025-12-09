ময়লার গাড়িতে সরকারি ওষুধ পাচারকালে হাসপাতালের ২ কর্মচারী আটক

শরীয়তপুর প্রতিনিধি
শরীয়তপুর সদর হাসপাতাল থেকে সরকারি ওষুধ ময়লার গাড়িতে করে পাচারের চেষ্টাকালে হাসপাতালের দুই কর্মচারীকে আটক করা হয়েছে।
মঙ্গলবার (৯ ডিসেম্বর) বিকেল ৪টার দিকে হাসপাতালের প্রধান ফটকে তল্লাশি চালিয়ে ওষুধসহ তাঁদের আটক করে আনসার সদস্যরা। পরে তাঁদের পুলিশে দেওয়া হয়।
আটককৃতরা হলেন হাসপাতালের পরিচ্ছন্নতাকর্মী টুবেল হরিজন (৩৫) ও ডোম সহকারী ইবাদুল মিয়া (৫৫)।
পুলিশ ও হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, বিকেলে হাসপাতালের প্রধান ফটকে দায়িত্ব পালন করছিলেন আনসার সদস্য আব্দুর রাজ্জাক। এ সময় টুবেল ও ইবাদুলকে একটি ময়লার ভ্যানগাড়িতে হাসপাতালে ব্যবহৃত সরঞ্জাম বহন করতে দেখে তাঁর সন্দেহ হয়। এ সময় আনসার সদস্য আব্দুর রাজ্জাক ময়লার ভ্যানটি তল্লাশি করেন।
তল্লাশিকালে ভ্যান থেকে সলবিয়ন ভিটামিন ওষুধের মোট ১৮০ বক্স উদ্ধার করা হয়। প্রতিটি বক্সে ৫০ পিস করে মোট ৯ হাজারটি সরকারি ওষুধ পাওয়া যায়। উদ্ধার হওয়া ওষুধের মেয়াদ ২০২৭ সালের এপ্রিল পর্যন্ত উল্লেখ রয়েছে।
প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে আটক দুজন আনসার সদস্যকে জানান, তাঁরা ওষুধগুলো হাসপাতালের বাইরে নিয়ে যাচ্ছিলেন।
ঘটনার বিষয়টি তাৎক্ষণিকভাবে কোম্পানি কমান্ডারকে জানান আনসার সদস্য আব্দুর রাজ্জাক। পরবর্তীকালে পালং থানা-পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। খবর পেয়ে পালং মডেল থানার মোবাইল ডিউটি টিম ঘটনাস্থলে এসে ওষুধসহ দুজনকে পুলিশ হেফাজতে নেয়।
হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বিষয়টি তদন্ত করছে।
আনসার সদস্য আব্দুর রাজ্জাক বলেন, হাসপাতালের দুই কর্মচারী ময়লার গাড়িতে হাসপাতালের এক কার্টন সরকারি ওষুধ বাইরে নিয়ে যাচ্ছিল। ওষুধসহ তাঁদের আটক করে পুলিশে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ এসে দুজনকে আটক করে নিয়ে যায়।
হাসপাতালের প্রশাসনিক কর্মকর্তা দেলোয়ার হোসেন বলেন, হাসপাতালের সরকারি ওষুধ বাইরে নিয়ে যাওয়ার সময় দুজনকে আটক করা হয়েছে। এ ঘটনায় তদন্ত সাপেক্ষে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
এ বিষয়ে পালং মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহ্ আলম বলেন, সরকারি ওষুধ পাচারকালে হাসপাতালের দুই কর্মচারীকে আটক করা হয়েছে। এ বিষয়ে তদন্ত চলছে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
শরীয়তপুর সদর হাসপাতাল থেকে সরকারি ওষুধ ময়লার গাড়িতে করে পাচারের চেষ্টাকালে হাসপাতালের দুই কর্মচারীকে আটক করা হয়েছে।
মঙ্গলবার (৯ ডিসেম্বর) বিকেল ৪টার দিকে হাসপাতালের প্রধান ফটকে তল্লাশি চালিয়ে ওষুধসহ তাঁদের আটক করে আনসার সদস্যরা। পরে তাঁদের পুলিশে দেওয়া হয়।
আটককৃতরা হলেন হাসপাতালের পরিচ্ছন্নতাকর্মী টুবেল হরিজন (৩৫) ও ডোম সহকারী ইবাদুল মিয়া (৫৫)।
পুলিশ ও হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, বিকেলে হাসপাতালের প্রধান ফটকে দায়িত্ব পালন করছিলেন আনসার সদস্য আব্দুর রাজ্জাক। এ সময় টুবেল ও ইবাদুলকে একটি ময়লার ভ্যানগাড়িতে হাসপাতালে ব্যবহৃত সরঞ্জাম বহন করতে দেখে তাঁর সন্দেহ হয়। এ সময় আনসার সদস্য আব্দুর রাজ্জাক ময়লার ভ্যানটি তল্লাশি করেন।
তল্লাশিকালে ভ্যান থেকে সলবিয়ন ভিটামিন ওষুধের মোট ১৮০ বক্স উদ্ধার করা হয়। প্রতিটি বক্সে ৫০ পিস করে মোট ৯ হাজারটি সরকারি ওষুধ পাওয়া যায়। উদ্ধার হওয়া ওষুধের মেয়াদ ২০২৭ সালের এপ্রিল পর্যন্ত উল্লেখ রয়েছে।
প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে আটক দুজন আনসার সদস্যকে জানান, তাঁরা ওষুধগুলো হাসপাতালের বাইরে নিয়ে যাচ্ছিলেন।
ঘটনার বিষয়টি তাৎক্ষণিকভাবে কোম্পানি কমান্ডারকে জানান আনসার সদস্য আব্দুর রাজ্জাক। পরবর্তীকালে পালং থানা-পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। খবর পেয়ে পালং মডেল থানার মোবাইল ডিউটি টিম ঘটনাস্থলে এসে ওষুধসহ দুজনকে পুলিশ হেফাজতে নেয়।
হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বিষয়টি তদন্ত করছে।
আনসার সদস্য আব্দুর রাজ্জাক বলেন, হাসপাতালের দুই কর্মচারী ময়লার গাড়িতে হাসপাতালের এক কার্টন সরকারি ওষুধ বাইরে নিয়ে যাচ্ছিল। ওষুধসহ তাঁদের আটক করে পুলিশে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ এসে দুজনকে আটক করে নিয়ে যায়।
হাসপাতালের প্রশাসনিক কর্মকর্তা দেলোয়ার হোসেন বলেন, হাসপাতালের সরকারি ওষুধ বাইরে নিয়ে যাওয়ার সময় দুজনকে আটক করা হয়েছে। এ ঘটনায় তদন্ত সাপেক্ষে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
এ বিষয়ে পালং মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহ্ আলম বলেন, সরকারি ওষুধ পাচারকালে হাসপাতালের দুই কর্মচারীকে আটক করা হয়েছে। এ বিষয়ে তদন্ত চলছে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
কুমিল্লা-১১ (চৌদ্দগ্রাম) আসনে গণঅধিকার পরিষদ মনোনীত এমপি প্রার্থী কে এম ফরিদ আমিনের বিরুদ্ধে মারধরের অভিযোগ করেছেন তাঁর বাবা রুহুল আমিন। তিনি ৪ ডিসেম্বর চৌদ্দগ্রাম থানায় এই অভিযোগে সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেছেন। এ ছাড়া ছেলেকে গ্রেপ্তারের দাবিতে মঙ্গলবার (৮ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় সংবাদ সম্মেলনও করেছেন এই৬ মিনিট আগে
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) শাটল ট্রেনের নিচে কাটা পড়ে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। আজ মঙ্গলবার বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেলস্টেশনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। তাৎক্ষণিকভাবে নিহতের নাম-পরিচয় পাওয়া যায়নি। তাঁর বাড়ি বিশ্ববিদ্যালয়সংলগ্ন সাউথ ক্যাম্পাস এলাকায় বলে জানা গেছে।৯ মিনিট আগে
গাজীপুরের কোনাবাড়ীতে শ্রমিক আন্দোলনের জেরে পিএন কম্পোজিট লিমিটেড নামের একটি পোশাক তৈরির কারখানা অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার সকালে কোনাবাড়ী থানার আমবাগ এলাকায় কারাখানাটির প্রধান ফটকে বন্ধের নোটিশ দেখতে পেয়ে বিক্ষোভ করেন শ্রমিকেরা।১৮ মিনিট আগে
পাবনায় উল্টো পথে আসা ট্রাকের সঙ্গে মাইক্রোবাসের সংঘর্ষে বিএনপি চেয়ারপারসনের বিশেষ সহকারী শামসুর রহমান শিমুল বিশ্বাসসহ চারজন আহত হয়েছেন। আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৬টার দিকে পাবনার আটঘরিয়া উপজেলার একদন্ত এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।২১ মিনিট আগে
চৌদ্দগ্রাম (কুমিল্লা) প্রতিনিধি
কুমিল্লা-১১ (চৌদ্দগ্রাম) আসনে গণঅধিকার পরিষদ মনোনীত এমপি প্রার্থী কে এম ফরিদ আমিনের বিরুদ্ধে মারধরের অভিযোগ করেছেন তাঁর বাবা রুহুল আমিন। তিনি ৪ ডিসেম্বর চৌদ্দগ্রাম থানায় এই অভিযোগে সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেছেন। এ ছাড়া ছেলেকে গ্রেপ্তারের দাবিতে মঙ্গলবার (৮ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় সংবাদ সম্মেলনও করেছেন এই বাবা।
উপজেলার মুন্সিরহাট ইউনিয়নের বাংপাই গ্রামে সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে রুহুল আমিন বলেন, ছেলে ফরিদ আমিন ৪ ডিসেম্বর তাঁকে শারীরিকভাবে নির্যাতন করে। এ ঘটনায় তিনি থানায় লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন। এর পর থেকে অভিযোগটি তুলে নেওয়ার জন্য ছেলে তাঁকে নানাভাবে হুমকি-ধমকি দিচ্ছেন। অন্যথায় তাঁকে হত্যার হুমকিও দেওয়া হচ্ছে।
ভুক্তভোগী বাবা বলেন, প্রায় সময় ফরিদ আমিন ও তাঁর স্ত্রী নাছরিন আক্তার যোগসাজশ করে তাঁকে মারধর করেন। এসব ঘটনায় থানায় এর আগেও একাধিক জিডি ও অভিযোগ দিয়েছেন।
সর্বশেষ ৪ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার বিকেলে তাঁর ওপর হামলা চালানো হয়। এ সময় তাঁর স্ত্রী ফরিদা বেগম, প্রতিবেশী আবদুল আহাদ ও মরিয়ম এগিয়ে গেলে তাঁদেরও মারধর করা হয়। একপর্যায়ে হামলাকারীরা রুহুল আমিনের ঘর ভাঙচুর করেন। স্থানীয়রা আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার শেষে চৌদ্দগ্রাম উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে চিকিৎসা দেন।
সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন রুহুল আমিনের দ্বিতীয় স্ত্রী ফরিদা বেগম, আত্মীয় হারেছ মিয়া, হাফেজ দ্বীন মোহাম্মদসহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিরা।
তবে ফরিদ আমিন অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, ‘আমাকে হেয়প্রতিপন্ন করতে সংবাদ সম্মেলন করা হয়েছে। আমি আমার বাবাকে মারধর করিনি।’
অভিযোগের তদন্ত কর্মকর্তা চৌদ্দগ্রাম মডেল থানার উপপরিদর্শক আবুল কালাম জানান, পুলিশ অভিযোগ পেয়েছে। শিগগির তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
এ ব্যাপারে গণঅধিকার পরিষদের কুমিল্লা জেলা সভাপতি ফয়েজ উল্লাহ বলেন, ফরিদ আমিন কুমিল্লা-১১ চৌদ্দগ্রাম আসনের গণঅধিকার পরিষদের প্রার্থী। কেন্দ্র ইতিমধ্যে তাঁকে চূড়ান্ত প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করেছে। তিনি মনোনয়নপত্র নিয়েছেন এবং আগামী নির্বাচনকে সামনে রেখে প্রচার কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর বিরুদ্ধে বাবাকে নির্যাতনের অভিযোগের বিষয়ে বলেন, ‘বাবাকে নির্যাতনের একটি ঘটনা শুনেছি। ফরিদ আমিনের সঙ্গে আলোচনা করলে বিস্তারিত জানতে পারব।’
কুমিল্লা-১১ (চৌদ্দগ্রাম) আসনে গণঅধিকার পরিষদ মনোনীত এমপি প্রার্থী কে এম ফরিদ আমিনের বিরুদ্ধে মারধরের অভিযোগ করেছেন তাঁর বাবা রুহুল আমিন। তিনি ৪ ডিসেম্বর চৌদ্দগ্রাম থানায় এই অভিযোগে সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেছেন। এ ছাড়া ছেলেকে গ্রেপ্তারের দাবিতে মঙ্গলবার (৮ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় সংবাদ সম্মেলনও করেছেন এই বাবা।
উপজেলার মুন্সিরহাট ইউনিয়নের বাংপাই গ্রামে সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে রুহুল আমিন বলেন, ছেলে ফরিদ আমিন ৪ ডিসেম্বর তাঁকে শারীরিকভাবে নির্যাতন করে। এ ঘটনায় তিনি থানায় লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন। এর পর থেকে অভিযোগটি তুলে নেওয়ার জন্য ছেলে তাঁকে নানাভাবে হুমকি-ধমকি দিচ্ছেন। অন্যথায় তাঁকে হত্যার হুমকিও দেওয়া হচ্ছে।
ভুক্তভোগী বাবা বলেন, প্রায় সময় ফরিদ আমিন ও তাঁর স্ত্রী নাছরিন আক্তার যোগসাজশ করে তাঁকে মারধর করেন। এসব ঘটনায় থানায় এর আগেও একাধিক জিডি ও অভিযোগ দিয়েছেন।
সর্বশেষ ৪ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার বিকেলে তাঁর ওপর হামলা চালানো হয়। এ সময় তাঁর স্ত্রী ফরিদা বেগম, প্রতিবেশী আবদুল আহাদ ও মরিয়ম এগিয়ে গেলে তাঁদেরও মারধর করা হয়। একপর্যায়ে হামলাকারীরা রুহুল আমিনের ঘর ভাঙচুর করেন। স্থানীয়রা আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার শেষে চৌদ্দগ্রাম উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে চিকিৎসা দেন।
সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন রুহুল আমিনের দ্বিতীয় স্ত্রী ফরিদা বেগম, আত্মীয় হারেছ মিয়া, হাফেজ দ্বীন মোহাম্মদসহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিরা।
তবে ফরিদ আমিন অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, ‘আমাকে হেয়প্রতিপন্ন করতে সংবাদ সম্মেলন করা হয়েছে। আমি আমার বাবাকে মারধর করিনি।’
অভিযোগের তদন্ত কর্মকর্তা চৌদ্দগ্রাম মডেল থানার উপপরিদর্শক আবুল কালাম জানান, পুলিশ অভিযোগ পেয়েছে। শিগগির তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
এ ব্যাপারে গণঅধিকার পরিষদের কুমিল্লা জেলা সভাপতি ফয়েজ উল্লাহ বলেন, ফরিদ আমিন কুমিল্লা-১১ চৌদ্দগ্রাম আসনের গণঅধিকার পরিষদের প্রার্থী। কেন্দ্র ইতিমধ্যে তাঁকে চূড়ান্ত প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করেছে। তিনি মনোনয়নপত্র নিয়েছেন এবং আগামী নির্বাচনকে সামনে রেখে প্রচার কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর বিরুদ্ধে বাবাকে নির্যাতনের অভিযোগের বিষয়ে বলেন, ‘বাবাকে নির্যাতনের একটি ঘটনা শুনেছি। ফরিদ আমিনের সঙ্গে আলোচনা করলে বিস্তারিত জানতে পারব।’
শরীয়তপুর সদর হাসপাতাল থেকে সরকারি ওষুধ ময়লার গাড়িতে করে পাচারের চেষ্টাকালে হাসপাতালের দুই কর্মচারীকে আটক করা হয়েছে। মঙ্গলবার (৯ ডিসেম্বর) বিকেল ৪টার দিকে হাসপাতালের প্রধান ফটকে তল্লাশি চালিয়ে ওষুধসহ তাঁদের আটক করে আনসার সদস্যরা। পরে তাঁদের পুলিশে দেওয়া হয়।১ ঘণ্টা আগে
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) শাটল ট্রেনের নিচে কাটা পড়ে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। আজ মঙ্গলবার বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেলস্টেশনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। তাৎক্ষণিকভাবে নিহতের নাম-পরিচয় পাওয়া যায়নি। তাঁর বাড়ি বিশ্ববিদ্যালয়সংলগ্ন সাউথ ক্যাম্পাস এলাকায় বলে জানা গেছে।৯ মিনিট আগে
গাজীপুরের কোনাবাড়ীতে শ্রমিক আন্দোলনের জেরে পিএন কম্পোজিট লিমিটেড নামের একটি পোশাক তৈরির কারখানা অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার সকালে কোনাবাড়ী থানার আমবাগ এলাকায় কারাখানাটির প্রধান ফটকে বন্ধের নোটিশ দেখতে পেয়ে বিক্ষোভ করেন শ্রমিকেরা।১৮ মিনিট আগে
পাবনায় উল্টো পথে আসা ট্রাকের সঙ্গে মাইক্রোবাসের সংঘর্ষে বিএনপি চেয়ারপারসনের বিশেষ সহকারী শামসুর রহমান শিমুল বিশ্বাসসহ চারজন আহত হয়েছেন। আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৬টার দিকে পাবনার আটঘরিয়া উপজেলার একদন্ত এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।২১ মিনিট আগে
চবি প্রতিনিধি
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) শাটল ট্রেনের নিচে কাটা পড়ে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। আজ মঙ্গলবার বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেলস্টেশনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
তাৎক্ষণিকভাবে নিহতের নাম-পরিচয় পাওয়া যায়নি। তাঁর বাড়ি বিশ্ববিদ্যালয়সংলগ্ন সাউথ ক্যাম্পাস এলাকায় বলে জানা গেছে।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, বিকেল ৪টা ২০ মিনিটে শহর থেকে ছেড়ে আসা ট্রেনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্ল্যাটফর্মে আসে। ট্রেনটি চলন্ত থাকা অবস্থাতেই ওই ব্যক্তি তাড়াহুড়ো করে নামতে যান। এতে তিনি ট্রেনের নিচে পড়ে যান। পরে শিক্ষার্থীরা তাঁকে উদ্ধার করে চবি মেডিকেলে নিয়ে যান।
বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী রাফি বলেন, শহর থেকে ট্রেনটি স্টেশনে আসা মাত্র লোকটি লাফ দিয়ে নামার চেষ্টা করলে পা পিছলে ট্রেনের নিচে পড়ে যান। পরে সবাই চেষ্টা করে তাঁকে বের করে। লোকটির অবস্থা খুবই আশঙ্কাজনক ছিল।
আরেক শিক্ষার্থী আফসানা ফজলুল জেরিন ফেসবুকে লেখেন, ট্রেনটি স্টেশনে আসার পরপর লোকটা নামছিল। তখনো ট্রেন গতিশীল ছিল। তিনি পড়ে যান ফাঁকা জায়গাটায়। তাঁর ওপরেই ট্রেন কিছুক্ষণ গতিশীল ছিল। পরে শিক্ষার্থীদের সহায়তায় তাঁকে সেখান থেকে তুলে মেডিকেল পাঠানো হয়।
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক ড. হোসেন শহীদ সরওয়ার্দী বলেন, ‘আমি জানতে পেরেছি, সাদা ভান্ডারি নামের রেলওয়ে কলোনির এক ব্যক্তি ট্রেন থেকে নামতে গিয়ে পড়ে যান। পরে তাঁকে মেডিকেলে নেওয়া হয়েছে। আমি বিস্তারিত খবর নেওয়ার চেষ্টা করছি।’
এ বিষয়ে চবি মেডিকেল সেন্টারের চিফ মেডিকেল অফিসার ডা. মোহাম্মদ আবু তৈয়ব বলেন, লোকটি ট্রেনের নিচে কাটা পড়েন। কয়েকজন শিক্ষার্থী তাঁকে মেডিকেল সেন্টারে নিয়ে এলে ডাক্তার মৃত অবস্থায় দেখেন। পরে হাটহাজারী উপজেলা হাসপাতালে লাশ পাঠানো হয়।
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক ড. হোসেন শহীদ সরওয়ার্দী বলেন, ‘বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেনে কাটা পড়ে এক ব্যক্তি মারা গেছে বলে শুনেছি। আমি বিস্তারিত খবর নিচ্ছি।’
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) শাটল ট্রেনের নিচে কাটা পড়ে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। আজ মঙ্গলবার বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেলস্টেশনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
তাৎক্ষণিকভাবে নিহতের নাম-পরিচয় পাওয়া যায়নি। তাঁর বাড়ি বিশ্ববিদ্যালয়সংলগ্ন সাউথ ক্যাম্পাস এলাকায় বলে জানা গেছে।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, বিকেল ৪টা ২০ মিনিটে শহর থেকে ছেড়ে আসা ট্রেনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্ল্যাটফর্মে আসে। ট্রেনটি চলন্ত থাকা অবস্থাতেই ওই ব্যক্তি তাড়াহুড়ো করে নামতে যান। এতে তিনি ট্রেনের নিচে পড়ে যান। পরে শিক্ষার্থীরা তাঁকে উদ্ধার করে চবি মেডিকেলে নিয়ে যান।
বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী রাফি বলেন, শহর থেকে ট্রেনটি স্টেশনে আসা মাত্র লোকটি লাফ দিয়ে নামার চেষ্টা করলে পা পিছলে ট্রেনের নিচে পড়ে যান। পরে সবাই চেষ্টা করে তাঁকে বের করে। লোকটির অবস্থা খুবই আশঙ্কাজনক ছিল।
আরেক শিক্ষার্থী আফসানা ফজলুল জেরিন ফেসবুকে লেখেন, ট্রেনটি স্টেশনে আসার পরপর লোকটা নামছিল। তখনো ট্রেন গতিশীল ছিল। তিনি পড়ে যান ফাঁকা জায়গাটায়। তাঁর ওপরেই ট্রেন কিছুক্ষণ গতিশীল ছিল। পরে শিক্ষার্থীদের সহায়তায় তাঁকে সেখান থেকে তুলে মেডিকেল পাঠানো হয়।
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক ড. হোসেন শহীদ সরওয়ার্দী বলেন, ‘আমি জানতে পেরেছি, সাদা ভান্ডারি নামের রেলওয়ে কলোনির এক ব্যক্তি ট্রেন থেকে নামতে গিয়ে পড়ে যান। পরে তাঁকে মেডিকেলে নেওয়া হয়েছে। আমি বিস্তারিত খবর নেওয়ার চেষ্টা করছি।’
এ বিষয়ে চবি মেডিকেল সেন্টারের চিফ মেডিকেল অফিসার ডা. মোহাম্মদ আবু তৈয়ব বলেন, লোকটি ট্রেনের নিচে কাটা পড়েন। কয়েকজন শিক্ষার্থী তাঁকে মেডিকেল সেন্টারে নিয়ে এলে ডাক্তার মৃত অবস্থায় দেখেন। পরে হাটহাজারী উপজেলা হাসপাতালে লাশ পাঠানো হয়।
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক ড. হোসেন শহীদ সরওয়ার্দী বলেন, ‘বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেনে কাটা পড়ে এক ব্যক্তি মারা গেছে বলে শুনেছি। আমি বিস্তারিত খবর নিচ্ছি।’
শরীয়তপুর সদর হাসপাতাল থেকে সরকারি ওষুধ ময়লার গাড়িতে করে পাচারের চেষ্টাকালে হাসপাতালের দুই কর্মচারীকে আটক করা হয়েছে। মঙ্গলবার (৯ ডিসেম্বর) বিকেল ৪টার দিকে হাসপাতালের প্রধান ফটকে তল্লাশি চালিয়ে ওষুধসহ তাঁদের আটক করে আনসার সদস্যরা। পরে তাঁদের পুলিশে দেওয়া হয়।১ ঘণ্টা আগে
কুমিল্লা-১১ (চৌদ্দগ্রাম) আসনে গণঅধিকার পরিষদ মনোনীত এমপি প্রার্থী কে এম ফরিদ আমিনের বিরুদ্ধে মারধরের অভিযোগ করেছেন তাঁর বাবা রুহুল আমিন। তিনি ৪ ডিসেম্বর চৌদ্দগ্রাম থানায় এই অভিযোগে সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেছেন। এ ছাড়া ছেলেকে গ্রেপ্তারের দাবিতে মঙ্গলবার (৮ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় সংবাদ সম্মেলনও করেছেন এই৬ মিনিট আগে
গাজীপুরের কোনাবাড়ীতে শ্রমিক আন্দোলনের জেরে পিএন কম্পোজিট লিমিটেড নামের একটি পোশাক তৈরির কারখানা অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার সকালে কোনাবাড়ী থানার আমবাগ এলাকায় কারাখানাটির প্রধান ফটকে বন্ধের নোটিশ দেখতে পেয়ে বিক্ষোভ করেন শ্রমিকেরা।১৮ মিনিট আগে
পাবনায় উল্টো পথে আসা ট্রাকের সঙ্গে মাইক্রোবাসের সংঘর্ষে বিএনপি চেয়ারপারসনের বিশেষ সহকারী শামসুর রহমান শিমুল বিশ্বাসসহ চারজন আহত হয়েছেন। আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৬টার দিকে পাবনার আটঘরিয়া উপজেলার একদন্ত এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।২১ মিনিট আগে
গাজীপুর প্রতিনিধি
গাজীপুরের কোনাবাড়ীতে শ্রমিক আন্দোলনের জেরে পিএন কম্পোজিট লিমিটেড নামের একটি পোশাক তৈরির কারখানা অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার সকালে কোনাবাড়ী থানার আমবাগ এলাকায় কারাখানাটির প্রধান ফটকে বন্ধের নোটিশ দেখতে পেয়ে বিক্ষোভ করেন শ্রমিকেরা।
আজ সকাল ৮টায় কারখানার প্রধান ফটকে জড়ো হন শ্রমিকেরা। অনির্দিষ্টকালের জন্য কারখানা বন্ধের নোটিশ দেখে উত্তেজিত হয়ে পড়েন তাঁরা। কারখানা খুলে দেওয়াসহ আরও কিছু দাবিদাওয়া নিয়ে বিক্ষোভ শুরু করেন শ্রমিকেরা। খবর পেয়ে গাজীপুর শিল্প পুলিশ ও কোনাবাড়ী থানা-পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চালায়। পরে দুপুর ১২টার দিকে শ্রমিকেরা চলে যান।
কারখানার শ্রমিক ও শিল্প পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, কারখানার এক শ্রমিক গত রোববার ব্যক্তিগত কাজে কারখানা থেকে বের হন। যখন তিনি কাজ শেষ করে ফিরে আসেন, তখন কারখানার কয়েকজন কর্মকর্তা তাঁকে অকথ্য ভাষায় বকাঝকা করেন। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে পরদিন সোমবার শ্রমিকেরা ওই কর্মকর্তাদের প্রত্যাহারের দাবিতে বিক্ষোভ শুরু করেন। সারা দিন শ্রমিকদের বুঝিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি কারখানা কর্তৃপক্ষ। বিকেলে শ্রমিকেরা চলে গেলে রাতে কারখানা বন্ধের নোটিশ প্রধান ফটকে সাঁটিয়ে দেয় কর্তৃপক্ষ।
নোটিশে কারাখানা বন্ধের সিদ্ধান্তের পেছনে শ্রমিকদের আন্দোলনকে দায়ী করা হয়। এতে বলা হয়, গত রোববার থেকে কিছু শ্রমিক অযৌক্তিক দাবি তোলেন। তাঁরা সংঘবদ্ধ হয়ে কারখানার উৎপাদন কার্যক্রম ব্যাহত করছেন। নোটিশে বলা হয়, শ্রমিকদের অবৈধ ধর্মঘটের কারণে কারখানার ভেতর আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটেছে এবং রপ্তানি কার্যক্রম ব্যাহত হওয়ায় কারখানা কর্তৃপক্ষ আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কারখানা কর্তৃপক্ষ জানায়, এই অবস্থায় কারখানার শ্রমিক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সার্বিক নিরাপত্তার স্বার্থে বাধ্য হয়ে বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬-এর ১৩(১) ধারা মোতাবেক আজ থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য কারখানা বন্ধ ঘোষণা করেছে তারা। পরে কারখানা চালু করার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হলে খোলার তারিখ নোটিশের মাধ্যমে জানানো হবে বলে জানায় তারা।
এ ব্যাপারে কথা বলতে কারখানার কর্তৃপক্ষের ওয়েবসাইটে দেওয়া একাধিক মোবাইল ফোন নম্বরে যোগাযোগ করা হলেও কেউ সাড়া দেননি।
কোনাবাড়ী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খন্দকার জালাল উদ্দিন মাহমুদ জানান, ঘটনাস্থলে শিল্প পুলিশ ও থানা-পুলিশ রয়েছে। বর্তমানে পরিস্থিতি শান্ত রয়েছে।
গাজীপুরের কোনাবাড়ীতে শ্রমিক আন্দোলনের জেরে পিএন কম্পোজিট লিমিটেড নামের একটি পোশাক তৈরির কারখানা অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার সকালে কোনাবাড়ী থানার আমবাগ এলাকায় কারাখানাটির প্রধান ফটকে বন্ধের নোটিশ দেখতে পেয়ে বিক্ষোভ করেন শ্রমিকেরা।
আজ সকাল ৮টায় কারখানার প্রধান ফটকে জড়ো হন শ্রমিকেরা। অনির্দিষ্টকালের জন্য কারখানা বন্ধের নোটিশ দেখে উত্তেজিত হয়ে পড়েন তাঁরা। কারখানা খুলে দেওয়াসহ আরও কিছু দাবিদাওয়া নিয়ে বিক্ষোভ শুরু করেন শ্রমিকেরা। খবর পেয়ে গাজীপুর শিল্প পুলিশ ও কোনাবাড়ী থানা-পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চালায়। পরে দুপুর ১২টার দিকে শ্রমিকেরা চলে যান।
কারখানার শ্রমিক ও শিল্প পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, কারখানার এক শ্রমিক গত রোববার ব্যক্তিগত কাজে কারখানা থেকে বের হন। যখন তিনি কাজ শেষ করে ফিরে আসেন, তখন কারখানার কয়েকজন কর্মকর্তা তাঁকে অকথ্য ভাষায় বকাঝকা করেন। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে পরদিন সোমবার শ্রমিকেরা ওই কর্মকর্তাদের প্রত্যাহারের দাবিতে বিক্ষোভ শুরু করেন। সারা দিন শ্রমিকদের বুঝিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি কারখানা কর্তৃপক্ষ। বিকেলে শ্রমিকেরা চলে গেলে রাতে কারখানা বন্ধের নোটিশ প্রধান ফটকে সাঁটিয়ে দেয় কর্তৃপক্ষ।
নোটিশে কারাখানা বন্ধের সিদ্ধান্তের পেছনে শ্রমিকদের আন্দোলনকে দায়ী করা হয়। এতে বলা হয়, গত রোববার থেকে কিছু শ্রমিক অযৌক্তিক দাবি তোলেন। তাঁরা সংঘবদ্ধ হয়ে কারখানার উৎপাদন কার্যক্রম ব্যাহত করছেন। নোটিশে বলা হয়, শ্রমিকদের অবৈধ ধর্মঘটের কারণে কারখানার ভেতর আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটেছে এবং রপ্তানি কার্যক্রম ব্যাহত হওয়ায় কারখানা কর্তৃপক্ষ আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কারখানা কর্তৃপক্ষ জানায়, এই অবস্থায় কারখানার শ্রমিক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সার্বিক নিরাপত্তার স্বার্থে বাধ্য হয়ে বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬-এর ১৩(১) ধারা মোতাবেক আজ থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য কারখানা বন্ধ ঘোষণা করেছে তারা। পরে কারখানা চালু করার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হলে খোলার তারিখ নোটিশের মাধ্যমে জানানো হবে বলে জানায় তারা।
এ ব্যাপারে কথা বলতে কারখানার কর্তৃপক্ষের ওয়েবসাইটে দেওয়া একাধিক মোবাইল ফোন নম্বরে যোগাযোগ করা হলেও কেউ সাড়া দেননি।
কোনাবাড়ী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খন্দকার জালাল উদ্দিন মাহমুদ জানান, ঘটনাস্থলে শিল্প পুলিশ ও থানা-পুলিশ রয়েছে। বর্তমানে পরিস্থিতি শান্ত রয়েছে।
শরীয়তপুর সদর হাসপাতাল থেকে সরকারি ওষুধ ময়লার গাড়িতে করে পাচারের চেষ্টাকালে হাসপাতালের দুই কর্মচারীকে আটক করা হয়েছে। মঙ্গলবার (৯ ডিসেম্বর) বিকেল ৪টার দিকে হাসপাতালের প্রধান ফটকে তল্লাশি চালিয়ে ওষুধসহ তাঁদের আটক করে আনসার সদস্যরা। পরে তাঁদের পুলিশে দেওয়া হয়।১ ঘণ্টা আগে
কুমিল্লা-১১ (চৌদ্দগ্রাম) আসনে গণঅধিকার পরিষদ মনোনীত এমপি প্রার্থী কে এম ফরিদ আমিনের বিরুদ্ধে মারধরের অভিযোগ করেছেন তাঁর বাবা রুহুল আমিন। তিনি ৪ ডিসেম্বর চৌদ্দগ্রাম থানায় এই অভিযোগে সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেছেন। এ ছাড়া ছেলেকে গ্রেপ্তারের দাবিতে মঙ্গলবার (৮ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় সংবাদ সম্মেলনও করেছেন এই৬ মিনিট আগে
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) শাটল ট্রেনের নিচে কাটা পড়ে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। আজ মঙ্গলবার বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেলস্টেশনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। তাৎক্ষণিকভাবে নিহতের নাম-পরিচয় পাওয়া যায়নি। তাঁর বাড়ি বিশ্ববিদ্যালয়সংলগ্ন সাউথ ক্যাম্পাস এলাকায় বলে জানা গেছে।৯ মিনিট আগে
পাবনায় উল্টো পথে আসা ট্রাকের সঙ্গে মাইক্রোবাসের সংঘর্ষে বিএনপি চেয়ারপারসনের বিশেষ সহকারী শামসুর রহমান শিমুল বিশ্বাসসহ চারজন আহত হয়েছেন। আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৬টার দিকে পাবনার আটঘরিয়া উপজেলার একদন্ত এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।২১ মিনিট আগে
পাবনা প্রতিনিধি
পাবনায় উল্টো পথে আসা ট্রাকের সঙ্গে মাইক্রোবাসের সংঘর্ষে বিএনপি চেয়ারপারসনের বিশেষ সহকারী শামসুর রহমান শিমুল বিশ্বাসসহ চারজন আহত হয়েছেন। আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৬টার দিকে পাবনার আটঘরিয়া উপজেলার একদন্ত এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
অন্য আহতরা হলেন শিমুল বিশ্বাসের ব্যক্তিগত সহকারী এনামুর রহমান, বেড়া উপজেলা বিএনপির সদস্যসচিব রইস উদ্দিন ও চালক শফিক। তাঁদের পাবনা জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।
বিষয়টি নিশ্চিত করে জেলা বিএনপির সাবেক দপ্তর সম্পাদক জহুরুল ইসলাম জানান, বিকেলে সুজানগরে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী এ কে এম সেলিম রেজা হাবিবের একটি প্রোগ্রামে অংশ নেন শ্রমিকনেতা শিমুল বিশ্বাস।
সেখান থেকে ফেরার পথে সরাসরি আটঘরিয়া উপজেলার একদন্তে পাবনা-৪ আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী হাবিবুর রহমান হাবিবের নির্বাচনী সভায় যোগ দিতে যান। পথে তাঁকে বহনকারী মাইক্রোবাসের সঙ্গে উল্টো দিক থেকে আসা একটি ট্রাকের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধে।
এতে শিমুল বিশ্বাসসহ ওই গাড়িতে থাকা তাঁর ব্যক্তিগত সহকারী এনামুর রহমান, বেড়া উপজেলা বিএনপি নেতা রইস উদ্দিন ও মাইক্রোবাসের চালক আহত হন।
আহতদের মধ্যে এনামুর রহমান ও রইস উদ্দিন গুরুতর আহতাবস্থায় পাবনা জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। শিমুল বিশ্বাস চোখে আঘাতপ্রাপ্ত হলে তাঁকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়।
এ বিষয়ে পাবনা জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসক (আরএমও) জাহিদুল ইসলাম বলেন, ‘তিনজন আহতাবস্থায় হাসপাতালে এসেছেন। একজন গাড়ির কাচ দ্বারা চোখে আঘাতপ্রাপ্ত। এ ছাড়া একজন মাথায় ও আরেকজন হাঁটুতে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছেন। তাঁদের চিকিৎসা চলছে।’
পাবনায় উল্টো পথে আসা ট্রাকের সঙ্গে মাইক্রোবাসের সংঘর্ষে বিএনপি চেয়ারপারসনের বিশেষ সহকারী শামসুর রহমান শিমুল বিশ্বাসসহ চারজন আহত হয়েছেন। আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৬টার দিকে পাবনার আটঘরিয়া উপজেলার একদন্ত এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
অন্য আহতরা হলেন শিমুল বিশ্বাসের ব্যক্তিগত সহকারী এনামুর রহমান, বেড়া উপজেলা বিএনপির সদস্যসচিব রইস উদ্দিন ও চালক শফিক। তাঁদের পাবনা জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।
বিষয়টি নিশ্চিত করে জেলা বিএনপির সাবেক দপ্তর সম্পাদক জহুরুল ইসলাম জানান, বিকেলে সুজানগরে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী এ কে এম সেলিম রেজা হাবিবের একটি প্রোগ্রামে অংশ নেন শ্রমিকনেতা শিমুল বিশ্বাস।
সেখান থেকে ফেরার পথে সরাসরি আটঘরিয়া উপজেলার একদন্তে পাবনা-৪ আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী হাবিবুর রহমান হাবিবের নির্বাচনী সভায় যোগ দিতে যান। পথে তাঁকে বহনকারী মাইক্রোবাসের সঙ্গে উল্টো দিক থেকে আসা একটি ট্রাকের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধে।
এতে শিমুল বিশ্বাসসহ ওই গাড়িতে থাকা তাঁর ব্যক্তিগত সহকারী এনামুর রহমান, বেড়া উপজেলা বিএনপি নেতা রইস উদ্দিন ও মাইক্রোবাসের চালক আহত হন।
আহতদের মধ্যে এনামুর রহমান ও রইস উদ্দিন গুরুতর আহতাবস্থায় পাবনা জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। শিমুল বিশ্বাস চোখে আঘাতপ্রাপ্ত হলে তাঁকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়।
এ বিষয়ে পাবনা জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসক (আরএমও) জাহিদুল ইসলাম বলেন, ‘তিনজন আহতাবস্থায় হাসপাতালে এসেছেন। একজন গাড়ির কাচ দ্বারা চোখে আঘাতপ্রাপ্ত। এ ছাড়া একজন মাথায় ও আরেকজন হাঁটুতে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছেন। তাঁদের চিকিৎসা চলছে।’
শরীয়তপুর সদর হাসপাতাল থেকে সরকারি ওষুধ ময়লার গাড়িতে করে পাচারের চেষ্টাকালে হাসপাতালের দুই কর্মচারীকে আটক করা হয়েছে। মঙ্গলবার (৯ ডিসেম্বর) বিকেল ৪টার দিকে হাসপাতালের প্রধান ফটকে তল্লাশি চালিয়ে ওষুধসহ তাঁদের আটক করে আনসার সদস্যরা। পরে তাঁদের পুলিশে দেওয়া হয়।১ ঘণ্টা আগে
কুমিল্লা-১১ (চৌদ্দগ্রাম) আসনে গণঅধিকার পরিষদ মনোনীত এমপি প্রার্থী কে এম ফরিদ আমিনের বিরুদ্ধে মারধরের অভিযোগ করেছেন তাঁর বাবা রুহুল আমিন। তিনি ৪ ডিসেম্বর চৌদ্দগ্রাম থানায় এই অভিযোগে সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেছেন। এ ছাড়া ছেলেকে গ্রেপ্তারের দাবিতে মঙ্গলবার (৮ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় সংবাদ সম্মেলনও করেছেন এই৬ মিনিট আগে
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) শাটল ট্রেনের নিচে কাটা পড়ে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। আজ মঙ্গলবার বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেলস্টেশনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। তাৎক্ষণিকভাবে নিহতের নাম-পরিচয় পাওয়া যায়নি। তাঁর বাড়ি বিশ্ববিদ্যালয়সংলগ্ন সাউথ ক্যাম্পাস এলাকায় বলে জানা গেছে।৯ মিনিট আগে
গাজীপুরের কোনাবাড়ীতে শ্রমিক আন্দোলনের জেরে পিএন কম্পোজিট লিমিটেড নামের একটি পোশাক তৈরির কারখানা অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার সকালে কোনাবাড়ী থানার আমবাগ এলাকায় কারাখানাটির প্রধান ফটকে বন্ধের নোটিশ দেখতে পেয়ে বিক্ষোভ করেন শ্রমিকেরা।১৮ মিনিট আগে