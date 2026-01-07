ফরিদপুরে অস্ত্র, গুলি ও বোমা উদ্ধার

ফরিদপুর প্রতিনিধি
ফরিদপুরের সদরপুর উপজেলায় অভিযান চালিয়ে একটি রিভলবার, একটি তাজা গুলি, একটি ম্যাগাজিন ও চারটি তাজা বোমা উদ্ধার করেছে যৌথ বাহিনী। অভিযানের সময় ঘটনাস্থলে কাউকে পাওয়া যায়নি। গতকাল মঙ্গলবার (৬ ডিসেম্বর) রাত আনুমানিক ৯টার দিকে উপজেলা সদরের প্রাণকেন্দ্রে পুরোনো সাবরেজিস্ট্রার অফিসের ভেতরে এসব অস্ত্র ও গুলি পাওয়া যায়।
পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে যৌথ বাহিনী পুরোনো সাবরেজিস্ট্রার অফিসে অভিযান চালায়। সেখানে পরিত্যক্ত একটি বাথরুমে পড়ে থাকা কালো ব্যাগ থেকে বোমাগুলো উদ্ধার করা হয়। একই স্থানে রাখা আরেকটি কাপড়ের পোঁটলার ভেতর একটি রিভলবার পাওয়া যায়। উদ্ধার করা বোমাগুলো পরীক্ষা করে সেনাবাহিনীর বম্ব ডিসপোজাল ইউনিট নিশ্চিত করে, বোমাগুলো তাজা ও কার্যকর অবস্থায় রয়েছে। সদরপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) শাওন শরীফসহ পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।
এ বিষয়ে সদরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল আল মামুন শাহ বলেন, ঘটনার তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত বিস্তারিত কিছু বলা সম্ভব নয়। উদ্ধার করা অস্ত্র ও বোমা থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে তদন্ত করা হচ্ছে।
ফরিদপুরের সদরপুর উপজেলায় অভিযান চালিয়ে একটি রিভলবার, একটি তাজা গুলি, একটি ম্যাগাজিন ও চারটি তাজা বোমা উদ্ধার করেছে যৌথ বাহিনী। অভিযানের সময় ঘটনাস্থলে কাউকে পাওয়া যায়নি। গতকাল মঙ্গলবার (৬ ডিসেম্বর) রাত আনুমানিক ৯টার দিকে উপজেলা সদরের প্রাণকেন্দ্রে পুরোনো সাবরেজিস্ট্রার অফিসের ভেতরে এসব অস্ত্র ও গুলি পাওয়া যায়।
পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে যৌথ বাহিনী পুরোনো সাবরেজিস্ট্রার অফিসে অভিযান চালায়। সেখানে পরিত্যক্ত একটি বাথরুমে পড়ে থাকা কালো ব্যাগ থেকে বোমাগুলো উদ্ধার করা হয়। একই স্থানে রাখা আরেকটি কাপড়ের পোঁটলার ভেতর একটি রিভলবার পাওয়া যায়। উদ্ধার করা বোমাগুলো পরীক্ষা করে সেনাবাহিনীর বম্ব ডিসপোজাল ইউনিট নিশ্চিত করে, বোমাগুলো তাজা ও কার্যকর অবস্থায় রয়েছে। সদরপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) শাওন শরীফসহ পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।
এ বিষয়ে সদরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল আল মামুন শাহ বলেন, ঘটনার তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত বিস্তারিত কিছু বলা সম্ভব নয়। উদ্ধার করা অস্ত্র ও বোমা থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে তদন্ত করা হচ্ছে।
মাগুরার সদর উপজেলায় গরুচোর সন্দেহে আকিদুল (৪০) নামের এক যুবককে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। আজ ভোরে সদর উপজেলার ইছাখাদা ইউনিয়নের ইছাখাদা পশ্চিমপাড়া এলাকায় এই ঘটনা ঘটে।১৯ মিনিট আগে
রাজধানীর কদমতলী এলাকায় ‘আইনশৃঙ্খলা বাহিনী’ পরিচয়ে তুলে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগের তিন দিন পর মো. ওয়াসিম আহমেদ মুকছানের (৪০) সন্ধান পেয়েছে পুলিশ। তবে কোনো বাহিনী নয়, বরং মাদকাসক্তির কারণে পরিবারের সদস্যরাই তাঁকে গোপনে একটি মাদকাসক্ত নিরাময় কেন্দ্রে ভর্তি করেছিলেন বলে দাবি করেছে পুলিশ।৪৩ মিনিট আগে
লালমনিরহাট-২ (আদিতমারী কালীগঞ্জ) আসনে জনতার দলের প্রার্থী ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) শামীম কামালের ঋণ রয়েছে ২ কোটি ১৮ লাখ ৬৬ হাজার টাকা। স্ত্রী-কন্যা ও নিজের মিলিয়ে পরিবারে সোনা রয়েছে ৫৫ ভরি। তাঁর নির্বাচনী হলফনামা বিশ্লেষণ করে এই তথ্য পাওয়া গেছে।২ ঘণ্টা আগে
লালমনিরহাটের হাতীবান্ধা সীমান্তে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) গুলিতে রনি মিয়া (২২) নামের এক যুবক আহত হয়েছেন। গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাতে হাতীবান্ধা উপজেলার গোতামারী ইউনিয়নের দইখাওয়া সীমান্তের ৯০২ নম্বর পিলার এলাকায় এই ঘটনা ঘটে।২ ঘণ্টা আগে