তারাগঞ্জ উপজেলা বিএনপির সভাপতি সিরাজুল, সাধারণ সম্পাদক শিপু

রংপুর প্রতিনিধি
সভাপতি সিরাজুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক মেহেদী হাসান শিপু। ছবি: সংগৃহীত
দীর্ঘ এক দশক পর সরাসরি ভোটের মাধ্যমে রংপুরের তারাগঞ্জ উপজেলা বিএনপির নতুন নেতৃত্ব নির্বাচিত হয়েছে। গতকাল শনিবার রাত সাড়ে ৭টায় ভোট গণনা শেষে সভাপতি পদে সিরাজুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক পদে মেহেদী হাসান শিপুর নাম ঘোষণা করা হয়।

দলীয় সূত্র জানায়, এত দিন উপজেলা বিএনপির কার্যক্রম আহ্বায়ক কমিটির মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছিল। নতুন নেতৃত্ব বেছে নিতে গতকাল তারাগঞ্জ ও/এ বালিকা স্কুল অ্যান্ড কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত হয় দলের দ্বিবার্ষিক কাউন্সিল। এতে সভাপতি পদে তিনজন, সাধারণ সম্পাদক পদে দুজন, সাংগঠনিক সম্পাদক পদে তিনজনসহ মোট আট প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। বেলা ২টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত চলে ভোটগ্রহণ, যেখানে ৩৫৩ জন ভোটার অংশ নেন।

ফলাফলে দেখা গেছে, সভাপতি পদে ১৮২ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন সিরাজুল ইসলাম। সাধারণ সম্পাদক পদে ২৩৭ ভোট পেয়ে বিজয়ী হন মেহেদী হাসান শিপু। সাংগঠনিক সম্পাদক পদে মাহবুবার রহমান পান ২১৮ ভোট এবং কোবায়েদ হোসেন পান ১৯০ ভোট, ফলে দুজনই সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত হন।

সম্মেলনের উদ্বোধন করেন রংপুর জেলা বিএনপির আহ্বায়ক সাইফুল ইসলাম। প্রধান অতিথি ছিলেন বিএনপির কেন্দ্রীয় সহসাংগঠনিক সম্পাদক আবদুল খালেক। বিশেষ অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় সহসাংগঠনিক সম্পাদক আমিনুল ইসলাম, জেলা বিএনপির সদস্যসচিব আনিছুর রহমান লাকু ও সদস্য অ্যাডভোকেট আফতাব উদ্দিন।

নবনির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক মেহেদী হাসান শিপু বলেন, দীর্ঘ ১০ বছর পর নেতা-কর্মীরা সরাসরি ভোটে নেতৃত্ব বেছে নেওয়ার সুযোগ পেয়েছেন। এতে তৃণমূলে নতুন উদ্দীপনা ও চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে, যা সাংগঠনিক কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করবে।

রংপুর জেলাবিএনপিতারাগঞ্জভোটরংপুর বিভাগ
