পীরগঞ্জে আগাছানাশক প্রয়োগে ধান নষ্টের অভিযোগ

রংপুরের পীরগঞ্জে জমি নিয়ে বিরোধের জেরে আমন ধানখেতে আগাছানাশক প্রয়োগ করে প্রায় তিন লাখ টাকার ফসল নষ্ট করার অভিযোগ উঠেছে।
এ ঘটনায় একই এলাকার ১৬ জনের বিরুদ্ধে গত রোববার পীরগঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন ভুক্তভোগী আবদুর রহমান। এর আগে গত ১০ অক্টোবর রাতে উপজেলার বড়দরগাহ ইউনিয়নের চাপাবাড়ি এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
অভিযোগ সূত্রে জানা গেছে, বিরোধপূর্ণ জমিটি আবদুর রহমান ও তাঁর ওয়ারিশরা পৈতৃক সূত্রে মালিকানা লাভের পর দীর্ঘদিন ধরে ভোগদখল করে আসছেন। জমিটি দখলে নেওয়ার চেষ্টা নিয়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে তাঁদের বিরোধ চলছিল। এ নিয়ে বিভিন্ন সময় তাঁকে ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের ভয়ভীতি দেখানো হয়েছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি।
লিখিত অভিযোগে আবদুর রহমান উল্লেখ করেন, চলতি মৌসুমে ওই জমিতে তাঁরা আমন ধানের পাশাপাশি মাসকলাই চাষ করেন। ফসলের পরিচর্যাও চলছিল। এরই মধ্যে ১০ অক্টোবর রাতে অভিযুক্ত ১৬ জন দলবদ্ধ হয়ে স্প্রে মেশিন দিয়ে ধানখেতে আগাছানাশক প্রয়োগ করেন বলে অভিযোগ করা হয়েছে। এতে তাঁর ও তাঁর ওয়ারিশদের চাষ করা ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ প্রায় তিন লাখ টাকা বলে দাবি করেছেন তিনি।
স্থানীয় বাসিন্দা আবদুল খালেক মিয়া বলেন, প্রায় দুই একর জমিতে ধান রোপণের পর গভীর রাতে এভাবে ফসলের ক্ষতি করা হয়েছে। এতে আবদুর রহমানদের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। তিনি ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত করে দোষীদের আইনের আওতায় আনার দাবি জানান।
তবে অভিযোগ অস্বীকার করেছেন অভিযুক্ত শফিকুল ইসলাম ও রাজু মিয়া। তাঁরা বলেন, আমাদের জমিতে আমরা কেন স্প্রে করব? কে বা কারা স্প্রে করেছে, তা আমরা জানি না।
এ বিষয়ে উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা ওলি আহাদ বলেন, ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি। ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের কৃষি প্রণোদনার আওতায় আনার উদ্যোগ নেওয়া হবে।
থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নজমুল হক বলেন, এ ঘটনায় দুই পক্ষের অভিযোগ পাওয়া গেছে। তদন্ত সাপেক্ষে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
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