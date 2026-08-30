হারাগাছে মাদকবিরোধী অভিযানে ছয়জন আটক

রংপুরের হারাগাছে অভিযান চালিয়ে মাদকসহ ছয়জনকে আটক করা হয়েছে। আজ রোববার (৩০ আগস্ট) তাঁদের পৃথক মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে রংপুর আদালতে পাঠিয়েছে পুলিশ। এর আগে গতকাল শনিবার বিকেল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত রংপুর মহানগরের হারাগাছ থানাধীন বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁদের আটক করা হয়।
আটক ব্যক্তিরা হলেন রংপুর মহানগরীর হারাগাছ থানাধীন বেনুঘাট মিয়াজীপাড়ার মাহমুদার রহমান (৩২), বেনুঘাট ধনীটারীর আমিনুল ইসলাম (৩৫), সৎবাজার আঠারোদোনের রাজ্জাকুল ইসলাম (৩০), বেনুঘাট করবলার কালাম (৫০), হারাগাছ পৌর শহরের সারাই নিউ কাজীপাড়া কসাইটারীর সুজন মিয়া (৩৭) ও হারাগাছ পৌর শহরের পূর্ব মিয়াপাড়ার সাব্বির হোসেন সাগর (২০)।
এ ব্যাপারে রংপুর মেট্রোপলিটন হারাগাছ থানা-পুলিশের পরিদর্শক অশোক চৌহান জানান, গতকাল বিকেল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত পুলিশ হারাগাছ থানাধীন বেনুঘাটের মিয়াজীপাড়া, ধনীটারী ও করবলা এলাকায় মাদকবিরোধী অভিযান চালায়। এ সময় ১৫ পিস টাপেন্টাডলসহ মাহমুদার ও আমিনুলকে, ১০ পিস করে ইয়াবাসহ রাজ্জাকুল ও কালামকে আটক করা হয়। এ ছাড়া মাদক সেবনের সময় সুজনকে ও সন্দেহভাজন সাব্বিরকে আটক করে পুলিশ।
অশোক চৌহান আরও বলেন, আটক ছয়জনের পাঁচজনকে মাদক মামলায় ও অপরজনকে সন্দেহজনক ঘোরাফেরার দায়ে গ্রেপ্তার দেখিয়ে আজ রোববার রংপুর আদালতে পাঠানো হয়েছে।
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