তামাক সেবনে প্রতি ঘণ্টায় মারা যায় ১৮ জন

তামাকজনিত রোগে আক্রান্ত হয়ে প্রতিবছর বাংলাদেশে ১ লাখ ৬১ হাজার মানুষের মৃত্যু হয়। সে হিসাবে তামাক সেবনে প্রতি ঘণ্টায় মারা যায় ১৮ জন। আজ বুধবার (১১ মার্চ) রংপুরের মিঠাপুকুরে উপজেলা তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন টাস্কফোর্স কমিটির ত্রৈমাসিক সভায় এ তথ্য উপস্থাপন করা হয়।
উপজেলা পরিষদ সভাকক্ষে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. পারভেজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বলা হয়, তামাক সেবনে মানুষের পা থেকে মাথার চুলও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পরিবেশেরও ক্ষতিসাধন হয়।
উপস্থাপিত তথ্যমতে, বাংলাদেশের ৩ কোটি ৭৮ লাখ প্রাপ্ত বয়স্ক নারী-পুরুষ তামাক সেবন করে। এর মধ্যে ১ কোটি ৯২ লাখ মানুষ ধূমপানে অভ্যস্ত। ২ কোটি ২০ লাখ মানুষ তামাক পণ্য যেমন জর্দা, গুল, সাদাপাতা ও খৈনি সেবন করে থাকে। এ দেশের মোট ক্যান্সার রোগীর ৪৬ শতাংশ তামাক সেবনকারী। স্বাস্থ্য বিভাগের জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলের তথ্যমতে বাংলাদেশে তামাক সেবনে প্রতিবছর ১ লাখ ৬১ হাজার মানুষের মৃত্যু ঘটে। অর্থাৎ প্রতি ঘণ্টায় মারা যায় ১৮ জন। তামাক পরিবেশেরও ক্ষতিসাধন করে।
সভায় জানানো হয়, ৩০০ সিগারেট তৈরির জন্য একটি গাছ কাটা হয় এবং বছরে ২০-২৫ হাজার কোটি লিটার পানি ব্যবহার করা হয়।
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. পারভেজ বলেন, ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ আইন ২০২৫ (সংশোধিত ২০১৩) অনুযায়ী পাবলিক প্লেসে ধূমপান করলে ৩০০ টাকা জরিমানার বিধান আছে। একই অপরাধ দ্বিতীয়বার করলে জরিমানার পরিমাণ হবে দ্বিগুণ। এ ছাড়াও এ আইনে জেল এবং ২ লাখ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড এমনকি উভয় দণ্ডের বিধান রয়েছে। সভায় স্থানীয় রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মী, সরকারি কর্মকর্তা, শিক্ষক ও গণমাধ্যমকর্মীসহ বিভিন্ন স্তরের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন।
