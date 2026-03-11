Ajker Patrika
বরিশাল

বোনাসের দাবিতে কর্মবিরতিতে পরিচ্ছন্নতাকর্মীরা, সড়কে বর্জ্যের স্তূপ

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
বোনাসের দাবিতে কর্মবিরতিতে পরিচ্ছন্নতাকর্মীরা, সড়কে বর্জ্যের স্তূপ
পবিত্র ঈদুল ফিতরের বোনাস না পেয়ে বর্জ্য অপসারণ না করায় তা সড়কের পাশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে আছে। আজ বরিশাল নগরীর নবগ্রাম সড়কে। ছবি: আজকের পত্রিকা

পবিত্র ঈদুল ফিতরের বোনাসের দাবিতে বরিশাল সিটি করপোরেশনের (বিসিসি) পরিচ্ছন্নতাকর্মীরা দুই দিন ধরে কাজ বন্ধ রেখে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করছেন। গতকাল মঙ্গলবার রাত থেকে আজ বুধবার পর্যন্ত তাঁরা কর্মবিরতি পালন করায় নগরের অলিগলির সড়কে বর্জ্য জমে আছে। এসব বর্জ্য পচে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। এতে স্থানীয় বাসিন্দারা দুর্ভোগে পড়েছে।

আজ দুপুরে নগরের সদন সড়ক, নবগ্রাম সড়ক, দিনবন্ধু সেন, বগুড়া সড়ক, বিএম স্কুল সড়কে বাসাবাড়ির ময়লা পড়ে থাকতে দেখা গেছে। কুকুর, বিড়াল সেসব বর্জ্য এদিক-সেদিক টেনে নিয়ে পরিবেশ দূষণ করছে। পরিচ্ছন্নতাকর্মীরা আজও সদর রোডে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ করেছেন।

বিসিসির পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, তাঁরা প্রতিদিন নগর থেকে ১৯০-২০০ টন বর্জ্য অপসারণ করে থাকেন।

মানববন্ধনে বিসিসি শ্রমিক হরিজন সানু লাল বলেন, ‘আমাদের বোনাস কেন বন্ধ হবে। গত বছরও পেয়েছি। এবার বোনাস চাইতে গেলেই চাকরি খাবে। এই সিটি করপোরেশনের শ্রমিকেরা চাকরি হারিয়ে ভিক্ষা করে।’

সানু লাল আরও বলেন, ‘আমরা কেন রাস্তায় দাঁড়ালাম। কারণ, আমরা মারা গেলে পরিবারকে দাফনের খরচও সিটি করপোরেশন দেয় না। কর্মকর্তাদের মায়াদায়া নেই। আমরা ১৩০০ শ্রমিক কাজ করি। ঈদের সময় বোনাস পাব না, এটা মানা যায় না।’

বিসিসির ট্রাকশ্রমিক সোহেল বলেন, ‘ঈদ বোনাস না দেওয়ায় আমরা মঙ্গলবার রাত থেকে কাজ বন্ধ রেখেছি। বোনাস না পেলে কাজে যোগ দেব না।’

সিটি করপোরেশনের ১২ নম্বর ওয়ার্ডের পরিচ্ছন্নতাকর্মী মো. জামাল বলেন, ‘৩০ দিন কাজ করে আমরা বেতন পাই ২২ দিনের। গত বছরও উৎসব ভাতা এবং ইফতার ভাতা দেওয়া হয়েছে; কিন্তু এবার প্রশাসনের হঠকারী সিদ্ধান্ত নিয়ে বোনাস দিচ্ছে না।’

পরিচ্ছন্নতাকর্মী কালু ও শাহিন বলেন, ‘বোনাস দেওয়ার জন্য আমাদের কাছ থেকে ২ দিনের সময় নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু মঙ্গলবার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জানিয়ে দেন, “নিয়ম নেই”।’

বিসিসির পরিচ্ছন্নতা কর্মকর্তা ইউসুফ আলী বলেন, ‘আমাদের বিভিন্ন শাখায় ১ হাজার ৩০০-এর মতো পরিচ্ছন্নতাকর্মী রয়েছে। ঈদ বোনাসের দাবিতে তাঁরা মঙ্গলবারে রাত থেকে কাজ করছেন না। এখন কী করা হবে, তা কর্তৃপক্ষ বলতে পারবে। নগরীতে দৈনিক ১৯০-২০০ টন বর্জ্য অপসারণ করা হয়। দুই দিন ধরে তা জমে আছে।’

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) বরিশালের সমন্বয়ক রফিকুল আলম বলেন, বিসিসি প্রশাসককে পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের নিয়ে বসতে হবে। বোনাস পাওয়া তাঁদের অধিকার। এ জন্য প্রশাসককে উদ্যোগ নিতে হবে। এভাবে বর্জ্য রাস্তায় পড়ে থাকলে দুর্গন্ধে চর্মরোগ, শ্বাসকষ্ট দেখা দিতে পারে।

এ বিষয়ে বরিশাল সিটি করপোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা রেজাউল বারী বলেন, ‘কিসের বোনাস? পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের বোনাস দেওয়ার কোনো বিধান পরিপত্রে নেই। তাঁদের বেতনও বাড়ানো হয়েছে। আগে মেয়ররা নিজেরা ম্যানেজ করে অনুদান দিতেন।’

বরিশাল জেলাবর্জ্যবিক্ষোভবরিশাল বিভাগবোনাসবরিশালবরিশাল সিটি করপোরেশনজেলার খবর
