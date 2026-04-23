বড়পুকুরিয়া তাপবিদ্যুৎকেন্দ্রের উৎপাদন পুরোপুরি বন্ধ, লোডশেডিংয়ের কবলে উত্তরাঞ্চল

দেশের উত্তরাঞ্চলের বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থার অন্যতম ভরসা দিনাজপুরের বড়পুকুরিয়া কয়লাভিত্তিক তাপবিদ্যুৎকেন্দ্র। তবে আজ তা কার্যত অচল। ৫২৫ মেগাওয়াট উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন এই কেন্দ্রের তিনটি ইউনিটই এখন বন্ধ।
পর্যাপ্ত কয়লা মজুত থাকার পরও গতকাল বুধবার রাত ১০টা ২ মিনিটে কয়লার সঙ্গে বড় বড় পাথর এসে বয়লারের টিউব ফেটে গিয়ে বন্ধ হয়ে যায় শেষ সক্রিয় ইউনিটটি, যেখানে নামমাত্র ৫০-৬০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হচ্ছিল। ফলে তাপবিদ্যুৎকেন্দ্রটির তিনটি ইউনিটের সব কটির উৎপাদন স্থগিত হয়েছে। এতে দিনাজপুরসহ উত্তরাঞ্চলের আট জেলায় দেখা দিয়েছে মারাত্মক বিদ্যুৎ-বিভ্রাট।
৫২৫ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন এই কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রটি ২০০৬ সালে যাত্রা শুরু করে। প্রাথমিকভাবে দুটি ১২৫ মেগাওয়াট ইউনিট নিয়ে শুরু হলেও ২০১৭ সালে আরেকটি ২৭৫ মেগাওয়াট ইউনিট যুক্ত হয়ে মোট উৎপাদন ক্ষমতা ৫২৫ মেগাওয়াটে উন্নীত হয়। তবে নানা জটিলতায় কেন্দ্রটি কখনই একসঙ্গে সর্বোচ্চ ক্ষমতায় উৎপাদন করতে পারেনি।
বর্তমান পরিস্থিতি আরও উদ্বেগজনক, কারণ তৃতীয় ইউনিট (২৭৫ মেগাওয়াট) ২০২৪ সালের ১ নভেম্বর থেকে যান্ত্রিক ত্রুটিতে বন্ধ হয়ে যায়। দ্বিতীয় ইউনিট (১২৫ মেগাওয়াট) ২০২০ সালের নভেম্বর থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ। প্রথম ইউনিট (১২৫ মেগাওয়াট) গত ৩০ ডিসেম্বর বন্ধ হয়ে ১৪ জানুয়ারি চালু হলেও গতকাল আবার বন্ধ হয়ে গেছে।
তেল-গ্যাস-খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটি ফুলবাড়ী শাখার আহ্বায়ক সৈয়দ সাইফুল ইসলাম জুয়েল বলেন, বড়পুকুরিয়া তাপবিদ্যুৎকেন্দ্রটি নির্মিত হয়েছিল বড়পুকুরিয়া কয়লাখনির উৎপাদিত কয়লার সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্য নিয়ে। কিন্তু বিদ্যুৎ উৎপাদন বন্ধ থাকায় খনির কয়লা অব্যবহৃত থেকে ইয়ার্ডে মজুত বাড়ছে। অর্থাৎ একদিকে বিদ্যুৎ ঘাটতি, অন্যদিকে সম্পদের অপচয়—দুই সমস্যাই পাশাপাশি বাড়ছে। উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলোতে এ সংকট যেন নীরব বিদ্যুৎ বিপর্যয়ে রূপ নিয়েছে।
তিনি আরও বলেন, এই অবস্থায় কেবল অস্থায়ী মেরামত নয়, প্রয়োজন বড়পুকুরিয়া তাপবিদ্যুৎকেন্দ্রের ভবিষ্যৎ নিয়ে একটি স্বচ্ছ, দীর্ঘমেয়াদি ও বাস্তবভিত্তিক সিদ্ধান্ত। না হলে ব্যয় বাড়বে, উৎপাদন কমবে এবং এর মাশুল দিতে হবে কৃষি, শিল্প ও সাধারণ মানুষকেই।
এ বিষয়ে বড়পুকুরিয়া কয়লাভিত্তিক তাপবিদ্যুৎকেন্দ্রের প্রধান প্রকৌশলী আবু বক্কর সিদ্দিক বলেন, ‘তাপবিদ্যুৎকেন্দ্রের তিনটি ইউনিটের মধ্যে ১২৫ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন ১ নম্বর ইউনিটটি বুধবার (২২ এপ্রিল) বন্ধ হয়ে গেছে। আমরা মেরামত কাজ শুরু করেছি, চার-পাঁচ দিনের মধ্যেই এই ইউনিটটি মেরামত শেষে উৎপাদনে যাবে বলে আশা করা যায়।’
গত বছরের ১ নভেম্বর যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে ২৭৫ মেগাওয়াট ক্ষমতার ৩ নম্বর ইউনিটটির বিদ্যুৎ উৎপাদন কবে শুরু করা সম্ভব হবে, এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আগামী মে মাসের মাঝামাঝি থেকে ওই ইউনিট উৎপাদনে যাবে।
এদিকে বড়পুকুরিয়া কয়লাখনি লিমিটেডের (বিসিএমসিএল) মহাব্যবস্থাপক (মাইন অপারেশন) খান মো. জাফর সাদিক জানান, বর্তমানে কয়লাখনি ইয়ার্ডে পর্যাপ্ত কয়লা মজুত রয়েছে, যা ধারণক্ষমতার অতিরিক্ত।
সাতক্ষীরার শ্যামনগর উপজেলার মুন্সিগঞ্জ এলাকায় ডেমলা ফিলিং স্টেশনে ছেলের মোটরসাইকেলে পেট্রল সংগ্রহ করতে মাকে দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেছে। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে তীব্র রোদ উপেক্ষা করে মাকে দাঁড়িয়ে থাকার ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। মোটরসাইকেলচালকের নাম সাগর বৈদ্য।১ ঘণ্টা আগে
বরিশালের মুলাদীতে পারভেজ হাওলাদার (৩৫) নামের এক যুবলীগ কর্মীর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে উপজেলার কাজিরচর গ্রামের একটি বাড়ি থেকে লাশটি উদ্ধার করে পুলিশ।১ ঘণ্টা আগে
রাজধানীর শাহবাগ থানার ভেতরে খবর সংগ্রহ করতে গিয়ে ধাক্কা–ধাক্কির শিকার হয়েছেন বেশ কয়েকজন সাংবাদিক। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় থানা চত্বরে অন্তত ১০ জন সাংবাদিক এই পরিস্থিতির শিকার হন। তাঁরা সবাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতির সদস্য।২ ঘণ্টা আগে
পিরোজপুরের ভান্ডারিয়ায় এসএসসি বাংলা দ্বিতীয় পত্র পরীক্ষায় এক পরীক্ষার্থীকে ভুলবশত ২০২৫ সালের প্রশ্নপত্র দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। আজ বৃহস্পতিবার (২৩ এপ্রিল) উপজেলার ইকড়ি মাধ্যমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে এই ঘটনা ঘটে। ভুল প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা দেওয়া ওই শিক্ষার্থী চরম দুশ্চিন্তায় আছে।২ ঘণ্টা আগে