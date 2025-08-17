ফ্যাসিস্ট সরকারের নীতি ছিল লুটেপুটে খাওয়া: জোনায়েদ সাকি

দিনাজপুর প্রতিনিধি
গণসংহতি আন্দোলনের কেন্দ্রীয় সমন্বয়ক জোনায়েদ সাকি বলেছেন, ফ্যাসিস্ট সরকারের নীতি ছিল লুটেপুটে খাওয়া। সেই লুটপাটের নীতির ফলে অসংখ্য মিল ও কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। কর্মসংস্থানের পথ রুদ্ধ হয়ে মানুষ সর্বস্বান্ত হয়েছে।
আজ রোববার (১৭ আগস্ট) দুপুর ১২টার দিকে দিনাজপুরের বোচাগঞ্জ উপজেলার সেতাগঞ্জ শ্রমিক ইউনিয়ন ক্লাব রুমে আয়োজিত সমাবেশ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে সাকি এ কথা বলেন।
জোনায়েদ সাকি বলেন, সেতাবগঞ্জ চিনিকলটি যাদের হাতে দেওয়ার কথা ছিল, তারা আসলে দেশের সম্পদ ধ্বংস করছে। এস আলম গ্রুপ আজ বাংলাদেশকে গিলে খেয়েছে। ব্যাংক থেকে শুরু করে দেশের অর্থনীতিকে তারা ফকির বানিয়ে দিয়েছে। এর মধ্য দিয়েই ফ্যাসিবাদের আসল চেহারা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।
সাকি আরও বলেন, রাষ্ট্রক্ষমতা নানা কথা বলে, মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কথা বলে, বিভাজন সৃষ্টি করে, গুম-খুনের রাজনীতি চালিয়ে জোর করে ক্ষমতায় টিকে থাকে। কিন্তু এসব কিছুর মূল উদ্দেশ্য ছিল একটাই—ক্ষমতা ব্যবহার করে লুটপাট করা, দেশের সম্পদ বিদেশে পাচার করা।
সেতাবগঞ্জ চিনিকল পুনঃচালনা আন্দোলন পরিষদের আহ্বায়ক বদরুদ্দোজার (বাপন) সভাপতিত্বে ও সদস্যসচিব সোহাগ হোসেনের সঞ্চালনায় সমাবেশে আরও বক্তব্য দেন গণসংহতি আন্দোলনের কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য বাচ্চু ভূঁইয়া, বাংলাদেশ কৃষক সমিতির রংপুর জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক মো. আলতাফ হোসেন, বোচাগঞ্জ উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মো. সফিকুল আলম, বোচাগঞ্জ উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক মো. জামাল উদ্দীন প্রমুখ।
