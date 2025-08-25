Ajker Patrika
> সারা দেশ
> রংপুর

ডিসি অফিসের কেটলি চুরি যুবকের জেল

ঠাকুরগাঁও প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

ঠাকুরগাঁও জেলা প্রশাসকের (ডিসি) কার্যালয় থেকে চায়ের কেটলি ও ওয়াশরুমের ফিটিংস চুরি এবং মাদক সেবনের দায়ে হৃদয় (২৫) নামের এক যুবককে ৬ মাসের কারাদণ্ড (জেল) দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। তাঁকে ১০০ টাকা জরিমানাও করা হয়েছে।

জেলা প্রশাসকের নেজারত ডেপুটি কালেক্টর (এনডিসি) পলাশ তালুকদার জানান, গত শনিবার দুপুরে হৃদয় অফিস থেকে একটি কেটলি চুরি করে পাশের ওষুধের

দোকানে বিক্রি করে। পরে আবারও চুরির চেষ্টা করলে কর্মচারীরা তাকে ধাওয়া করে ধরে ফেলেন এবং পুলিশে সোপর্দ করেন।

এরপর ভ্রাম্যমাণ আদালত বসিয়ে হৃদয়কে ৬ মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। ভ্রাম্যমাণ আদালতের বিচারক ও জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সহকারী কমিশনার মো. নাঈম আশরাফ বলেন, হৃদয়ের কাছ থেকে মাদকের সরঞ্জাম উদ্ধার করে ধ্বংস করা হয়েছে। চুরি হওয়া কেটলিও উদ্ধার করা হয়েছে। তার সহযোগী জানায়, হৃদয় মাদকাসক্ত।

ঠাকুরগাঁও জেলা কারাগারের কারাধ্যক্ষ শাহরিয়ার আলম চৌধুরী জানান, গ্রেপ্তারের সময় হৃদয় নিজের পরিচয় ও ঠিকানা গোপন রেখেছিল। কারাগারে ঢোকার পর সে নিজের পরিচয় প্রকাশ করে। তার বাবার নাম দ্বীপ চরণ। বাড়ি ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার ক্যাম্পপাড়া এলাকায়।

জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সূত্রে জানা গেছে, মাদকাসক্ত অবস্থায় হৃদয় দীর্ঘদিন ধরে এমন কর্মকাণ্ড চালিয়ে আসছিল। সম্প্রতি সার্কিট হাউসের বৈদ্যুতিক তার চুরি হয়েছে। সে ঘটনায়ও তাঁর সংশ্লিষ্টতা থাকতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

বিষয়:

ঠাকুরগাঁওকারাদণ্ডজেলা প্রশাসকছাপা সংস্করণপ্রথম পাতাজেলার খবররংপুর বিভাগযুবকভ্রাম্যমাণ আদালত
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

মালয়েশিয়ায় স্থায়ী বসবাসের সুযোগ, আবেদন ফি মাত্র ১৪ হাজার টাকা

বিএসএফের হাতে আটক বাংলাদেশি পুলিশ কর্মকর্তার পরিচয় মিলেছে

বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত কাইরান কাজীর বিষয়ে ইলন মাস্কের মন্তব্যে বিস্ময়

অমীমাংসিত বিষয় সমাধানে পাকিস্তানের দাবি নাকচ করল সরকার

১৫ বছর যাদের জন্য লড়াই করলাম, তারা এখন আমাকে ধাক্কা দেয়: রুমিন ফারহানা

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

ভারতে গ্রেপ্তার পুলিশের এএসপি আরিফুজ্জামানের ১৪ দিনের জেল হেফাজত

ভারতে গ্রেপ্তার পুলিশের এএসপি আরিফুজ্জামানের ১৪ দিনের জেল হেফাজত

মালয়েশিয়ায় স্থায়ী বসবাসের সুযোগ, আবেদন ফি মাত্র ১৪ হাজার টাকা

মালয়েশিয়ায় স্থায়ী বসবাসের সুযোগ, আবেদন ফি মাত্র ১৪ হাজার টাকা

অনুপ্রবেশকালে আটক জ্যেষ্ঠ পুলিশ কর্মকর্তার পরিচয় প্রকাশ করছে না ভারত

অনুপ্রবেশকালে আটক জ্যেষ্ঠ পুলিশ কর্মকর্তার পরিচয় প্রকাশ করছে না ভারত

বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত কাইরান কাজীর বিষয়ে ইলন মাস্কের মন্তব্যে বিস্ময়

বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত কাইরান কাজীর বিষয়ে ইলন মাস্কের মন্তব্যে বিস্ময়

নবীজির চোখে যারা শ্রেষ্ঠ মানুষ

নবীজির চোখে যারা শ্রেষ্ঠ মানুষ

সম্পর্কিত

ডিসি অফিসের কেটলি চুরি যুবকের জেল

ডিসি অফিসের কেটলি চুরি যুবকের জেল

কুড়িগ্রাম: ট্রেনে কচ্ছপগতির ২০ কিমি

কুড়িগ্রাম: ট্রেনে কচ্ছপগতির ২০ কিমি

রাজশাহী মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়: গাছ আম মাছ ইট সবই চক্রের পেটে

রাজশাহী মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়: গাছ আম মাছ ইট সবই চক্রের পেটে

আচরণবিধি লঙ্ঘনের পাল্টাপাল্টি অভিযোগ প্রার্থীদের

আচরণবিধি লঙ্ঘনের পাল্টাপাল্টি অভিযোগ প্রার্থীদের