আবু সাঈদ হত্যা মামলা: সাক্ষ্য দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না, দাবি বেরোবি শিক্ষার্থীর

বেরোবি প্রতিনিধি 
আপডেট : ০৭ এপ্রিল ২০২৬, ২০: ১৩
সংবাদ সম্মেলনে কথা বলেন বেরোবি শিক্ষার্থী শাহরিয়ার সোহাগ। ছবি: আজকের পত্রিকা

শহীদ আবু সাঈদ হত্যাকাণ্ডে নিজেকে প্রত্যক্ষদর্শী দাবি করে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের (বেরোবি) শিক্ষার্থী শাহরিয়ার সোহাগ ওরফে সোহাগ আলী অভিযোগ করেছেন, এই মামলায় তাঁর প্রকৃত বক্তব্য ও অবস্থানকে বিকৃত করা হয়েছে এবং সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত থাকলেও সাক্ষ্য গ্রহণ করা হচ্ছে না। আজ মঙ্গলবার (৭ এপ্রিল) দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাফেটেরিয়ায় এক সংবাদ সম্মেলনে এই অভিযোগ করেন তিনি।

শাহরিয়ার সোহাগ বলেন, ‘চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থানে আন্দোলনের শুরু থেকে পুলিশের গুলিতে শহীদ হওয়ার আগমুহূর্ত পর্যন্ত আমি শহীদ আবু সাঈদের একজন ঘনিষ্ঠ সহচর হিসেবে পাশে ছিলাম। পাশাপাশি একজন প্রত্যক্ষদর্শী ও সাক্ষী হিসেবে আমি শুরু থেকেই এই মামলার তদন্তপ্রক্রিয়ায় সহযোগিতা করেছি এবং বরাবর প্রস্তুত ছিলাম তা করার জন্য। অথচ তা সত্ত্বেও আনুষ্ঠানিকভাবে এখনো আমার সাক্ষ্য গ্রহণ না করায় নিজ অবস্থান স্পষ্ট করার জন্য আজকের এই সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করেছি।’

শাহরিয়ার সোহাগ বলেন, ‘২০২৪ সালের ১৭ আগস্ট শহীদ আবু সাঈদের বড় ভাই রমজান আলী বাদী হয়ে পেনাল কোড ১৮৬০ সালের ৩০২, ২০১, ১৪৯ ও ৩৪ ধারায় রংপুরের তাজহাট থানায় হত্যা মামলা করেন। মামলার জি/আর নম্বর ১১১/২০২৪। শুরুতে মামলার তদন্তের দায়িত্ব পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনের (পিবিআই) কাছে থাকলেও পরবর্তীতে ২০২৫ সালের এপ্রিল মাসের শুরুর দিকে এই মামলা পিবিআই থেকে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে হস্তান্তর করা হয়। পরবর্তীতে একাধিকবার তদন্তপ্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে আমি বিভিন্ন তথ্য ও মৌখিক জবানবন্দি প্রদানের মাধ্যমে সহযোগিতা করি। ২০২৫ সালের ২৭ আগস্ট আমাকে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২ কর্তৃক উক্ত মামলার সাক্ষ্য প্রদানের জন্য ডাকা হলে সাক্ষীদের রেকর্ড বইয়ে আমার নামে একটি সাক্ষ্যের খসড়া দেখতে পাই। উক্ত খসড়াটি পড়ে সেটি আমার প্রকৃত বক্তব্য ও অবস্থানের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ বলে আমার কাছে প্রতীয়মান হয়।’

বেরোবির শিক্ষার্থী আরও বলেন, ‘আমি তৎক্ষণাৎ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি অবহিত করি এবং এই খসড়ার ভিত্তিতে সাক্ষ্য প্রদানে আপত্তি জানাই। এর পরিপ্রেক্ষিতে আমার সাক্ষ্য গ্রহণ প্রক্রিয়া স্থগিত করা হয় এবং পরবর্তীতে আমাকে পুনরায় ডাকা হবে বলে জানানো হলেও অদ্যাবধি সাক্ষ্য গ্রহণের উদ্দেশ্যে আমাকে ইন্টারন্যাশনাল ট্রাইব্যুনাল থেকে ডাকা হয়নি।’ তিনি বলেন, ‘আমি স্পষ্টভাবে বলতে চাই, আমার সাক্ষ্য এখন পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করা হয়নি। যদিও আমি সাক্ষ্য প্রদানে প্রস্তুত ছিলাম এবং প্রস্তুত আছি। যেহেতু আমি এই হত্যাকাণ্ডের প্রত্যক্ষদর্শী, আমি এই মর্মে জানাচ্ছি যে, আমাকে যথাযথভাবে সাক্ষ্য প্রদানের সুযোগ করে দেওয়া হলে আমি তা দিতে প্রস্তুত আছি। আমি আশঙ্কা করছি যে, প্রত্যক্ষদর্শী ও সাক্ষী তালিকায় নাম থাকা সত্ত্বেও আমার সাক্ষ্য গ্রহণ না করা হলে এটি মামলার সাক্ষ্য গ্রহণ প্রক্রিয়াকে প্রশ্নবিদ্ধ করে এবং সকল পক্ষ ন্যায়বিচার পাওয়ার ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।’

সাবেক স্পিকার শিরীন শারমিন চৌধুরী গ্রেপ্তার, নেওয়া হয়েছে ডিবি কার্যালয়ে

বিসিবির কমিটি ভেঙে দিল সরকার, তামিমকে প্রধান করে অ্যাডহক কমিটি

বোর্ড ভাঙার খবর শুনে বিসিবি ছাড়লেন বুলবুল

অচেতন মোজতবার চিকিৎসা চলছে ইরানেই, জড়িত নেই সিদ্ধান্ত গ্রহণে—টাইমসের প্রতিবেদন

ঈশ্বর সংঘাত পছন্দ না করলেও ইরান যুদ্ধে আমাদের সঙ্গে আছেন: ট্রাম্প

পাঠকের আগ্রহ

বোর্ড ভাঙার খবর শুনে বিসিবি ছাড়লেন বুলবুল

বোর্ড ভাঙার খবর শুনে বিসিবি ছাড়লেন বুলবুল

প্রেমিকার কাছে এএসপি রাজমিস্ত্রি মোস্তাফিজুর, কার্ড বানাতে গিয়ে ধরা

প্রেমিকার কাছে এএসপি রাজমিস্ত্রি মোস্তাফিজুর, কার্ড বানাতে গিয়ে ধরা

যুদ্ধাপরাধ নাকি প্রেসিডেন্টের আদেশ অমান্য—কোন পথে যাবেন মার্কিন জেনারেলরা

যুদ্ধাপরাধ নাকি প্রেসিডেন্টের আদেশ অমান্য—কোন পথে যাবেন মার্কিন জেনারেলরা

সাবেক স্পিকার শিরীন শারমিন চৌধুরী গ্রেপ্তার, নেওয়া হয়েছে ডিবি কার্যালয়ে

সাবেক স্পিকার শিরীন শারমিন চৌধুরী গ্রেপ্তার, নেওয়া হয়েছে ডিবি কার্যালয়ে

খাবারের জন্য রক্ত বিক্রি করা এই বিলিয়নিয়ারের জীবনের ৬ শিক্ষা

খাবারের জন্য রক্ত বিক্রি করা এই বিলিয়নিয়ারের জীবনের ৬ শিক্ষা

সম্পর্কিত

নরসিংদীর বেলাবোতে ছাত্রদলের কমিটি ঘিরে বিক্ষোভ, সড়কে টায়ার জ্বালিয়ে প্রতিবাদ

নরসিংদীর বেলাবোতে ছাত্রদলের কমিটি ঘিরে বিক্ষোভ, সড়কে টায়ার জ্বালিয়ে প্রতিবাদ

আবু সাঈদ হত্যা মামলা: সাক্ষ্য দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না, দাবি বেরোবি শিক্ষার্থীর

আবু সাঈদ হত্যা মামলা: সাক্ষ্য দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না, দাবি বেরোবি শিক্ষার্থীর

ময়মনসিংহে অটোরিকশা-মোটরসাইকেল সংঘর্ষ, নিহত ২

ময়মনসিংহে অটোরিকশা-মোটরসাইকেল সংঘর্ষ, নিহত ২

লৌহজংয়ে এসি ল্যান্ড অফিসের সহকারী ও চালকের অপসারণ দাবিতে মানববন্ধন

লৌহজংয়ে এসি ল্যান্ড অফিসের সহকারী ও চালকের অপসারণ দাবিতে মানববন্ধন