Ajker Patrika
ব্যাংক

ব্র্যাক ব্যাংকে নিয়োগ, নেই বয়সসীমা

চাকরি ডেস্ক 
ব্র্যাক ব্যাংকে নিয়োগ, নেই বয়সসীমা

ব্র্যাক ব্যাংক পিএলসি জনবল নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের প্রপার্টি ম্যানেজমেন্ট বিভাগে ‘সিনিয়র ম্যানেজার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ১০ জুন পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

বিভাগ: প্রপার্টি ম্যানেজমেন্ট।

পদের নাম: সিনিয়র ম্যানেজার।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এলএলবি, ব্যবসা, অর্থায়ন বা সংশ্লিষ্ট কোনো বিষয়ে স্নাতকোত্তর/স্নাতক ডিগ্রি।

চাকরির ধরন: বেসরকারি, ফুলটাইম।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ।

বয়সসীমা: নির্ধারিত নয়।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

অভিজ্ঞতা: ৫ থেকে ৭ বছর।

কর্মস্থল: যেকোনো জায়গায়।

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ তারিখ: ১০ জুন, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

বিষয়:

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