খুলনায় চোর সন্দেহে গণপিটুনির ৫ দিন পর যুবকের মৃত্যু

খুলনায় চোর সন্দেহে গণপিটুনিতে আহত এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।
এর আগে গত শনিবার রাতে খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (কুয়েট) ছোট গেট এলাকায় গণপিটুনিতে আহত হন তিনি।
নিহত যুবক সাজমীর (২৫) নগরীর তেলিগাতী বুচিতলার মৃত রুহুল কুদ্দুসের ছেলে।
নিহতের মামা সাইফুল ইসলাম জানান, গত শনিবার সন্ধ্যায় কুয়েটের এক ছাত্র এসে সাজমীরকে তাঁর বাসায় ডেকে নিয়ে যান। সেখানে তাঁকে চুরির অপবাদ দিয়ে বহিরাগতদের নিয়ে বেধড়ক মারধর করা হয়। এতে আহত হলে পরদিন সকালে সাজমীকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।
স্থানীয় সূত্র জানায়, সাজমীরকে শনিবার সন্ধ্যা থেকে গভীর রাত পর্যন্ত কয়েক দফা নির্মমভাবে পেটানো হয়। এ সময় তাঁকে বাঁচাতেও কেউ এগিয়ে আসেননি।
এ ব্যাপারে জানতে চাইলে নগরীর আড়ংঘাটা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. হালিমুর রহমান বলেন, মূল ঘটনাটি নগরীর খানজাহান আলী থানায় ঘটেছে।
খানজাহান আলী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আবুল বাশার বলেন, মারপিটের ঘটনাটি আড়ংঘাটা থানা এলাকায় ঘটেছে। ঘটনার সময় ছুটিতে ছিলেন জানিয়ে ওসি বলেন, যদি আমার থানা এলাকায় ঘটনাটি ঘটে থাকে তাহলে দায়ীদের বিরুদ্ধে তদন্ত করে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
এদিকে ঘটনার দিন রাতে কুয়েট রোড এলাকায় কর্মরত ছিলেন খানজাহান আলী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) দীপক। তিনি বলেন, রাত আড়াইটা বা পৌনে ৩টার দিকে কুয়েটের ছোট গেটের কাছে গিয়ে দেখতে পাই, ২৪-২৫ বছরের একটা ছেলেকে মারপিট করে বসিয়ে রাখা হয়েছে। তাঁকে দাঁড়াতে বললে তিনি দাঁড়াতেও পারছিলেন না।
এসআই আরও বলেন, ছেলেটি অপরাধ করলে তাঁকে পুলিশে সোপর্দ করা যেত। কিন্তু তাঁকে বেদম মারপিট করা হয়েছে। যেহেতু ঘটনাস্থলটি আড়ংঘাটা থানায় তাই তাঁকে দ্রুত হাসপাতালে ভর্তির কথা বলে আমি চলে এসেছিলাম। পরে শুনেছি ছেলেটিকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
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