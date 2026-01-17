Ajker Patrika

‘পোষা কুকুর’ মন্তব্যে তোলপাড়, পরে ভুল বলে স্বীকার করেন বদিউল আলম‎

গাইবান্ধা প্রতিনিধি
ড. বদিউল আলম মজুমদার। ফাইল ছবি
ড. বদিউল আলম মজুমদার। ফাইল ছবি

‎গাইবান্ধার পলাশবাড়ীতে এক মতবিনিময় সভায় সাংবাদিকদের নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করে তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েন সুশাসনের জন্য নাগরিকের (সুজন) সম্পাদক ড. বদিউল আলম মজুমদার। সাংবাদিকদের ‘রাজনৈতিক দল বা ব্যক্তিদের পোষা কুকুর’ বলে আখ্যা দেওয়ার অভিযোগ ওঠার পর স্থানীয় সাংবাদিকদের তীব্র প্রতিবাদ ও চাপের মুখে তিনি নিজের বক্তব্যকে ভুল বলে স্বীকার করেন এবং তা প্রত্যাহার করেন।

শনিবার (১৭ জানুয়ারি) বিকেলে স্থানীয় সাংবাদিক রবিউল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, গতকাল শক্রবার রাত সাড়ে ৭টার দিকে পলাশবাড়ী বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে এক মতবিনিময় সভায় অংশ নিয়ে বদিউল আলম মজুমদার এমন মন্তব্য করেন বলে উপস্থিত সাংবাদিকদের অভিযোগ। বক্তব্যের পরপরই সভাস্থলে থাকা সাংবাদিকেরা আপত্তি জানালে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। একপর্যায়ে ড. বদিউল আলম মজুমদার বলেন, তাঁর মন্তব্য অনাকাঙ্ক্ষিত ছিল এবং তিনি তা তাৎক্ষণিক প্রত্যাহার করেছেন।

‎সভায় ড. বদিউল আলম দেশের বর্তমান রাজনৈতিক ও নির্বাচনী পরিস্থিতি নিয়েও সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, দেশে একটি সুষ্ঠু, গ্রহণযোগ্য ও নিরপেক্ষ নির্বাচন এখন সময়ের দাবি। এখনো অধিকাংশ প্রার্থী কালোটাকা ও পেশিশক্তিনির্ভর রাজনীতির সঙ্গে জড়িত।

তিনি বলেন, সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন নির্বাচন কমিশনের সংস্কার। তার দাবি, শেখ হাসিনার চেয়েও নির্বাচন কমিশনের লোকজন বড় আওয়ামী লীগারে পরিণত হয়েছিল।

বদিউল আল বলেন, সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বাতিল করা হয় এবং প্রতিশোধপরায়ণ রাজনীতির মাধ্যমে শেখ হাসিনা আজীবন ক্ষমতায় থাকার চেষ্টা করেছিলেন।

‎মতবিনিময় সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন সুজন ময়মনসিংহ অঞ্চলের সমন্বয়ক জয়ন্ত কর, জেলা ফ্যাসিলিটেটর আতিক সুমন, ম্যানেজার মেহেরুন নেসা। এ ছাড়া পলাশবাড়ী উপজেলা সুজনের সাধারণ সম্পাদক সাইদুর রহমান প্রধান, সাংগঠনিক সম্পাদক কৃষক জাহিদুল ইসলাম সভায় অংশ নেন।

বিষয়:

গাইবান্ধাপলাশবাড়ীগাইবান্ধা সদরজেলার খবররংপুর বিভাগ
