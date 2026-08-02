রংপুরে নারীর নগ্ন ভিডিও ফেসবুকে ছড়িয়ে দেওয়ায় প্রতিবেশী যুবক আটক

রংপুর মহানগরে হারাগাছ থানাধীন এলাকায় নারীর নগ্ন ভিডিও ধারণ করে ফেসবুকে ছড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগে করা মামলায় আরিফুল ইসলামকে (২৬) আটক করেছে পুলিশ। আজ রোববার আরিফুলকে গ্রেপ্তার দেখিয়ে রংপুর আদালতে পাঠানো হয়।
এর আগে গতকাল শনিবার রাতে হারাগাছ থানার পুলিশ নিজ বাড়ি থেকে আরিফুলকে আটক করে। আরিফুল ইসলামের বাড়ি হারাগাছ থানাধীন একটি এলাকায়।
মামলা সূত্রে জানা গেছে, অভিযুক্ত আরিফুল ইসলাম ভুক্তভোগী ওই নারীর প্রতিবেশী। গত ১২ জুলাই ভয়ভীতি দেখিয়ে কৌশলে ওই নারীর নগ্ন ভিডিও ধারণ করেন তিনি। সেই ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ছড়িয়ে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে টাকা দাবি করেন আরিফুল। স্বামী-সন্তান ও সমাজে সম্মান রক্ষায় টাকাও দিতে রাজি হন ভুক্তভোগী নারী। কিন্তু গত ২৪ জুলাই নগ্ন ভিডিওটি ফেসবুকে ছড়িয়ে দেন আরিফুল। জানাজানি হলে ভুক্তভোগী নারী গতকাল হারাগাছ থানায় একটি অভিযোগ করেন।
মামলার তদন্তকারী রংপুর মেট্রোপলিটনের হারাগাছ থানার উপপরিদর্শক (এসআই) রেবেকা সুলতানা সুইটি বলেন, এ ঘটনায় পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। আটক যুবককে গ্রেপ্তার দেখিয়ে আজ দুপুরে রংপুর আদালতে পাঠানো হয়েছে।
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