ভারতে না খেললে বাংলাদেশের পয়েন্ট কাটা

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ০৭ জানুয়ারি ২০২৬, ১০: ০১
বাংলাদেশ চাইলেও ভেন্যু পরিবর্তন না হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। ছবি: এএফপি
ঠিক এক মাস পরই ভারত-শ্রীলঙ্কায় শুরু হচ্ছে দশম টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলেও শেষ মুহূর্তে এসে বাংলাদেশের ভেন্যু পরিবর্তনের ইস্যু তৈরি হয়েছে। শোনা যাচ্ছে, বাংলাদেশের দাবি নাও মানতে পারে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা (আইসিসি)।

নিরাপত্তাজনিত কারণে ভারতে লিটন দাস-তানজিদ হাসান তামিমদের খেলতে অসুবিধা হবে বলে বিকল্প ভেন্যুতে খেলতে আইসিসিকে রোববার চিঠি দিয়েছিল বিসিবি। ভারতের ক্রিকেটভিত্তিক জনপ্রিয় ওয়েবসাইট ক্রিকইনফোর গত রাতের এক প্রতিবেদনে জানা গেছে, আইসিসি-বিসিবির ভার্চুয়াল সভা হয়েছে। বিসিবিকে আইসিসি স্পষ্ট জানিয়েছে, বাংলাদেশের ম্যাচগুলো ভারত থেকে অন্য কোথাও সরানো তাদের (আইসিসি) পক্ষে সম্ভব নয়। যদি ভারতে না যায়, সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের পয়েন্ট কাটা যেতে পারে বলে আইসিসি জানিয়ে দিয়েছে বলে ক্রিকইনফোর খবর।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেট
