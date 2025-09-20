Ajker Patrika
সাতক্ষীরায় পাওয়ার গ্রিড লাইনে আগুন: ৫ ঘণ্টা পর বিদ্যুৎ সরবরাহ স্বাভাবিক

সাতক্ষীরা প্রতিনিধি
আজ সকাল ১১টা ১০ মিনিটের দিকে বিনাপোতা এলাকায় ১৩২/৩৩ কেভি পাওয়ার গ্রিড লাইনের একটি ট্রান্সফরমার বিস্ফোরিত হয়ে আগুন ধরে যায়। ছবি: আজকের পত্রিকা
সাতক্ষীরায় বিদ্যুতের মূল গ্রিড লাইনে ট্রান্সফরমার বিস্ফোরণ ও অগ্নিকাণ্ডের ঘটেছে। এতে আজ শনিবার বেলা ১১টা থেকে জেলার পুরো বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়। মেরামত শেষে বেলা ৩টার দিকে সাতক্ষীরা পৌরসভার আংশিক এবং বিভিন্ন উপজেলায় কিছু এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগ সচল হয়। পরে বিকেল ৫টার দিকে পুরো জেলার বিদ্যুৎ সরবরাহ স্বাভাবিক হয়।

ফায়ার সার্ভিস সূত্রে জানা গেছে, বেলা ১১টা ১০ মিনিটের দিকে সদর উপজেলার বিনেরপোতা এলাকায় ১৩২/৩৩ কেভি পাওয়ার গ্রিড লাইনের একটি ট্রান্সফরমারের বিস্ফোরণ ঘটে। এতে আগুন ধরে যায়। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট প্রায় এক ঘণ্টার প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। এতে পুরে জেলার বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেলেও কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি।

সাতক্ষীরা গ্রিড লাইনের ইনচার্জ রাসেল ইসলাম বলেন, ‘ট্রান্সফরমার বিস্ফোরণের কারণে পুরো জেলার বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়। পরে বেলা ৩টা দিকে আংশিক এবং ৫টার দিকে সব সংযোগ স্বাভাবিক হয়।’

সাতক্ষীরা ফায়ার সার্ভিসের ওয়্যারহাউস পরিদর্শক নুরুল ইসলাম জানান, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে ট্রান্সফরমার অতিরিক্ত গরম বা শর্টসার্কিট সার্কিট থেকে এ আগুনের সূত্রপাত হয়।

এদিকে অগ্নিকাণ্ডে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ায় শহর ও গ্রামীণ জনজীবনে চরম ভোগান্তি দেখা দেয়। মিল-কারখানা, ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান ও দৈনন্দিন কাজকর্ম ব্যাহত হয়।

ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানির (ওজোপাডিকো) সাতক্ষীরার নির্বাহী প্রকৌশলী শোয়াইব হোসেন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘খুলনা থেকে একটি বিশেষজ্ঞ টিম এসে গ্রিড লাইন সচল করেছেন। বর্তমানে জেলার বিদ্যুৎ সরবরাহ স্বাভাবিক রয়েছে।’

বিষয়:

সাতক্ষীরাবিদ্যুৎখুলনা বিভাগঅগ্নিকাণ্ডজেলার খবরবিস্ফোরণ
