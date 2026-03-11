Ajker Patrika
বান্দরবান

‘দেশের সার্বভৌম রক্ষায় কোনো ছাড় দেওয়া হবে না’

নাইক্ষ্যংছড়ি (বান্দরবান) প্রতিনিধি 
‘দেশের সার্বভৌম রক্ষায় কোনো ছাড় দেওয়া হবে না’
নাইক্ষ্যংছড়ি জারুলিয়া ছড়িতে নবনির্মিত বিওপির উদ্বোধন। ছবি: আজকের পত্রিকা

কক্সবাজার বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) রিজিয়ন কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ আকসার খান বলেছেন, ‘বর্তমান সরকার সব দেশ-গোষ্ঠীর সঙ্গে যৌক্তিক অধিকার রক্ষায় আন্তরিক। তবে দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় একবিন্দু ছাড় দেবে না।’

আজ বুধবার বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ি জারুলিয়া ছড়িতে নবনির্মিত বিওপি উদ্বোধনকালে তিনি এসব কথা বলেন।

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ আকসার খান বলেন, ‘সীমান্তে তেলসহ সব চোরাকারবার কঠোরহস্তে ঠেকাতে হবে। বিজিবির সব সদস্যকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে স্ব-স্ব দায়িত্ব নিবিড়ভাবে পালন করতে হবে।’

মোহাম্মদ আকসার খান আরও বলেন, ‘এই লক্ষ্যে পৌঁছাতে সীমান্ত বিজিবিকে দৃঢ়তার সঙ্গে কাজ করতে হবে। দেশের মানমর্যাদা অটুট রাখতে প্রাণান্ত চেষ্টা করতে হবে। আর এলাকার সর্বস্তরের মানুষ একই লক্ষ্যে বিজিবিকে সহায়তা করতে হবে। নচেৎ বিজিবির একার পক্ষে কোনো কিছুই করা সম্ভব হবে না।’

এ সময় রামুর সেক্টর কমান্ডার কর্নেল মহিউদ্দিন, ১১ বিজিবি অধিনায়ক লে. কর্নেল মো. কফিল উদ্দিন কায়েস, এফআইজির কক্সবাজারের লে. কর্নেল মাহবুব, ১১ বিজিবির উপ-অধিনায়ক মেজর মো. আশিক ইকবাল প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

বিষয়:

কক্সবাজারবান্দরবানবিজিবিচট্টগ্রাম বিভাগজেলার খবর
