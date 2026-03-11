Ajker Patrika
ঢাকা

নিরাপদে ঈদ উদ্‌যাপন নিশ্চিত করতে আমরা প্রস্তুত: ডিএমপি কমিশনার

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১১ মার্চ ২০২৬, ২১: ১৩
নিরাপদে ঈদ উদ্‌যাপন নিশ্চিত করতে আমরা প্রস্তুত: ডিএমপি কমিশনার
ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) হেডকোয়ার্টার্স সম্মেলনকক্ষে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভায় ডিএমপি কমিশনার (ভারপ্রাপ্ত) মো. সরওয়ার। ছবি: সংগৃহীত

আসন্ন পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে রাজধানীর সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি পর্যালোচনা, ঈদযাত্রা নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন রাখা এবং ঈদের জামাত সুষ্ঠুভাবে আয়োজনের লক্ষ্যে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ বুধবার সকালে ডিএমপি হেডকোয়ার্টার্সের সম্মেলনকক্ষে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন ডিএমপি কমিশনার (ভারপ্রাপ্ত) মো. সরওয়ার।

ডিএমপি কমিশনার বলেন, উৎসবমুখর ও নিরাপদ পরিবেশে ঈদ উদ্‌যাপন নিশ্চিত করতে ডিএমপি সব ধরনের প্রস্তুতি নিয়েছে। এ ক্ষেত্রে সরকারি সংস্থা, পরিবহন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান এবং নাগরিকদের সমন্বিত সহযোগিতা প্রয়োজন।

কমিশনার জানান, ঈদে ঘরমুখী মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে লঞ্চঘাট, বাস টার্মিনাল ও রেলস্টেশনে ইউনিফর্মধারী পুলিশ ছাড়াও সাদাপোশাকের পুলিশ, ডিবি, সোয়াট, ডগ স্কোয়াড ও অশ্বারোহী পুলিশ মোতায়েন থাকবে। অতিরিক্ত ভাড়া আদায় রোধ ও ঈদের জামাতকে কেন্দ্র করে নিরাপত্তা জোরদারে সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেটদের মোবাইল কোর্ট পরিচালনার আহ্বানও জানান তিনি।

সভায় ডিএমপির যুগ্ম পুলিশ কমিশনার (অপারেশনস) মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনার মাধ্যমে সার্বিক নিরাপত্তা পরিকল্পনা তুলে ধরেন। পরে বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিরা উন্মুক্ত আলোচনায় অংশ নিয়ে মতামত দেন।

সভায় বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা, পরিবহন মালিক-শ্রমিক সংগঠন, সিটি করপোরেশন, বিআইডব্লিউটিএ, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, ফায়ার সার্ভিসসহ সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

