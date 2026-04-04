Ajker Patrika
শরীয়তপুর

শরীয়তপুরে কর্মরত অবস্থায় আনসার সদস্যের মৃত্যু

শরীয়তপুর প্রতিনিধি
আপডেট : ০৪ এপ্রিল ২০২৬, ১৩: ০৬
শরীয়তপুরে কর্মরত অবস্থায় আনসার সদস্যের মৃত্যু
নিহত মো. শামসুল হক। ছবি: সংগৃহীত

শরীয়তপুর সদর হাসপাতালে কর্মরত আনসার গার্ডের ক্যাম্প ইনচার্জ পিসি মো. শামসুল হক (৫০) ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। আজ শনিবার (৪ এপ্রিল) রাত আনুমানিক দেড়টার দিকে শরীয়তপুর সদর হাসপাতালে কর্মরত অবস্থায় তিনি মারা যান। তাঁর গ্রামের বাড়ি টাঙ্গাইল জেলার দেলদুয়ার উপজেলার দেলুয়াকান্দি গ্রামে।

জেলা কমান্ড্যান্ট কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, মো. শামসুল হক শরীয়তপুর সদর হাসপাতালে আনসার গার্ডের ক্যাম্প ইনচার্জ ছিলেন। তিনি দীর্ঘদিন ধরে ডায়াবেটিস, ফুসফুসজনিত সমস্যা ও হাত-পায়ের গিঁটের ব্যথাসহ বিভিন্ন শারীরিক জটিলতায় ভুগছিলেন। শনিবার রাত আনুমানিক ১টার দিকে সদর হাসপাতালে কর্মরত অবস্থায় হঠাৎ গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁকে দ্রুত সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এর কিছুক্ষণ পর সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি।

মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, দুই ছেলে ও এক মেয়ে রেখে গেছেন।

জেলা কমান্ড্যান্ট মো. ফারুক ইসলাম বলেন, বর্তমানে তাঁর মরদেহ শরীয়তপুর সদর হাসপাতালের মর্গে সংরক্ষিত রয়েছে। পরিবারের সদস্যরা এলে প্রয়োজনীয় আইনানুগ প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ হস্তান্তর করা হবে।

বিষয়:

শরীয়তপুরমৃত্যুঢাকা বিভাগশরীয়তপুর সদরআনসারজেলার খবর
