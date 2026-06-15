Ajker Patrika
রংপুর

মিঠাপুকুরে হাঁড়িভাঙা আম বাজারজাত করা শুরু

মিঠাপুকুর (রংপুর) প্রতিনিধি
মিঠাপুকুরে হাঁড়িভাঙা আম বাজারজাত করা শুরু
রংপুর ব্র্যান্ড হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়া হাঁড়ি ভাঙা আমের বাজারজাত উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ রুহুল আমিন। ছবি: আজকের পত্রিকা

রংপুরের মিঠাপুকুরে আজ সোমবার থেকে হাঁড়িভাঙা আম বাজারজাত করা শুরু হলো। এ উপলক্ষে উপজেলার পদাগঞ্জ স্কুল ও কলেজ মাঠে একটি উদ্বোধনী সভার আয়োজন করা হয়। সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ রুহুল আমিন।

উপজেলা প্রশাসন আয়োজিত অনুষ্ঠানে জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ রুহুল আমিন বলেন, রংপুর ব্র্যান্ড হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ায় হাঁড়িভাঙা আমের পরিচিতি ও কদর বেড়েছে। এ অঞ্চলের কৃষি অর্থনীতিতে হাঁড়িভাঙা আমের বিশাল অবদান রয়েছে। এ জন্য এই আমের গুণগত মান অক্ষুণ্ন রাখতে হবে।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. পারভেজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপজেলা বিএনপির সভাপতি গোলাম রব্বানী, জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা এনামুল হকসহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বিষয়:

রংপুর জেলাআমজেলা প্রশাসকমিঠাপুকুরবাজারজেলার খবররংপুর বিভাগ
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