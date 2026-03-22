Ajker Patrika
রংপুর

মাদক বিক্রির সময় জনতার হাতে কারবারি আটক, পুলিশে সোপর্দ

পীরগাছা (রংপুর) প্রতিনিধি
মাদক বিক্রির সময় জনতার হাতে কারবারি আটক, পুলিশে সোপর্দ
ঈদের রাতে মাদক বিক্রির সময় হাতেনাতে লিটন মিয়াকে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দেয় জনতা। ছবি: আজকের পত্রিকা

রংপুরের পীরগাছায় ঈদের রাতে মাদক বিক্রির সময় লিটন মিয়া (৩০) নামের এক মাদক কারবারিকে হাতেনাতে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করেছে স্থানীয় জনতা। শনিবার (২১ মার্চ) রাত সাড়ে ৮টার দিকে পীরগাছা বাজারের প্রেসক্লাব এলাকা থেকে তাঁকে আটক করা হয়।

আটক লিটন মিয়া উপজেলার চন্ডিপুর এলাকার আব্দুস সামাদের ছেলে। এর দেড় মাস আগে একই অপরাধে তিনি জেল খেটেছিলেন বলে জানা গেছে।

ঘটনা সূত্রে জানা যায়, পীরগাছাকে মাদকমুক্ত করার লক্ষ্যে দীর্ঘদিন ধরে সামাজিক আন্দোলন করে আসছেন পীরগাছার বাসিন্দা সংগীতশিল্পী ইরতিয়াজ আহমেদ রতন। পীরগাছা স্টেশন ও বাজার এলাকায় মাদকের বিস্তার রোধে তিনি ব্যক্তিগতভাবে বিভিন্ন কর্মসূচি চালিয়ে আসছিলেন। এর ধারাবাহিকতায় শনিবার সন্ধ্যায় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে প্রেসক্লাব এলাকায় অবস্থান নেন তিনি। রাত সাড়ে ৮টার দিকে লিটন মিয়া মাদক বিক্রির চেষ্টা করলে রতন স্থানীয় লোকজনের সহায়তায় তাঁকে হাতেনাতে ধরে ফেলেন। এ সময় তাঁর কাছ থেকে ৯টি ইয়াবা ও এক পুরিয়া গাঁজা উদ্ধার করা হয়। পরে থানা-পুলিশে খবর দিলে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে লিটনকে থানায় নিয়ে যায়।

সংগীতশিল্পী ইমতিয়াজ আহমেদ রতন বলেন, ‘মাদক সমাজের জন্য একটি ক্যানসার। এই ব্যাধি নির্মূলে আমাদের সবাইকে সচেতন ও ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। সাধারণ মানুষ যদি সচেতন হয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলে, তবেই একটি সুন্দর সমাজ গঠন সম্ভব।’

পীরগাছা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এ কে এম খন্দকার মুহিব্বুল বলেন, আটক ব্যক্তির বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

নিজস্ব প্রযুক্তি দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের স্টেলথ মিথ ভেঙে দিল ইরান, যা বলছেন চীনা সমরবিদ

ইরান ফাঁদে পা দিয়ে যেভাবে যুক্তরাষ্ট্রকে ডোবাচ্ছেন ট্রাম্প

কুমিল্লায় রেলক্রসিংয়ে ওঠা বাস আধা কিমি টেনে নিয়ে গেল ট্রেন, নিহত ১২

জামালপুরে মানুষের ভারে ভেঙে পড়েছে সাঁকো: দুই পরিবারের চার সহোদরসহ পাঁচ শিশুর মৃত্যু

জামালপুরে ব্রিজ ভেঙে নদীতে পড়ল শতাধিক মানুষ, নিহত ২

ইরান ফাঁদে পা দিয়ে যেভাবে যুক্তরাষ্ট্রকে ডোবাচ্ছেন ট্রাম্প

ইরান ফাঁদে পা দিয়ে যেভাবে যুক্তরাষ্ট্রকে ডোবাচ্ছেন ট্রাম্প

জামালপুরে মানুষের ভারে ভেঙে পড়েছে সাঁকো: দুই পরিবারের চার সহোদরসহ পাঁচ শিশুর মৃত্যু

জামালপুরে মানুষের ভারে ভেঙে পড়েছে সাঁকো: দুই পরিবারের চার সহোদরসহ পাঁচ শিশুর মৃত্যু

পঞ্চগড়ে ঈদগাহে চাঁদা উত্তোলনের অভিযোগে যুবককে গণপিটুনি

পঞ্চগড়ে ঈদগাহে চাঁদা উত্তোলনের অভিযোগে যুবককে গণপিটুনি

জামালপুরে ব্রিজ ভেঙে নদীতে পড়ল শতাধিক মানুষ, নিহত ২

জামালপুরে ব্রিজ ভেঙে নদীতে পড়ল শতাধিক মানুষ, নিহত ২

নিজস্ব প্রযুক্তি দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের স্টেলথ মিথ ভেঙে দিল ইরান, যা বলছেন চীনা সমরবিদ

নিজস্ব প্রযুক্তি দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের স্টেলথ মিথ ভেঙে দিল ইরান, যা বলছেন চীনা সমরবিদ

মসজিদ কমিটির নেতার বাড়িতে যুবদল ও স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা-কর্মীদের হামলার অভিযোগ

মসজিদ কমিটির নেতার বাড়িতে যুবদল ও স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা-কর্মীদের হামলার অভিযোগ

কুমিল্লায় বাসে ট্রেনের ধাক্কা: মা ও দুই মেয়েসহ নিহত ১২ জনের পরিচয় মিলেছে

কুমিল্লায় বাসে ট্রেনের ধাক্কা: মা ও দুই মেয়েসহ নিহত ১২ জনের পরিচয় মিলেছে

শ্রীপুর রেলওয়ে স্টেশনে ট্রেনের ইঞ্জিন বিকল, ভোগান্তি

শ্রীপুর রেলওয়ে স্টেশনে ট্রেনের ইঞ্জিন বিকল, ভোগান্তি

লক্ষ্মীপুরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছে ধাক্কা খেল সিএনজি অটোরিকশা, ব্যবসায়ী নিহত

লক্ষ্মীপুরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছে ধাক্কা খেল সিএনজি অটোরিকশা, ব্যবসায়ী নিহত