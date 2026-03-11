‘দেশের সার্বভৌম রক্ষায় কোনো ছাড় দেওয়া হবে না’

কক্সবাজার বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) রিজিয়ন কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ আকসার খান বলেছেন, ‘বর্তমান সরকার সব দেশ-গোষ্ঠীর সঙ্গে যৌক্তিক অধিকার রক্ষায় আন্তরিক। তবে দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় একবিন্দু ছাড় দেবে না।’
আজ বুধবার বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ি জারুলিয়া ছড়িতে নবনির্মিত বিওপি উদ্বোধনকালে তিনি এসব কথা বলেন।
ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ আকসার খান বলেন, ‘সীমান্তে তেলসহ সব চোরাকারবার কঠোরহস্তে ঠেকাতে হবে। বিজিবির সব সদস্যকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে স্ব-স্ব দায়িত্ব নিবিড়ভাবে পালন করতে হবে।’
মোহাম্মদ আকসার খান আরও বলেন, ‘এই লক্ষ্যে পৌঁছাতে সীমান্ত বিজিবিকে দৃঢ়তার সঙ্গে কাজ করতে হবে। দেশের মানমর্যাদা অটুট রাখতে প্রাণান্ত চেষ্টা করতে হবে। আর এলাকার সর্বস্তরের মানুষ একই লক্ষ্যে বিজিবিকে সহায়তা করতে হবে। নচেৎ বিজিবির একার পক্ষে কোনো কিছুই করা সম্ভব হবে না।’
এ সময় রামুর সেক্টর কমান্ডার কর্নেল মহিউদ্দিন, ১১ বিজিবি অধিনায়ক লে. কর্নেল মো. কফিল উদ্দিন কায়েস, এফআইজির কক্সবাজারের লে. কর্নেল মাহবুব, ১১ বিজিবির উপ-অধিনায়ক মেজর মো. আশিক ইকবাল প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
মৌলভীবাজারে বড় ভাইয়ের ধারালো অস্ত্রের আঘাতে তামিম আহমেদ (১৯) নামের এক যুবক খুন হয়েছেন। আজ বুধবার (১১ মার্চ) সন্ধ্যা ৭টার দিকে শহরতলির সার্কিট হাউস এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।১০ মিনিট আগে
জানা যায়, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে বিকেল ৪টার দিকে গোয়াডাংগা বাজারে অভিযান পরিচালনা করেন ফুলপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) সাদিয়া ইসলাম সীমা। এ সময় বাজারের দুটি বন্ধ দোকান থেকে কালোবাজারির উদ্দেশ্যে মজুত করে রাখা খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির ১৪০ বস্তা চাল উদ্ধার করা হয়। অভিযানে উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন১৩ মিনিট আগে
সড়কে যানজটের অন্যতম কারণ ফিটনেসবিহীন লক্কড়ঝক্কড় বাস। এই বাসগুলো হাইওয়েতে নষ্ট হয়ে গেলে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। এসব বাস যাতে রাস্তায় নামতে না পারে, সে জন্য বিআরটিএ এবং ম্যাজিস্ট্রেটদের সমন্বয়ে...১৮ মিনিট আগে
ঝিনাইদহের তাজ ফিলিং স্টেশনে তেল আনতে গিয়ে কর্মচারীদের পিটুনিতে নিহত নিরব হোসেন (২২) হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার তিন আসামিকে তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত। আজ বুধবার (১১ মার্চ) দুপুরে ঝিনাইদহ সদর আমলি আদালতে ১০ দিনের রিমান্ড আবেদন করলে বিজ্ঞ আদালত তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।২৩ মিনিট আগে