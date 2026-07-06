বেতন বৃদ্ধি ও স্বীকৃতির দাবিতে মিঠাপুকুরসহ সারা দেশে শাখা ডাকঘর কর্মচারীদের অনির্দিষ্টকালের কর্মবিরতি

বেতন বৃদ্ধি এবং বিভাগীয় কর্মচারী হিসেবে স্বীকৃতির দাবিতে আজ সোমবার থেকে রংপুরের মিঠাপুকুরসহ সারা দেশে অনির্দিষ্টকালের কর্মবিরতি শুরু করেছেন শাখা ডাকঘরের কর্মচারীরা। কর্মসূচি ঘোষণার আগে মিঠাপুকুর উপজেলা ডাকঘরের সামনে শাখা ডাকঘর কর্মচারী ঐক্য পরিষদের ব্যানারে মানববন্ধন করেন তাঁরা।
আন্দোলনরত কর্মচারীরা জানান, সারা দেশে ৮ হাজার ৫০০ শাখা ডাকঘরে প্রায় ২৩ হাজার কর্মচারী যৎসামান্য বেতনে কর্মরত রয়েছেন। তবে তাঁদের বিভাগীয় কর্মচারীর মর্যাদা দেওয়া হয় না।
এই পরিস্থিতিতে বেতন বৃদ্ধি ও বিভাগীয় কর্মচারী হিসেবে স্বীকৃতির দাবিতে একযোগে কর্মবিরতি পালনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানান আন্দোলনকারীরা।
শাখা ডাকঘর কর্মচারী ঐক্য পরিষদের পক্ষে মামুন অর রশীদ বলেন, `আজ সোমবার থেকে সারা দেশে একযোগে কর্মবিরতি পালন শুরু করেছি।'
স্থানীয় শাখা পোস্টমাস্টার তাজিমুল ইসলাম জানান, দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা কর্মবিরতি অব্যাহত রাখবেন।
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