হিলি স্থলবন্দরে ব্লিচিং পাউডারবোঝাই ট্রাকে আগুন

হিলি সংবাদদাতা
স্থলবন্দরে আমদানি করা ব্লিচিং পাউডারবোঝাই ট্রাকে আগুন। ছবি: সংগৃহীত
স্থলবন্দরে আমদানি করা ব্লিচিং পাউডারবোঝাই ট্রাকে আগুন। ছবি: সংগৃহীত

দিনাজপুরের হিলি স্থলবন্দরে আমদানি করা ব্লিচিং পাউডারবোঝাই ট্রাকে অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে। ফায়ার সার্ভিসের এক ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। তবে আগুন লাগার সঠিক কারণ জানা যায়নি বলে জানিয়েছে ফায়ার সার্ভিস।

আজ রোববার বিকেলে হিলি স্থলবন্দরের ভেতরের ৩ নম্বর গুদামের সামনে ট্রাকে ব্লিচিং পাউডার লোড করার সময় এ অগ্নিকাণ্ড ঘটে।

মা এন্টারপ্রাইজ নামের আমদানিকারক প্রতিষ্ঠানের আবুল বাসার বলেন, ‘আমরা ভারতের বিহার রাজ্য থেকে ৪০ টন ব্লিচিং পাউডার আমদানি করে বন্দরের ৩ নম্বরে গুদামে রেখেছিলাম এবং সকাল থেকে তিনটি ট্রাকে আমরা সেগুলো বিক্রি করেছি। বিকেলে আরও একটি ট্রাকে শ্রমিকেরা ব্লিচিং পাউডার লোড দেওয়ার সময় কীভাবে যে আগুন লেগেছে, আমরা বলতে পারছি না। আনুমানিক সাড়ে ৮ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে।’

হিলি ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের ইনচার্জ আবুল কাশেম বলেন, ‘আমরা হিলি পোর্টে আগুন লাগার খবর পেয়ে ৩টা ৫০ মিনিটে আসি। এরপর বন্দরের ভেতরে এসে দেখি, একটি ট্রাকে ব্লিচিং পাউডার, সেটাতে আগুন লেগেছে। আমরা এক ঘণ্টার চেষ্টায় নিয়ন্ত্রণে এনেছি। আগুন লাগার কারণ এখনো জানা যায়নি। তদন্ত সাপেক্ষে বলা যাবে।’

বিষয়:

দিনাজপুরস্থলবন্দরঅগ্নিকাণ্ডহিলি বন্দরজেলার খবররংপুর বিভাগ
