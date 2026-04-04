শরীয়তপুরে কর্মরত অবস্থায় আনসার সদস্যের মৃত্যু

শরীয়তপুর সদর হাসপাতালে কর্মরত আনসার গার্ডের ক্যাম্প ইনচার্জ পিসি মো. শামসুল হক (৫০) ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। আজ শনিবার (৪ এপ্রিল) রাত আনুমানিক দেড়টার দিকে শরীয়তপুর সদর হাসপাতালে কর্মরত অবস্থায় তিনি মারা যান। তাঁর গ্রামের বাড়ি টাঙ্গাইল জেলার দেলদুয়ার উপজেলার দেলুয়াকান্দি গ্রামে।
জেলা কমান্ড্যান্ট কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, মো. শামসুল হক শরীয়তপুর সদর হাসপাতালে আনসার গার্ডের ক্যাম্প ইনচার্জ ছিলেন। তিনি দীর্ঘদিন ধরে ডায়াবেটিস, ফুসফুসজনিত সমস্যা ও হাত-পায়ের গিঁটের ব্যথাসহ বিভিন্ন শারীরিক জটিলতায় ভুগছিলেন। শনিবার রাত আনুমানিক ১টার দিকে সদর হাসপাতালে কর্মরত অবস্থায় হঠাৎ গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁকে দ্রুত সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এর কিছুক্ষণ পর সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি।
মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, দুই ছেলে ও এক মেয়ে রেখে গেছেন।
জেলা কমান্ড্যান্ট মো. ফারুক ইসলাম বলেন, বর্তমানে তাঁর মরদেহ শরীয়তপুর সদর হাসপাতালের মর্গে সংরক্ষিত রয়েছে। পরিবারের সদস্যরা এলে প্রয়োজনীয় আইনানুগ প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ হস্তান্তর করা হবে।
সিলেটের ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের সার্ভার রুমে আগুন লাগার ঘটনা ঘটেছে। এতে আন্তর্জাতিক ফ্লাইটের ইমিগ্রেশন কার্যক্রম সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায়। গতকাল রোববার রাত ১১টা ৩৫ মিনিটে আগুনের খবর পায় বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে দুটি ইউনিট আগুন নেভানোর কাজে...১০ মিনিট আগে
নাটোরের গুরুদাসপুর উপজেলায় কৃষিজমিতে গড়ে তোলা হয়েছে ১১টি ইটভাটা। এতে পরিবেশের যেমন ক্ষতি হচ্ছে, ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন কৃষকও। কমে যাচ্ছে আবাদি জমির পরিমাণও। তা ছাড়া ঘনবসতি এলাকা ও কৃষিজমির মধ্যে এসব ইটভাটা স্থাপনের কারণে নির্গত কালো ধোঁয়ায় কৃষি আবাদসহ ফলদ উদ্ভিদ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।৫ ঘণ্টা আগে
নরসিংদীতে কলকারখানার বিষাক্ত বর্জ্যে নদ-নদীর পানি ভয়াবহ দূষণের কবলে পড়েছে। একসময়ের জীবন্ত নদীগুলো হারাচ্ছে স্বাভাবিক প্রবাহ ও প্রাণ। এতে নদীতীরবর্তী মানুষের জীবনযাত্রা, পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য হুমকির মুখে পড়ছে।৫ ঘণ্টা আগে
যশোরের গ্রামীণ কাঁচা সড়কের দুই পাশে একসময় সারি সারি দাঁড়িয়ে থাকা বাবলা, আকাশমণি ও শিশুগাছ আজ কৌশলী নিধনের শিকার। গোড়া কেটে শুকিয়ে ফেলার পর গাছগুলো সরিয়ে নিচ্ছে দুর্বৃত্তরা, অথচ দেখভালের দায়িত্বে থাকা সংশ্লিষ্টদের নেই কোনো তদারকি। এক দশকে তিন হাজারের বেশি সরকারি গাছ হারিয়ে গেলেও উদাসীনতার কারণে থামছে৫ ঘণ্টা আগে