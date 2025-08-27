Ajker Patrika
> সারা দেশ
> রংপুর

দুই ভাইয়ের স্ত্রীর সঙ্গে দুই বন্ধুর পরকীয়া, মাথা ন্যাড়া করে পুলিশের হাতে সোপর্দ

গাইবান্ধা প্রতিনিধি
একই রশিতে বেঁধে দুই বন্ধুর মাথা ন্যাড়া করে দিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। ছবি: সংগৃহীত
একই রশিতে বেঁধে দুই বন্ধুর মাথা ন্যাড়া করে দিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। ছবি: সংগৃহীত

একই বাড়িতে সৌদিপ্রবাসী দুই সহোদর ভাইয়ের বউয়ের সঙ্গে রাতের আঁধারে পরকীয়া করতে গিয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের হাতে ধরা পড়েছেন দুই বন্ধু। আটকের পর তাঁদের একই রশিতে বেঁধে মাথা ন্যাড়া করে দিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। খবর পেয়ে পুলিশ দুই বন্ধুসহ গৃহবধূদের আটক করে আদালতে পাঠায় পুলিশ।

ঘটনাটি ঘটেছে গত সোমবার (২৫ আগস্ট) রাত ১১টার দিকে গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জে।

একই বাড়িতে দুই বন্ধু ও দুই বধূর এমন অনৈতিক কাণ্ড ধরা পড়ার ছবি ও ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ছড়িয়ে পড়লে এলাকায় ব্যাপক আলোচনার সৃষ্টি হয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, প্রবাসে থাকার সুযোগে ওই দুই বধূ শ্বশুরবাড়িতে থাকার বদলে বেশির ভাগ সময় কাটাতেন বাবার বাড়িতে। এ সময়ে তাঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে ওই দুই যুবকের। ঘটনার রাতে তাঁরা ওই দুই যুবককে ঘরে ঢুকিয়ে খাওয়াদাওয়া শেষে ঘুমিয়ে পড়ার ভান করেন। পরে সন্দেহ হলে স্থানীয় বাসিন্দারা বড় বউয়ের রুমের বাক্সের ভেতর থেকে একজনকে এবং ছোট বউয়ের রুমের ওয়ার্ডরোবের ভেতর থেকে একজনকে খুঁজে বের করেন।

জাহেদুল ইসলাম নামের এক প্রতিবেশী বলেন, ‘রাতে বাড়িতে অটো রেখে বাড়ির পাশে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে ছিলাম। ওই সময় উঠানে ঘোরাঘুরি করছিল দুই বিদেশির বউ। রাত ১১টার দিকে দুজন ছেলে এলে তাদের বাড়িতে ঢুকিয়ে দিয়ে গেট ও দরজা আটকে দেন ওই দুই বধূ। সন্দেহ হলে গ্রামের কযেকজন মিলে ঘরের দরজা খুলে খোঁজাখুঁজি করে দুজনকে বের করি।’

পরে উত্তেজিত গ্রামবাসী চারজনকে রশি দিয়ে বেঁধে রাখেন। তাঁদের মাথা ন্যাড়া করে গলায় জুতার মালা পরিয়ে দেন। এ সময় অনেকে মোবাইলে ভিডিও ধারণ করে তা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে দেন।

সুন্দরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আব্দুল হাকিম আজাদ বলেন, ‘তারা অপরাধ করেছে, সে জন্য স্থানীয় বাসিন্দারা তাদের আটক করেছে। পরে পুলিশ গিয়ে তাদের উদ্ধার করে থানায় আনে। তারা যে অপরাধ করেছে, সে অপরাধের ধারা অনুযায়ী আমরা আদালতে চালান দিয়েছি।’

বিষয়:

পরকীয়াপুলিশগৃহবধূজেলার খবররংপুর বিভাগ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

১টা বাজলেই আর স্কুলে থাকে না শিক্ষার্থীরা, ফটকে তালা দিয়েও ঠেকানো গেল না

আসামে ‘দেখামাত্র গুলির নির্দেশ’ বহাল থাকবে দুর্গাপূজা পর্যন্ত

ভিকারুননিসায় হিজাব বিতর্ক: বরখাস্ত শিক্ষককে পুনর্বহালের দাবিতে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ

পাইপলাইনে জ্বালানি পরিবহন: ৩৪ হাজার লিটার ঘাটতি যমুনার প্রথম পার্সেলে

জম্মু-কাশ্মীরে ধ্বংস করা হলো ৪৪ হাজার কেজি রসগোল্লা

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

ধার শোধ না করায় অতিরিক্ত এসপিকে তিরস্কার

ধার শোধ না করায় অতিরিক্ত এসপিকে তিরস্কার

ফজলুর রহমানের পদ ৩ মাসের জন্য স্থগিত করল বিএনপি

ফজলুর রহমানের পদ ৩ মাসের জন্য স্থগিত করল বিএনপি

৪ বার কল দিয়েছেন ট্রাম্প, ধরেননি মোদি

৪ বার কল দিয়েছেন ট্রাম্প, ধরেননি মোদি

মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ে: বাতিহীন ৬ পদচারী-সেতু, আতঙ্ক ছিনতাইয়ের

মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ে: বাতিহীন ৬ পদচারী-সেতু, আতঙ্ক ছিনতাইয়ের

কুমিল্লায় দুই ট্যাংকে পানি, তদন্ত শেষ হয়নি ১ মাসে

কুমিল্লায় দুই ট্যাংকে পানি, তদন্ত শেষ হয়নি ১ মাসে

সম্পর্কিত

মেহেন্দীগঞ্জে অস্ত্র, গুলিসহ যুবক গ্রেপ্তার

মেহেন্দীগঞ্জে অস্ত্র, গুলিসহ যুবক গ্রেপ্তার

ইন্টারকন্টিনেন্টালের সামনে অপ্রীতিকর ঘটনার জন্য আমি অত্যন্ত দুঃখিত: ডিএমপি কমিশনার

ইন্টারকন্টিনেন্টালের সামনে অপ্রীতিকর ঘটনার জন্য আমি অত্যন্ত দুঃখিত: ডিএমপি কমিশনার

গোপালগঞ্জে শ্রেণিকক্ষে দুর্গন্ধ, ২০ শিক্ষার্থী অসুস্থ

গোপালগঞ্জে শ্রেণিকক্ষে দুর্গন্ধ, ২০ শিক্ষার্থী অসুস্থ

চাঁদপুরে নিষিদ্ধ পলিথিন জব্দ, ব্যবসায়ীকে জরিমানা

চাঁদপুরে নিষিদ্ধ পলিথিন জব্দ, ব্যবসায়ীকে জরিমানা