আ.লীগ নেতাদের সঙ্গে তোলা ছবি ফেসবুকে শেয়ার, পরদিনই গ্রেপ্তার হয়ে কারাগারে সাবেক পিপি

রংপুর প্রতিনিধি
রংপুরের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আদালত-২ এর সাবেক পিপি আলী আকতার জাহাঙ্গীর হোসেন তুহিন। ছবি: সংগৃহীত
রংপুরের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আদালত-২ এর সাবেক পিপি আলী আকতার জাহাঙ্গীর হোসেন তুহিন। ছবি: সংগৃহীত

রংপুরে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন দমন ও হত্যাচেষ্টার মামলায় সাবেক সরকারি কৌঁসুলি (পিপি) আলী আকতার জাহাঙ্গীর হোসেন তুহিনকে (৫২) গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। মামলার এক বছর পর গতকাল বুধবার সন্ধ্যায় রংপুরের চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের পাশের এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

তুহিনকে আজ বৃহস্পতিবার পুলিশ আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠিয়েছে।

আলী আকতার জাহাঙ্গীর হোসেন তুহিন নগরীর কেরানীপাড়ার বজলার রহমানের ছেলে। তিনি রংপুরের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আদালত-২-এর পিপি ছিলেন। গত বছরের জুলাই অভ্যুত্থানের পর তাঁকে পিপি পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়।

তুহিন রংপুর মহানগরীর ১৮ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং মহানগর আওয়ামী লীগের ধর্মবিষয়ক সম্পাদক। এ ছাড়া তিনি বঙ্গবন্ধু আওয়ামী আইনজীবী পরিষদের একজন সদস্য ও অর্থদাতা হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন বলে পুলিশ জানিয়েছে।

জানা গেছে, ২০১৬ সালের ২১ অক্টোবর রংপুর মহানগর আওয়ামী লীগের তৎকালীন সভাপতি সাফিউর রহমান সফি ও সাধারণ সম্পাদক তুষার কান্তি মণ্ডলের সঙ্গে মাঝখানে দাঁড়িয়ে ছবি তুলে ফেসবুকে পোস্ট দিয়েছিলেন আলী আকতার জাহাঙ্গীর হোসেন তুহিন। গত মঙ্গলবার সেই ছবি পুনরায় ফেসবুকে শেয়ার করে তিনি লেখেন, ‘২০১৬ সালে ঢাকায় তোলা ছবি।’

আওয়ামী লীগ নেতাদের সঙ্গে আলী আকতার জাহাঙ্গীর হোসেন তুহিন। ছবি: সংগৃহীত
আওয়ামী লীগ নেতাদের সঙ্গে আলী আকতার জাহাঙ্গীর হোসেন তুহিন। ছবি: সংগৃহীত

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, গতকাল দিনভর রংপুরে বিভিন্ন মামলা পরিচালনা করে মোটরসাইকেলে যাচ্ছিলেন তুহিন। সন্ধ্যা ৬টার দিকে রংপুরের চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের পাশে কেরামতিয়া মসজিদের সামনে থেকে পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে। এ সময় মোটরসাইকেলসহ তাঁকে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়।

রংপুর মহানগর পুলিশের কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আতাউর রহমান আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘অ্যাডভোকেট তুহিনের বিরুদ্ধে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন দমন ও হত্যাচেষ্টার অভিযোগে কোতোয়ালি থানায় দুটি এবং তাজহাট থানায় একটি মামলা রয়েছে। তিনি এজাহারভুক্ত আসামি। মামলার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।’

জানা গেছে, তুহিনের বিরুদ্ধে গত বছরের ১০ অক্টোবর কোতোয়ালি ও তাজহাট থানায় দুটি এবং চলতি বছরের ৯ মে কোতোয়ালি থানায় আরও একটি মামলা করা হয়। তাঁকে পিপির পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়ার পর থেকে আদালতে যেতেন ও মামলা পরিচালনা করতেন।

এদিকে আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পর রংপুর মহানগর আওয়ামী লীগের তৎকালীন সভাপতি সাফিউর রহমান সফি আত্মগোপনে রয়েছেন। সাধারণ সম্পাদক তুষার কান্তি মণ্ডল গত বছরের ১৭ সেপ্টেম্বর ঢাকার সাভার থেকে গ্রেপ্তার হয়ে কারাগারে রয়েছেন।

রংপুর জেলামামলাগ্রেপ্তাররংপুরআদালতজেলার খবররংপুর বিভাগবৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনআওয়ামী লীগ
দোকান থেকে ব্যবসায়ীর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

রংপুর প্রতিনিধি
দোকানে ব্যবসায়ীর ঝুলন্ত লাশ পাওয়ার খবরে বড় দরগাহ বাজারে লোকজনের ভিড়। ছবি: আজকের পত্রিকা
দোকানে ব্যবসায়ীর ঝুলন্ত লাশ পাওয়ার খবরে বড় দরগাহ বাজারে লোকজনের ভিড়। ছবি: আজকের পত্রিকা

রংপুরের পীরগঞ্জে রবিউল ইসলাম সাদ্দাম নামের এক যুবকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার (২৩ অক্টোবর) বেলা ১১টায় উপজেলা বড় দরগাহ ইউনিয়নের বড় দরগাহ বাজারের সিনহা টেলিকমের ভেতর থেকে লাশটি উদ্ধার করে পুলিশ।

রবিউল পীরগঞ্জ উপজেলার বড় দরগাহ ইউনিয়নের রফিকুল ইসলাম মধু প্রধানের বড় ছেলে। তিনি বড় দরগাহ বাজারের সিনহা টেলিকম দোকানটি চালাতেন।

বিষয়টি নিশ্চিত করে পীরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শফিকুল ইসলাম বলেন, খবর পেয়ে ওই যুবকের নিজ প্রতিষ্ঠান থেকে তাঁর লাশটি উদ্ধার করা হয়। এ বিষয়ে থানায় একটি অপমৃত্যুর মামলা রজু করা হয়েছে।

রংপুর বিভাগযুবকলাশপীরগঞ্জ (রংপুর)
মুন্সিগঞ্জে নোংরা পরিবেশে মিষ্টি তৈরি, ২ প্রতিষ্ঠানমালিককে জরিমানা

মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি
জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের অভিযান। ছবি: সংগৃহীত
জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের অভিযান। ছবি: সংগৃহীত

মুন্সিগঞ্জের টঙ্গিবাড়ী উপজেলায় নোংরা পরিবেশে মিষ্টি তৈরি ও পণ্যের মোড়কে প্রয়োজনীয় তথ্য না থাকায় দুই প্রতিষ্ঠানের মালিককে মোট ১৪ হাজার টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

আজ বৃহস্পতিবার (২৩ অক্টোবর) দুপুর ১২টা থেকে বেলা দেড়টা পর্যন্ত জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর মুন্সিগঞ্জ জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক আসিফ আল আজাদ এই অভিযান পরিচালনা করেন।

আসিফ আল আজাদ জানান, টঙ্গিবাড়ী উপজেলার দীঘিরপাড় বাজারের দুলাল আইস ফ্যাক্টরিতে আইসক্রিম উৎপাদনের পরে মোড়কে উৎপাদনের তারিখ, মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ ও সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য (এমআরপি) উল্লেখ করা হয়নি। এ কারণে প্রতিষ্ঠানটির মালিক গৌতম মণ্ডলকে ৭ হাজার টাকা জরিমানা করা হয় এবং ভবিষ্যতে এসব তথ্য স্পষ্টভাবে উল্লেখের নির্দেশ দেওয়া হয়।

এ ছাড়া সুভাষ মিষ্টান্ন ভান্ডারে অস্বাস্থ্যকর ও নোংরা পরিবেশে মিষ্টি, দই, রসমালাইসহ বিভিন্ন খাদ্যপণ্য তৈরির অপরাধে প্রতিষ্ঠানটির মালিক সুভাষ ঘোষকে ৭ হাজার টাকা জরিমানা করা হয় এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পরিবেশে খাদ্যপণ্য উৎপাদনের নির্দেশ দেওয়া হয়।

অভিযানে সহযোগিতা করেন টঙ্গিবাড়ী উপজেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর আব্দুল্লাহ আল মামুন ও টঙ্গিবাড়ী থানা-পুলিশের একটি টিম।

মুন্সিগঞ্জঢাকা বিভাগটঙ্গিবাড়ীজরিমানাজেলার খবর
আনোয়ারায় ডাকাতির প্রস্তুতিকালে দেশীয় অস্ত্রসহ গ্রেপ্তার ৭

কর্ণফুলী (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি 
আনোয়ারায় দেশীয় অস্ত্রসহ গ্রেপ্তারকৃতরা। ছবি: আজকের পত্রিকা
আনোয়ারায় দেশীয় অস্ত্রসহ গ্রেপ্তারকৃতরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

চট্টগ্রামের আনোয়ারায় দেশীয় অস্ত্রসহ সংঘবদ্ধ ডাকাত দলের সাত সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গতকাল বুধবার (২২ অক্টোবর) দিবাগত রাতে পরৈকোড়া ইউনিয়নের কালীগঞ্জ ব্রিজের দক্ষিণ পার্শ্ব এলাকায় ডাকাতির প্রস্তুতিকালে তাঁদের গ্রেপ্তার করে পুলিশ। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে পুলিশের সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য নিশ্চিত করেন সহকারী পুলিশ সুপার মো. সোহানুর রহমান সোহাগ ও থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মনির হোসেন।

গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন পরৈকোড়া ৯ নম্বর ওয়ার্ড এলাকার মো. সাকিব প্রকাশ শাকিল (২১), পটিয়ার কাশিয়াইশ ইউনিয়নের ইদ্রিস চেয়ারম্যানের বাড়ির মোহাম্মদ নেছার (২২), একই এলাকার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের মো. সাইফুল ইসলাম (৩৫), পরৈকোড়ার বাতুয়াপাড়ার শাহাদাত হোসেন (২২), পটিয়ার গৌরনখাইন রফিক ম্যানেজারের বাড়ির মো. আরিফুল ইসলাম প্রকাশ বাবু (২৫), শান্তির হাট জমিদার বাড়ির মো. হাবিব (২৩) এবং দক্ষিণ আশিয়াইশ চৌধুরীর বাড়ির মো. রাজীব চৌধুরী (২১)। পুলিশ তাঁদের কাছ থেকে একটি এলজি, তাজা কার্তুজ, স্কচটেপ দ্বারা মোড়ানো লোহার তৈরি পাইপগান সদৃশ অস্ত্র, লোহার তৈরি বাহারি দেশীয় অস্ত্র, দুটি জম্বি বেসবল ব্যাট, একটি বেসবল ব্যাট, একটি তলোয়ার, পাঁচটি বড় রামদা, একটি কুড়াল উদ্ধার করে।

থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মনির হোসেন বলেন, গতকাল বুধবার দিবাগত রাতে কালীগঞ্জ ব্রিজের দক্ষিণ পার্শ্ব এলাকায় ডাকাতি করার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। এ সময় তাঁরা পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে পালানোর চেষ্টা করলে পুলিশ তাঁদের আটক করে। আজ দুপুরে আদালতের মাধ্যমে তাঁদের জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে।

সহকারী পুলিশ সুপার মো. সোহানুর রহমান সোহাগ বলেন, ‘আটককৃতরা পেশাদার সংঘবদ্ধ ডাকাত দলের সক্রিয় সদস্য। ডাকাতি করার উদ্দেশ্যে তারা দেশীয় অস্ত্রসহ উল্লিখিত স্থানে একত্রিত হয়েছিল বলে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে স্বীকার করেছে। আটককৃতদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।’

চট্টগ্রাম জেলাঅস্ত্রডাকাতগ্রেপ্তারচট্টগ্রাম বিভাগচট্টগ্রামজেলার খবর
ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় টর্চলাইট জ্বালিয়ে দুই পক্ষের সংঘর্ষ, আহত ৩০

ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি: 
টর্চলাইট জ্বালিয়ে সংঘর্ষ। ছবি: সংগৃহীত
টর্চলাইট জ্বালিয়ে সংঘর্ষ। ছবি: সংগৃহীত

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে মহাসড়কের ওপর টর্চলাইট জ্বালিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। গতকাল বুধবার রাতে সদর উপজেলার উত্তর সুহিলপুরে আজিজের গোষ্ঠী ও উকিলের গোষ্ঠীর মধ্যে এ সংঘর্ষ হয়। এ সময় তারা কুমিল্লা-সিলেট মহাসড়ক তিন ঘণ্টা আটকে সংঘর্ষ চালায়।

সংঘর্ষে উভয় পক্ষের লোকজন দেশীয় অস্ত্র নিয়ে একে অপরের ওপর হামলা চালায়। এ সময় ইটপাটকেল নিক্ষেপ আর পাল্টাপাল্টি ধাওয়ায় এলাকাজুড়ে ব্যাপক আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। বন্ধ হয়ে যায় ওই মহাসড়কে যান চলাচল।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, গত চার-পাঁচ দিন আগে বিতর্কের জেরে উকিলের গোষ্ঠীর সাদ্দাম আজিজের গোষ্ঠীর আক্তারকে থাপ্পড় মারেন। এ নিয়ে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে উত্তেজনা চলতে থাকে। গতকাল বিকেলে বিষয়টি মীমাংসার জন্য সালিস বসে। কিন্তু তাতে সমাধান না হওয়ায় রাতে দুই গোষ্ঠীর লোকজন মহাসড়কের ওপর সংঘর্ষে জড়ায়। সংঘর্ষে উভয় পক্ষের অন্তত ৩০ জন আহত হয়।

সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আজহারুল ইসলাম বলেন, আধিপত্য বিস্তার নিয়ে আজিজের গোষ্ঠী ও উকিল গোষ্ঠীর মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলে আসছে। এরই জেরে গতকাল সন্ধ্যার পর থেকে দুই গোষ্ঠীর লোকজন সংঘর্ষে জড়ায়। খবর পেয়ে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন। জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে

ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদরজেলা প্রশাসকসংঘর্ষচট্টগ্রাম বিভাগজেলার খবর
