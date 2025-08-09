ডিবি পরিচয়ে টাকা দাবি, দুজনকে আটকে পুলিশে দিল জনতা

সৈয়দপুর (নীলফামারী) প্রতিনিধি
নীলফামারীর সৈয়দপুরে ডিবি পরিচয়ে টাকা দাবির করায় দুজনকে আটকে পুলিশে দিয়েছে স্থানীয়রা। আজ শনিবার বেলা ৩টার দিকে উপজেলার কাশিরাম বেলপুকুর ইউনিয়নের চওড়া অচিনা ডাংগা এলাকা থেকে তাঁদের আটক করা হয়।
আটক ব্যক্তিরা হলেন কিশোরগঞ্জ উপজেলার নিতাই ইউনিয়নের মো. আশরাফ আলীর ছেলে মো. দুলাল হোসেন (৪৬) ও নীলফামারী সদর উপজেলার দারোয়ানি মোল্লাপাড়া এলাকার মৃত ইনসানের ছেলে মো. ফারুক হোসেন (৪৫)।
বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন সৈয়দপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ফইম উদ্দিন।
পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, আটক দুজন ওই এলাকার স্থানীয় কয়েকজন ব্যবসায়ীর কাছ থেকে ডিবি পরিচয়ে টাকা দাবি করলে স্থানীয়দের মনে সন্দেহ হয়। পরে ওই দুজনকে আটক করে পুলিশে খবর দেয় তারা। সৈয়দপুর থানা-পুলিশ তাঁদের আটক করে থানায় নিয়ে আসে।
এ বিষয়ে সৈয়দপুর থানার ওসি ফইম উদ্দিন জানান, আটক দুজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। এ ঘটনায় আইনি কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।
নীলফামারীর সৈয়দপুরে ডিবি পরিচয়ে টাকা দাবির করায় দুজনকে আটকে পুলিশে দিয়েছে স্থানীয়রা। আজ শনিবার বেলা ৩টার দিকে উপজেলার কাশিরাম বেলপুকুর ইউনিয়নের চওড়া অচিনা ডাংগা এলাকা থেকে তাঁদের আটক করা হয়।
আটক ব্যক্তিরা হলেন কিশোরগঞ্জ উপজেলার নিতাই ইউনিয়নের মো. আশরাফ আলীর ছেলে মো. দুলাল হোসেন (৪৬) ও নীলফামারী সদর উপজেলার দারোয়ানি মোল্লাপাড়া এলাকার মৃত ইনসানের ছেলে মো. ফারুক হোসেন (৪৫)।
বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন সৈয়দপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ফইম উদ্দিন।
পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, আটক দুজন ওই এলাকার স্থানীয় কয়েকজন ব্যবসায়ীর কাছ থেকে ডিবি পরিচয়ে টাকা দাবি করলে স্থানীয়দের মনে সন্দেহ হয়। পরে ওই দুজনকে আটক করে পুলিশে খবর দেয় তারা। সৈয়দপুর থানা-পুলিশ তাঁদের আটক করে থানায় নিয়ে আসে।
এ বিষয়ে সৈয়দপুর থানার ওসি ফইম উদ্দিন জানান, আটক দুজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। এ ঘটনায় আইনি কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।
চট্টগ্রামে কর্ণফুলী নদী থেকে ভেসে আসা দুটি লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। পুলিশ ধারণা করছে, নিহতরা গত বৃহস্পতিবার জাহাজের ধাক্কায় অনিকা নামের ডুবে যাওয়া একটি মাছ ধরার ট্রলারের নিখোঁজ জেলে হতে পারে।১ সেকেন্ড আগে
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (ঢাবি) ছাত্রসংগঠনগুলো যদি নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া করত, তাহলে তাদের মধ্যে মুখোমুখি বিদ্বেষমূলক পরিস্থিতি এবং হলে রাজনীতি নিষিদ্ধের মতো সিদ্ধান্ত আসত না বলে মনে করেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া।১৬ মিনিট আগে
গাজীপুরের শ্রীপুরে খেলার সময় একটি কারখানার পুকুরের পাড় ভেঙে পড়ে দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। তিন শিশু পুকুর পাড়ে খেলার সময় দুই শিশু হঠাৎ পুকুরে পড়ে যায়। আজ শনিবার (৯ আগস্ট) দুপুরে উপজেলার রাজাবাড়ী ইউনিয়নের আটিয়াবাড়ি গ্রামের এন কে টেক্সটাইল কারখানার পুকুরে এ ঘটনা ঘটে।২২ মিনিট আগে
মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জ উপজেলার মাধবপুর চা-বাগানের সেকশনের মাঝে আকাশমণিগাছের ডালের সঙ্গে গলায় গামছা প্যাঁচানো অবস্থায় বিপুল কল (৫৫) নামে এক ব্যক্তির লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। শনিবার (৯ আগস্ট) দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে লাশটি উদ্ধার করা হয়। নিহত বিপুল কল পাত্রখোলা চা-বাগানের পোস্ট অফিস সড়কের রামো কলের ছেলে।২৯ মিনিট আগে