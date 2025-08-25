Ajker Patrika
পঞ্চগড়ে সেটেলমেন্ট অফিসে দুদকের অভিযান, ৪ দালাল আটক

পঞ্চগড় প্রতিনিধি 
পঞ্চগড় সদর উপজেলার সেটেলমেন্ট অফিসে দুদক কর্মকর্তারা। ছবি: আজকের পত্রিকা
পঞ্চগড় সদর উপজেলার সেটেলমেন্ট অফিসে অভিযান চালিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। আজ সোমবার (২৫ আগস্ট) বিকেলে অফিসের ভেতর থেকে চার দালালকে আটক করেন দুদক কর্মকর্তারা।

অভিযানে নেতৃত্ব দেন দুদকের ঠাকুরগাঁও সমন্বিত জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক ইমরান হোসেন।

আটক ব্যক্তিরা হলেন পঞ্চগড় পৌরসভার কায়েতপাড়া এলাকার কোরবান আলী ও আব্দুল কাদের, সদর উপজেলার সাতমেড়া ইউনিয়নের হাসিনুর রহমান এবং চেকরমারী এলাকার সলেমান আলী। পরে তাঁদের সদর থানা-পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

দুদক সূত্রে জানা গেছে, এনফোর্সমেন্ট টিম দীর্ঘ সময় ছদ্মবেশে অফিসে অবস্থান নিয়ে দালালদের কার্যক্রম নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করে এবং তাঁদের কথোপকথন রেকর্ড করে। দেখা যায়, তাঁরা অফিসকর্মীর পরিচয় দিয়ে সেবাগ্রহীতাদের সঙ্গে প্রতারণা করছেন। পরে পরিচয় প্রকাশ করে দুদক টিম চার দালালকে আটক করে।

অভিযানকালে দুদকের ঠাকুরগাঁও সমন্বিত জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক আজমীর শরীফ মারজি, সহকারী পরিচালক ইমরান হোসেন ও পঞ্চগড় সদর থানার পুলিশ সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

পঞ্চগড় সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল্লাহ হিল জামান জানান, দুদকের অভিযানে আটক চারজনকে পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। বর্তমানে আইনি প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

দুদকের সহকারী পরিচালক ইমরান হোসেন বলেন, ‘ভূমি সেবাগ্রহীতাদের দালাল চক্র দ্রুত কাজ করে দেওয়ার নামে অর্থ হাতিয়ে নিয়ে নানাভাবে প্রতারণা ও হয়রানি করছে। এমন সংবাদের ভিত্তিতে আমরা আজ সকাল থেকে ছদ্মবেশে অভিযান চালাই। সত্যতা মেলায় চারজন দালালকে আটক করি এবং পরে সরাসরি অভিযান চালিয়ে তাদের পুলিশের কাছে সোপর্দ করি। জনস্বার্থে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।’

