Ajker Patrika
কিশোরগঞ্জ

কিশোরগঞ্জে দুই গ্রুপের সংঘর্ষ, ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে যান চলাচল বন্ধ

কিশোরগঞ্জ ও ভৈরব প্রতিনিধি
আপডেট : ১০ জুন ২০২৬, ২১: ৫৬
কিশোরগঞ্জে দুই গ্রুপের সংঘর্ষ, ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে যান চলাচল বন্ধ
ভৈরবে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে যান চলাচল বন্ধ। ছবি: আজকের পত্রিকা

কিশোরগঞ্জের ভৈরবে আধিপত্য বিস্তারের জেরে দুই গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। আজ বুধবার (১০ জুন) সন্ধ্যায় উপজেলার দুর্জয় মোড়ে এই সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষ শুরুর পর ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। সংঘর্ষে অন্তত ১৫ জন আহত হয়েছেন বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে।

কিশোরগঞ্জের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার নাজমুস সাকিব খান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, ‘পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশ কাজ করছে।’

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মাইক্রোবাস মালিক সমিতির নেতা সিয়াম ও কিশোর গ্যাং গ্রুপের অন্তর লালের মধ্যে পূর্ববিরোধ এবং আধিপত্য বিস্তারের জেরে এই সংঘর্ষ হয়।

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