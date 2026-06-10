নড়াইলে ট্রাকচাপায় কমিউনিটি ক্লিনিকের সিএইচসিপি নিহত

নড়াইলের লোহাগড়া উপজেলায় কর্মস্থলে যাওয়ার পথে ট্রাকচাপায় কমিউনিটি ক্লিনিকের সিএইচসিপি আমেনা হাসান বিপাশা (৩৭) নিহত হয়েছেন।
আজ বুধবার (১০ জুন) পাংখারচরে কর্মস্থলে যাওয়ার পথে এই দুর্ঘটনা ঘটে। তিনি উপজেলা সদরের লক্ষ্মীপাশার বাসিন্দা তানভীর আহমেদ রুবেলের স্ত্রী।
নিহত ব্যক্তির স্বজন ও স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, পাংখারচর কমিউনিটি ক্লিনিকের সিএইচসিপি (কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার) আমেনা সকালে ভ্যানযোগে লক্ষ্মীপাশা থেকে কর্মস্থল পাংখারচরে যাচ্ছিলেন। পথে আলাউদ্দীন মুন্সী ওরফে আলা মুন্সীর মোড়ে পৌঁছালে একটি ট্রাক ভ্যানটিকে চাপা দেয়। এতে আমেনা গুরুতর আহত হন। তাঁকে চিকিৎসার জন্য যশোর ২৫০ শয্যার হাসপাতালে নিয়ে ভর্তির পর বিকেলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান।
তুলারামপুর হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. হাবিল হোসেন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, নিহত নারী কমিউিনিটি ক্লিনিকে কর্মরত ছিলেন। বাসা থেকে কর্মস্থলে যাওয়ার পথে ট্রাকচাপায় মারা যান।
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