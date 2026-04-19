সীমান্ত ব্যাংকে চাকরির সুযোগ, ৪০ বছরেও আবেদন

সম্প্রতি জনবল নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে সীমান্ত ব্যাংক পিএলসি। প্রতিষ্ঠানটি তাদের ক্রেডিট অফিসার/রিলেশনশিপ অফিসার পদে জনবল নিয়োগ দেবে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন। নির্বাচিত প্রার্থীরা মাসিক বেতন ছাড়াও প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা পাবেন।
পদের নাম: ক্রেডিট অফিসার/রিলেশনশিপ অফিসার।
বিভাগ: এসএমই (অফিসার-পিও)।
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক/সমমানের ডিগ্রি।
অন্যান্য যোগ্যতা: এসএমই ব্যাংকিং, বিশেষত জামানতযুক্ত এসএমই ঋণ প্রদানে অভিজ্ঞতা। আমদানি, রপ্তানি এবং ব্যাংক গ্যারান্টি (বিজি) সম্পর্কিত ব্যবসা পরিচালনায় বাস্তব দক্ষতা।
অভিজ্ঞতা: ৫ থেকে ১০ বছর।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়)।
বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৪০ বছর।
কর্মস্থল: যেকোনো জায়গায়।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
অন্যান্য সুবিধা: ব্যাংকের নীতিমালা অনুযায়ী।
আবেদন যেভাবে: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।
আবেদনের শেষ সময়: ১৫ মে ২০২৬।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি
