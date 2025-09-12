Ajker Patrika
সাতক্ষীরায় শিশুকে দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগে আটক তিন কিশোর

সাতক্ষীরার কালীগঞ্জ উপজেলায় পাঁচ বছরের শিশুকে দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগে তিন কিশোরকে আটক করেছে পুলিশ। গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার দিকে এ ঘটনা ঘটে। গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়া শিশুটিকে প্রথমে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। পরে অবস্থার অবনতি হওয়ায় আজ শুক্রবার দুপুরে তাকে সাতক্ষীরা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

ভুক্তভোগী শিশুটির মা জানান, গতকাল বিকেলে তাঁর মেয়ে প্রতিবেশীর বাড়িতে খেলতে যায়। এ সময় প্রতিবেশী তিন কিশোর খেলার কথা বলে তাকে ডেকে নিয়ে পরিত্যক্ত একটি ঘরে যায়। এরপর তারা শিশুটিকে দলবদ্ধভাবে ধর্ষণ করে। পরে তাঁর মেয়ের কান্নার শব্দ শুনতে পেয়ে তিনি ভেতরে ঢুকতেই ঘরের পেছনের দরজা দিয়ে ওই তিন কিশোর পালিয়ে যায়। পরে মেয়েকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যান। পরে থানা থেকে শিশুটিকে চিকিৎসার জন্য উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পাঠানো হয়। পরে অবস্থার অবনতিতে তাকে সাতক্ষীরা সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়।

শিশুটির মা অভিযোগ করেন, তাঁদের পাশে দাঁড়ানোর মতো কেউ নেই। এদিকে যারা তার অবুঝ ছোট মেয়েকে নিষ্ঠুর ক্ষতি করেছে, তাদের হয়ে উপজেলার প্রভাবশালীরা কথা বলতে নিষেধ করছেন। ভয় দেখাচ্ছেন।

সাতক্ষীরা সদর হাসপাতালের গাইনি চিকিৎসক ডালিয়া আক্তার বলেন, শিশুটির অবস্থা এখনো স্থিতিশীল নয়। তাকে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

কালীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মিজানুর রহমান বলেন, ধর্ষণের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে তিন কিশোরকে আটক করেছে পুলিশ। এ ঘটনায় তদন্ত ও আইনি প্রক্রিয়া চলমান।

সাতক্ষীরাআটকধর্ষণখুলনা বিভাগকিশোরখুলনাকালীগঞ্জ (সাতক্ষীরা)শিশু
