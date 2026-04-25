Ajker Patrika
শরীয়তপুর

পদ্মায় যেন আর একটি ঘরও বিলীন না হয়, সেই লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছি: পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী

শরীয়তপুর প্রতিনিধি
সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন পানিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন আজাদ। ছবি: আজকের পত্রিকা

পানিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন আজাদ বলেছেন, ‘প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান চান না আর একটি ঘরও যেন পদ্মায় বিলীন হয়। সেই লক্ষ্য নিয়ে তিনি আমাদের কাজ করার নির্দেশ দিয়েছেন।’

আজ শনিবার (২৫ এপ্রিল) বিকেলে শরীয়তপুরের জাজিরায় পদ্মার ডান তীর রক্ষা বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প পরিদর্শনে এসে ফরহাদ হোসেন এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, ভাঙনকবলিত এলাকা রক্ষায় ব্যয়ের বিষয়টি মুখ্য নয়। মূল লক্ষ্য হচ্ছে, মানুষের জীবন ও বসতি রক্ষা করা। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান চান না আগামী বর্ষা মৌসুমে শরীয়তপুরের একটি ঘরও নদীগর্ভে বিলীন হোক।

ফরহাদ হোসেন বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা মেনে আমরা কাজ করছি এবং কাজের অংশ হিসেবে আজ শরীয়তপুরে পদ্মার তীর রক্ষা বাঁধ প্রকল্প পরিদর্শনে এসেছি।’ এলাকার বাসিন্দাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় আগামীকাল থেকেই কাজ শুরু হতে পারে বলেও জানান প্রতিমন্ত্রী।

এ সময় জাতীয় সংসদের হুইপ ও শরীয়তপুর-৩ আসনের সংসদ সদস্য মিয়া নুরুদ্দিন আহমেদ অপু বলেন, অবহেলিত শরীয়তপুর জেলাকে আধুনিক জেলায় রূপান্তরের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান প্রতিটি মন্ত্রণালয়কে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে উন্নয়নমূলক কাজ বাস্তবায়নের নির্দেশ দিয়েছেন। এর ধারাবাহিকতায় পদ্মা ও মেঘনা নদীর ভাঙনকবলিত এলাকা পরিদর্শন করেছেন পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী। ক্ষতিগ্রস্ত স্থানে দ্রুত টেকসই বেড়িবাঁধ নির্মাণের কথা জানিয়েছেন তিনি।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন শরীয়তপুর-২ আসনের সংসদ সদস্য শফিকুর রহমান কিরণ, শরীয়তপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য সাঈদ আহমেদ আসলাম প্রমুখ।

বিষয়:

শরীয়তপুরঢাকা বিভাগপানিসম্পদ প্রতিমন্ত্রীজাজিরা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

