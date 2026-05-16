Ajker Patrika
রাজশাহী

রাজশাহীতে এনসিপিতে যোগ দিলেন ৫০০ জন

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
এনসিপিতে নতুনদের যোগদান অনুষ্ঠানে উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম, মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীসহ অন্যরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজশাহীতে বিভিন্ন দল থেকে প্রায় ৫০০ নেতা-কর্মী জাতীয় নাগরিক পার্টিতে (এনসিপি) যোগ দিয়েছেন। আজ শনিবার দুপুরে রাজশাহী জেলা পরিষদ মিলনায়তনে যোগদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। রাজশাহী মহানগর এনসিপি এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

অনুষ্ঠানে বিএনপি, গণঅধিকার পরিষদ ও ইসলামী ছাত্রশিবির থেকে এনসিপিতে যোগ দিতে আসা প্রায় ৫০ জনকে ফুলের মালা পরিয়ে বরণ করে নেন এনসিপির উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম ও মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী। তাঁরা আগে কে কোন দলের রাজনীতি করতেন এবং তাঁদের পদ কী ছিল, তা অনুষ্ঠানমঞ্চ থেকে ঘোষণা করা হয়।

অনুষ্ঠানে সারজিস আলম ও নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী সরকারের নানা সমালোচনা করে বক্তব্য দেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এনসিপির রাজশাহী মহানগরের আহ্বায়ক মোবাশ্বের আলী। অনুষ্ঠানে ৫০০ জন এনসিপিতে যোগ দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন তিনি।

ওই অনুষ্ঠানে এনসিপির যুগ্ম সদস্যসচিব এ বি এম গাজী সালাউদ্দিন আহমেদ, এস এম সাইফ মোস্তাফিজ, সাংগঠনিক সম্পাদক ইমরান ইমন, জাতীয় নারীশক্তির আহ্বায়ক মনিরা শারমিন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন এনসিপির মহানগরের সদস্যসচিব আতিকুর রহমান।

