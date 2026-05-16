জাবিতে প্রক্টর অফিসে তালা দিলেন শিক্ষার্থীরা

জাবি প্রতিনিধি 
আজ সকাল ১০টার দিকে জাবির প্রক্টর অফিসের তালা ভেঙে নতুন তালা দিয়ে দেন শিক্ষার্থীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের (জাবি) প্রক্টর অধ্যাপক এ কে এম রাশিদুল আলমকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করে প্রক্টর অফিসে তালা দিয়েছেন আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা। শনিবার (১৬ মে) সকাল ১০টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অফিসের তালা ভেঙে নতুন তালা দিয়ে দেন তাঁরা। একই সঙ্গে আগামীকাল (রোববার) প্রশাসনিক ভবনেও তালা লাগানোর ঘোষণা দেন শিক্ষার্থীরা।

এর আগে গত মঙ্গলবার (১২ মে) বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এক নারী শিক্ষার্থীকে ধর্ষণচেষ্টার ঘটনায় অভিযুক্তকে গ্রেপ্তারের জন্য ৪৮ ঘণ্টা সময় বেঁধে দিয়েছিলেন শিক্ষার্থীরা। সেই সময় পার হওয়ার পরও অভিযুক্ত ব্যক্তি গ্রেপ্তার না হওয়ায় প্রক্টরিয়াল বডির পদত্যাগের জন্য আন্দোলনের ডাক দেন একদল শিক্ষার্থী।

আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের মধ্যে ইতিহাস বিভাগের ৫৩ ব্যাচের শিক্ষার্থী লামিশা জামান বলেন, ‘উপাচার্যের কাছে আমরা যে ছয় দফা দাবি দিয়েছিলাম, সেখানে আমরা বলেছিলাম ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করতে হবে এবং যদি অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা না যায়—তাহলে সেই ব্যর্থতার দায় নিয়ে প্রক্টরিয়াল বডিকে পদত্যাগ করতে হবে। কিন্তু নির্ধারিত সময় পার হয়ে যাওয়ার পরেও প্রক্টরিয়াল বডি তাদের ব্যর্থতার দায় স্বীকার করে পদত্যাগ করেনি। এ জন্য আমরা এই ব্যর্থ প্রক্টরকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করে তার অফিসে তালা দিয়ে দিয়েছি।’

