Ajker Patrika
> সারা দেশ
> রংপুর

রংপুরসহ ৮ বিভাগকে আলাদা প্রদেশ ঘোষণার দাবি

রংপুর প্রতিনিধি
রংপুরকে প্রদেশ ঘোষণার দাবিতে সংবাদ সম্মেলন। ছবি: আজকের পত্রিকা
রংপুরকে প্রদেশ ঘোষণার দাবিতে সংবাদ সম্মেলন। ছবি: আজকের পত্রিকা

রংপুরকে প্রদেশ ঘোষণা করাসহ ৯ দফা দাবি জানিয়েছে রংপুর প্রদেশ বাস্তবায়ন পরিষদ। সংগঠনটি বৈষম্যমূলক শাসনব্যবস্থা থেকে বের হতে দেশের আটটি বিভাগকে প্রদেশ ঘোষণা এবং রংপুরে একজন মুখ্যমন্ত্রীসহ ৯ সদস্যের একটি প্রাদেশিক সরকার গঠনে সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে। আজ মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) দুপুরে রংপুর মহানগরীর পাবলিক লাইব্রেরি মাঠসংলগ্ন জুলাই স্মৃতিস্তম্ভ চত্বরে সংবাদ সম্মেলন করে সংগঠনটি। সেখানে এ দাবি তুলেন ধরেন সংগঠনের সভাপতি আমিন উদ্দিন বিএসসি।

লিখিত বক্তব্যে সভাপতি আমিন উদ্দিন বলেন, ‘আমরা ২০ বছর ধরে রংপুর জেলাকে নিয়ে রংপুর প্রদেশসহ সারা দেশের ৮টি বিভাগকে প্রদেশ করার দাবিতে আন্দোলন করে আসছি। রংপুর বিভাগের মানুষ সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক শিক্ষা, চিকিৎসা আর চাকরিসহ সব দিক থেকে বৈষম্যের শিকার।’ তিনি আরও বলেন, ‘বর্তমানে জুলাই আন্দোলনের পর শাসনকাঠামো ও শাসনপদ্ধতি পরিবর্তন করার ঐতিহাসিক সুযোগ আমাদের সামনে এসেছে। সে কারণে বিদ্যমান ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থার বিপরীতে স্বাধীন দেশের উপযোগী রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রবর্তনে দেশ শাসনে রাজনৈতিক দলের সঙ্গে শ্রম, কর্মজীবী ও সমাজশক্তির অংশীদারত্ব সাংবিধানিকভাবে নিশ্চিত করতে হবে।’

আমিন উদ্দিন বলেন, ‘বর্তমান এককেন্দ্রিক সরকারের বৈষম্যমূলক বাজেট নীতির কারণে বাজেটের ৬৫ ভাগ ব্যয় হয় ঢাকাকেন্দ্রিক, ২০ ভাগ হয় চট্টগ্রামকেন্দ্রিক। সারা বাংলাদেশে বাজেটের মাত্র ১৫ ভাগ ব্যয় করা হয়। সে জন্য রংপুরসহ সারা দেশের ৮টি বিভাগকে প্রদেশ ঘোষণা, দুই কক্ষবিশিষ্ট পার্লামেন্ট, প্রাদেশিক সরকার, প্রাদেশিক পার্লামেন্ট ফেডারেল সরকার গঠনসহ স্বশাসিত উপজেলাসহ এক ব্যক্তির দুই ভোট বাস্তবায়ন করা হলে সব ধরনের বৈষম্য দূর হবে। সে জন্য রংপুরসহ ৮টি বিভাগকে প্রদেশ ঘোষণার দাবিতে আমরা কঠোর আন্দোলনে যাব।’

সংবাদ সম্মেলনে পরিষদের সাধারণ সম্পাদক ডা. আব্দুস সাদেক জিহাদি, সাংগঠনিক সম্পাদক ছাদেকুর রহমান, যুগ্ম সম্পাদক মশিউর রহমানসহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন।

বিষয়:

রংপুর জেলাসরকাররংপুরজেলার খবররংপুর বিভাগ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এরদোয়ানের বাধায় নেতানিয়াহুকে মিসরের সম্মেলনে নিতে পারলেন না ট্রাম্প

ইসরায়েল থেকে মুক্তি পেলেও ফিলিস্তিনে ফিরছেন না ১৫৪ জন, যেতে হবে ‘অমানবিক’ নির্বাসনে

ভারতে দলিত পুলিশ কর্মকর্তার আত্মহত্যায় তোলপাড়, সুইসাইড নোটে বর্ণবৈষম্যের অভিযোগ

বাংলাদেশ-হংকং ফুটবল ম্যাচ টিভিতে দেখাবে না, তাহলে দেখার উপায়

গাজা শান্তি সম্মেলনে ‘সুন্দরী’ মেলোনিকে নিয়ে মাতলেন বিশ্বনেতারা

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

শ্বশুরবাড়ি থেকে আ.লীগ নেত্রীর লাশ উদ্ধার

শ্বশুরবাড়ি থেকে আ.লীগ নেত্রীর লাশ উদ্ধার

সোনার দামের পাগলা ঘোড়া ছুটছে, গড়ছে রেকর্ডের পর রেকর্ড

সোনার দামের পাগলা ঘোড়া ছুটছে, গড়ছে রেকর্ডের পর রেকর্ড

‘এনসিপির কার্যক্রম বিপ্লবের সঙ্গে সাংঘর্ষিক’ বলে জয়পুরহাটের প্রধান সমন্বয়কের পদত্যাগ

‘এনসিপির কার্যক্রম বিপ্লবের সঙ্গে সাংঘর্ষিক’ বলে জয়পুরহাটের প্রধান সমন্বয়কের পদত্যাগ

চীনের পর ব্রহ্মপুত্রে বাঁধ নির্মাণের মহাপরিকল্পনা ভারতের, বাংলাদেশের বিপদ

চীনের পর ব্রহ্মপুত্রে বাঁধ নির্মাণের মহাপরিকল্পনা ভারতের, বাংলাদেশের বিপদ

বাটা শুর ৬৩ বছরের ইতিহাসে প্রথম নারী এমডি হলেন ফারিয়া ইয়াসমিন

বাটা শুর ৬৩ বছরের ইতিহাসে প্রথম নারী এমডি হলেন ফারিয়া ইয়াসমিন

সম্পর্কিত

নাচোলে বিএনপির দুই পক্ষের সংঘর্ষ ও পাল্টাপাল্টি ধাওয়া, আহত ১৪

নাচোলে বিএনপির দুই পক্ষের সংঘর্ষ ও পাল্টাপাল্টি ধাওয়া, আহত ১৪

মিরপুরে রাসায়নিক গুদামে অগ্নিকাণ্ডে নিহত বেড়ে ১৬

মিরপুরে রাসায়নিক গুদামে অগ্নিকাণ্ডে নিহত বেড়ে ১৬

কোরআন অবমাননার সময়ের কিছুই মনে নেই অপূর্বের, ৫ দিনের রিমান্ডে

কোরআন অবমাননার সময়ের কিছুই মনে নেই অপূর্বের, ৫ দিনের রিমান্ডে

‘ডাকসু–জাকসুতে হারার পরও কী করে এই পদে থাকেন তিনি’, চবির বহিষ্কৃত ছাত্রদল নেতার পোস্ট

‘ডাকসু–জাকসুতে হারার পরও কী করে এই পদে থাকেন তিনি’, চবির বহিষ্কৃত ছাত্রদল নেতার পোস্ট