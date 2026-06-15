মিঠাপুকুরে হাঁড়িভাঙা আম বাজারজাত করা শুরু

রংপুরের মিঠাপুকুরে আজ সোমবার থেকে হাঁড়িভাঙা আম বাজারজাত করা শুরু হলো। এ উপলক্ষে উপজেলার পদাগঞ্জ স্কুল ও কলেজ মাঠে একটি উদ্বোধনী সভার আয়োজন করা হয়। সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ রুহুল আমিন।
উপজেলা প্রশাসন আয়োজিত অনুষ্ঠানে জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ রুহুল আমিন বলেন, রংপুর ব্র্যান্ড হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ায় হাঁড়িভাঙা আমের পরিচিতি ও কদর বেড়েছে। এ অঞ্চলের কৃষি অর্থনীতিতে হাঁড়িভাঙা আমের বিশাল অবদান রয়েছে। এ জন্য এই আমের গুণগত মান অক্ষুণ্ন রাখতে হবে।
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. পারভেজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপজেলা বিএনপির সভাপতি গোলাম রব্বানী, জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা এনামুল হকসহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।
ময়মনসিংহ নগরীর মাসকান্দা কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল ও আশপাশে শতাধিক অবৈধ দোকান-স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয়েছে। এ সময় জেলা মোটর মেকানিক সমিতি ইউনিয়নের কার্যালয়ের একাংশও গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। এ ঘটনায় প্রতিবাদ জানিয়ে জেলা মোটর মেকানিক সমিতি ইউনিয়নের নেতা কর্মী ও শ্রমিকেরা ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক দুই ঘণ্টা অবরোধ করেন।২০ মিনিট আগে
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