ঢাকা

বাড্ডায় এসি লাগাতে গিয়ে ছাদ থেকে পড়ে যুবকের মৃত্যু

ঢামেক প্রতিবেদক
রাজধানীর মধ্য বাড্ডা এলাকায় এসি লাগানোর সময় ছয়তলা বাসার ছাদ থেকে পড়ে ফাহিম (২০) নামের এক যুবক মারা গেছেন। আজ শনিবার বেলা ১টার দিকে মধ্য বড্ডা বউবাজার এলাকায় ঘটনাটি ঘটে। মুমূর্ষু অবস্থায় সহকর্মীরা ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসক বেলা আড়াইটার দিকে তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

হাসপাতালে মৃত যুবকের সহকর্মী মো. রিফাত জানান, তাঁরা বাড্ডায় ‘ইলেকট্রো হাব’ নামে একটি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন। সকালে কয়েকজন মিলে মধ্য বাড্ডা বউবাজার এলাকার একটি বাসায় যান এসি লাগানোর জন্য। সেখানে ছয়তলার ছাদে কাজ করার সময় নিচে পড়ে গুরুতর আহত হন ফাহিম। এরপর সেখান থেকে তাঁকে দ্রুত ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে চিকিৎসক বেলা আড়াইটার দিকে তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

রিফাত আরও জানান, মৃত ফাহিমের বাড়ি মুন্সিগঞ্জ জেলার লৌহজং থানার ধীতপুর গ্রামে। ফাহিম বাড্ডা আদর্শনগর এলাকায় একটি মেসে থাকতেন।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক জানান, মরদেহটি মর্গে রাখা হয়েছে। ঘটনা তদন্তের জন্য বাড্ডা থানায় জানানো হয়েছে।

