Ajker Patrika
রংপুর

রংপুরে শাপলা সিনেমা হলের বিশেষ কক্ষ থেকে আপত্তিকর অবস্থায় আটক ৩৫ তরুণ-তরুণী

রংপুর প্রতিনিধি
আপডেট : ১৯ এপ্রিল ২০২৬, ২২: ৫১
শাপলা সিনেমা হলের বিশেষ কক্ষ থেকে আপত্তিকর অবস্থায় আটক তরুণ-তরুণীরা। ছবি: সংগৃহীত

রংপুর নগরীর শাপলা সিনেমা হলের ভেতরে অনৈতিক কর্মকাণ্ডের অভিযোগে অভিযান চালিয়ে ৩৫ জন তরুণ-তরুণীসহ ৩৭ জনকে আটক করেছে পুলিশ। আটক তরুণ-তরুণীদের মধ্যে বেশির ভাগই স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থী।

আজ রোববার (১৯ এপ্রিল) বিকেলে সিনেমা হলের তৃতীয় তলায় বিশেষভাবে তৈরি করা কক্ষগুলোয় অভিযান চালিয়ে তাঁদের আটক করে মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ। আটক ব্যক্তিদের মধ্যে ১৯ জন তরুণী ও ১৬ জন তরুণ এবং অন্য দুজন সিনেমা হলের কর্মচারী।

সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান উপপুলিশ কমিশনার (গোয়েন্দা) সনাতন চক্রবর্তী।

সংবাদ সম্মেলনে উপপুলিশ কমিশনার (গোয়েন্দা) বলেন, ‘আমাদের কাছে আগে থেকেই তথ্য ছিল—শাপলা সিনেমা হলে বিভিন্ন ধরনের অনৈতিক কার্যকলাপ চলে। বিশেষ করে স্কুল-কলেজের মেয়ে ও ছেলেরা আসে এবং বিভিন্ন অসামাজিক কার্যক্রমে লিপ্ত হয়। আজ খবর পেয়ে সেখানে আমরা অভিযান চালাই। সেখানে আমরা দেখতে পাই, হলের তিনতলায় ছোট ছোট রুম করে দেওয়া আছে। এই রুমগুলোর ভাড়া নেওয়া হয় ৬০০ টাকা করে। পুরো সিনেমার যে সময়টা, এই সময়টা কক্ষগুলো ওই ছেলেমেয়েদের দিয়ে দেওয়া হয়। তারা সেখানেই নিজেদের ইচ্ছেমতো তিন ঘণ্টা যা ইচ্ছে তা-ই করতে পারে। আজকে আমরা সেখানে গিয়ে এই অভিযোগের সত্যতা পেয়েছি।’

সনাতন চক্রবর্তী আরও বলেন, অভিযানে সিনেমা হলের কর্মচারীরা বাধা দেন। বাধা অতিক্রম করে সেখানে অভিযান চালানো হয়। অভিযান চলাকালে তাঁদের আপত্তিকর অবস্থায় অসামাজিক কাজে লিপ্ত থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়। পরে তাঁদের আটক করা হয়।

উপপুলিশ কমিশনার আরও বলেন, আটক তরুণ-তরুণীদের অধিকাংশই শিক্ষার্থী হওয়ায় তাঁদের মুচলেকা নিয়ে অভিভাবকদের মাধ্যমে ছেড়ে দেওয়া হবে। তবে সিনেমা হলের কর্মচারীদের বিরুদ্ধে আইনগত প্রক্রিয়া শেষে আদালতে পাঠানো হবে। এই অভিযানে হলে সিনেমা দেখতে আসা কোনো দর্শককে আটক করা হয়নি। সিনেমা হলের বাইরে অর্থাৎ তৃতীয় তলায় বিশেষভাবে তৈরি কক্ষে অসামাজিক কাজে লিপ্ত অবস্থায় যাঁদের পাওয়া গেছে, শুধু তাঁদেরই আটক করা হয়েছে।

বিষয়:

পুলিশঅভিযানসিনেমা হলঅনৈতিক কাজজেলার খবররংপুর বিভাগ
বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোর বকেয়া ৫২ হাজার কোটি টাকা: জ্বালানিমন্ত্রী

নওগাঁয় পেট্রল না পেয়ে মহাসড়ক অবরোধ, তিন চালকের বিরুদ্ধে মামলা

বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্য চুক্তিতে যা আছে (দ্বিতীয় পর্ব)

কোন দেশে বন্ধু পাতানো সহজ আর কোন দেশে কঠিন, জেনে নিন

চট্টগ্রামে ৩০ লাখ টাকা চাঁদা দাবিতে ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে হামলা-লুটপাটের অভিযোগ

