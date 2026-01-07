ভারতে না খেললে বাংলাদেশের পয়েন্ট কাটা

ক্রিকইনফোর খবর
ক্রীড়া ডেস্ক
ঠিক এক মাস পরই ভারত-শ্রীলঙ্কায় শুরু হচ্ছে দশম টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলেও শেষ মুহূর্তে এসে বাংলাদেশের ভেন্যু পরিবর্তনের ইস্যু তৈরি হয়েছে। শোনা যাচ্ছে, বাংলাদেশের দাবি নাও মানতে পারে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা (আইসিসি)।
নিরাপত্তাজনিত কারণে ভারতে লিটন দাস-তানজিদ হাসান তামিমদের খেলতে অসুবিধা হবে বলে বিকল্প ভেন্যুতে খেলতে আইসিসিকে রোববার চিঠি দিয়েছিল বিসিবি। ভারতের ক্রিকেটভিত্তিক জনপ্রিয় ওয়েবসাইট ক্রিকইনফোর গত রাতের এক প্রতিবেদনে জানা গেছে, আইসিসি-বিসিবির ভার্চুয়াল সভা হয়েছে। বিসিবিকে আইসিসি স্পষ্ট জানিয়েছে, বাংলাদেশের ম্যাচগুলো ভারত থেকে অন্য কোথাও সরানো তাদের (আইসিসি) পক্ষে সম্ভব নয়। যদি ভারতে না যায়, সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের পয়েন্ট কাটা যেতে পারে বলে আইসিসি জানিয়ে দিয়েছে বলে ক্রিকইনফোর খবর।
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারত থেকে বাংলাদেশের ভেন্যু সরানোর ব্যাপারে আইসিসির চূড়ান্ত কোনো সিদ্ধান্ত গতকাল রাতেও জানা যায়নি। তবে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) নীতিনির্ধারকদের সঙ্গে কাল জুমে একটা সভা করতে চেয়েছিল আইসিসি। বিসিবি তাতে রাজি হয়নি। বিসিবির কথা, আগে ই-মেইলের আনুষ্ঠানিক জবাব দিতে হবে।৩৮ মিনিট আগে
আইপিএলের রেশ কাটতে না কাটতেই এবার পাকিস্তান সুপার লিগের (পিএসএল) দরজা খুলে গেল মোস্তাফিজুর রহমানের জন্য। পিএসএলের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজ থেকে জানানো হয়, ব্যাটারদের এবার সাবধানে নড়তে হবে, কারণ, ফিজ আসছেন। পিএসএলের ১১তম আসরে যোগ দিচ্ছেন মোস্তাফিজ।১৩ ঘণ্টা আগে
একে একে বের হচ্ছেন বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দলের অধিনায়ক আজিজুল হাকিম তামিমসহ অন্যান্য ক্রিকেটার এবং কোচিং স্টাফের সদস্যরা। বাংলাদেশ দলকে দেখামাত্রই বিমানবন্দরে জিম্বাবুয়ের আদিবাসীরা নাচতে থাকেন। জিম্বাবুয়ের এই নাচ-গান উপভোগ করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট দলও—ক্রিকেটার-কোচদেরও কেউ কেউ নেচেছেন আদিবাসীদের সঙ্গে।১৭ ঘণ্টা আগে
রেকর্ড ৯ কোটি ২০ লাখ রুপিতে বিক্রি হলেও আইপিএল খেলতে পারছেন না মোস্তাফিজুর রহমান। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড বিসিসিআইয়ের নির্দেশে তাঁকে দল থেকে বাদ দেয় কলকাতা নাইট রাইডার্স। যদিও বিসিসিআই তাদের এই সিদ্ধান্তের কারণ সুনির্দিষ্টভাবে কোথাও উল্লেখ করেনি। শুধু জানিয়েছে, চারদিকে যা ঘটছে, এর পরিপ্রেক্ষিতে এই সিদ্১৭ ঘণ্টা আগে