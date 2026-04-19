সীমান্ত ব্যাংকে চাকরির সুযোগ, ৪০ বছরেও আবেদন

সীমান্ত ব্যাংকে চাকরির সুযোগ, ৪০ বছরেও আবেদন

সম্প্রতি জনবল নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে সীমান্ত ব্যাংক পিএলসি। প্রতিষ্ঠানটি তাদের ক্রেডিট অফিসার/রিলেশনশিপ অফিসার পদে জনবল নিয়োগ দেবে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন। নির্বাচিত প্রার্থীরা মাসিক বেতন ছাড়াও প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা পাবেন।

পদের নাম: ক্রেডিট অফিসার/রিলেশনশিপ অফিসার।

বিভাগ: এসএমই (অফিসার-পিও)।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক/সমমানের ডিগ্রি।

অন্যান্য যোগ্যতা: এসএমই ব্যাংকিং, বিশেষত জামানতযুক্ত এসএমই ঋণ প্রদানে অভিজ্ঞতা। আমদানি, রপ্তানি এবং ব্যাংক গ্যারান্টি (বিজি) সম্পর্কিত ব্যবসা পরিচালনায় বাস্তব দক্ষতা।

অভিজ্ঞতা: ৫ থেকে ১০ বছর।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়)।

বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৪০ বছর।

কর্মস্থল: যেকোনো জায়গায়।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

অন্যান্য সুবিধা: ব্যাংকের নীতিমালা অনুযায়ী।

আবেদন যেভাবে: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৫ মে ২০২৬।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

পাঠকের আগ্রহ

ফুটবলারদের বেতন দিচ্ছে সরকার, তালিকায় নেই হামজা-শমিত

ফুটবলারদের বেতন দিচ্ছে সরকার, তালিকায় নেই হামজা-শমিত

বাসের ধাক্কায় পথচারী নিহত: বাস আটক নিয়ে পুলিশের সঙ্গে বিএনপি নেতার উত্তেজনা

বাসের ধাক্কায় পথচারী নিহত: বাস আটক নিয়ে পুলিশের সঙ্গে বিএনপি নেতার উত্তেজনা

বাংকার বাস্টারেও অভেদ্য ইরানের ‘পিকঅ্যাক্স মাউন্টেন’, সেখানেই কি চলছে পরমাণু সমৃদ্ধকরণ

বাংকার বাস্টারেও অভেদ্য ইরানের ‘পিকঅ্যাক্স মাউন্টেন’, সেখানেই কি চলছে পরমাণু সমৃদ্ধকরণ

মধ্যপ্রাচ্যে ‘সিসিফাসের ফাঁদে’ যুক্তরাষ্ট্র, তবু ইরান যুদ্ধে কেন নেপথ্যে খেলোয়াড় চীন

মধ্যপ্রাচ্যে ‘সিসিফাসের ফাঁদে’ যুক্তরাষ্ট্র, তবু ইরান যুদ্ধে কেন নেপথ্যে খেলোয়াড় চীন

ভিআইপিদের দেহরক্ষী আওয়ামী লীগ সংশ্লিষ্টরাই

ভিআইপিদের দেহরক্ষী আওয়ামী লীগ সংশ্লিষ্টরাই

সম্পর্কিত

সীমান্ত ব্যাংকে চাকরির সুযোগ, ৪০ বছরেও আবেদন

সীমান্ত ব্যাংকে চাকরির সুযোগ, ৪০ বছরেও আবেদন

তরুণদের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করছে ‘দ্য টুলেট’

তরুণদের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করছে ‘দ্য টুলেট’

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডে ১১০ পদে নিয়োগ

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডে ১১০ পদে নিয়োগ

ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রাম পদে চাকরি দেবে ব্র্যাক ব্যাংক

ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রাম পদে চাকরি দেবে ব্র্যাক ব্যাংক