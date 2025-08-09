Ajker Patrika
> সারা দেশ
> রংপুর

ডিবি পরিচয়ে টাকা দাবি, দুজনকে আটকে পুলিশে দিল জনতা

সৈয়দপুর (নীলফামারী) প্রতিনিধি 
দুজনকে আটকে পুলিশে দেয় জনতা। ছবি: আজকের পত্রিকা
দুজনকে আটকে পুলিশে দেয় জনতা। ছবি: আজকের পত্রিকা

নীলফামারীর সৈয়দপুরে ডিবি পরিচয়ে টাকা দাবির করায় দুজনকে আটকে পুলিশে দিয়েছে স্থানীয়রা। আজ শনিবার বেলা ৩টার দিকে উপজেলার কাশিরাম বেলপুকুর ইউনিয়নের চওড়া অচিনা ডাংগা এলাকা থেকে তাঁদের আটক করা হয়।

আটক ব্যক্তিরা হলেন কিশোরগঞ্জ উপজেলার নিতাই ইউনিয়নের মো. আশরাফ আলীর ছেলে মো. দুলাল হোসেন (৪৬) ও নীলফামারী সদর উপজেলার দারোয়ানি মোল্লাপাড়া এলাকার মৃত ইনসানের ছেলে মো. ফারুক হোসেন (৪৫)।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন সৈয়দপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ফইম উদ্দিন।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, আটক দুজন ওই এলাকার স্থানীয় কয়েকজন ব্যবসায়ীর কাছ থেকে ডিবি পরিচয়ে টাকা দাবি করলে স্থানীয়দের মনে সন্দেহ হয়। পরে ওই দুজনকে আটক করে পুলিশে খবর দেয় তারা। সৈয়দপুর থানা-পুলিশ তাঁদের আটক করে থানায় নিয়ে আসে।

এ বিষয়ে সৈয়দপুর থানার ওসি ফইম উদ্দিন জানান, আটক দুজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। এ ঘটনায় আইনি কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।

বিষয়:

নীলফামারীআটকরংপুর বিভাগডিবিসৈয়দপুর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

নির্বাচনের আগে এসআই-এএসআইদের ব্যক্তিগত তথ্য তালাশে পুলিশ

লুটপাটে শেষ ৫ কোটির প্রকল্প: ইউএনও-উপজেলা প্রকৌশলীর বিরুদ্ধে শুনানি কাল

ইরানি নকশার ড্রোন হয়ে গেছে রাশিয়ার, ক্ষোভ বাড়ছে তেহরানে

ফ্লাইট এক্সপার্ট: গ্রামবাসীর কাছ থেকে কোটি টাকা হাতিয়েছেন এমডি

আটজন উপদেষ্টার ‘সীমাহীন’ দুর্নীতির প্রমাণ আছে: সাবেক সচিব

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

ইরানি নকশার ড্রোন হয়ে গেছে রাশিয়ার, ক্ষোভ বাড়ছে তেহরানে

ইরানি নকশার ড্রোন হয়ে গেছে রাশিয়ার, ক্ষোভ বাড়ছে তেহরানে

ট্রাভেল ব্যাগে বাসের হেলপারের ৮ খণ্ড লাশ

ট্রাভেল ব্যাগে বাসের হেলপারের ৮ খণ্ড লাশ

কানাডার ভিসা দেওয়ার নামে ৮২ লাখ টাকা আত্মসাৎ, প্রতারক গ্রেপ্তার

কানাডার ভিসা দেওয়ার নামে ৮২ লাখ টাকা আত্মসাৎ, প্রতারক গ্রেপ্তার

মোবাইল-টাকা ছিনতাইয়ের পর দুই তরুণীকে তুলে নিয়ে সংঘবদ্ধ ধর্ষণ, গ্রেপ্তার ৩

মোবাইল-টাকা ছিনতাইয়ের পর দুই তরুণীকে তুলে নিয়ে সংঘবদ্ধ ধর্ষণ, গ্রেপ্তার ৩

১১ বছর বয়সেই যৌন সম্পর্ক, ১৩-তে ছয় নারীর শয্যাসঙ্গী হন এই ব্রিটিশ রাজপুত্র

১১ বছর বয়সেই যৌন সম্পর্ক, ১৩-তে ছয় নারীর শয্যাসঙ্গী হন এই ব্রিটিশ রাজপুত্র

সম্পর্কিত

কর্ণফুলীতে ভেসে এল ২ লাশ

কর্ণফুলীতে ভেসে এল ২ লাশ

ঢাবিতে ছাত্রসংগঠনগুলো নিজেরা বোঝাপড়া করতে পারত: আসিফ মাহমুদ

ঢাবিতে ছাত্রসংগঠনগুলো নিজেরা বোঝাপড়া করতে পারত: আসিফ মাহমুদ

কারখানার পুকুরে পড়ে দুই শিশুর মৃত্যু

কারখানার পুকুরে পড়ে দুই শিশুর মৃত্যু

কমলগঞ্জে চা-বাগান থেকে শ্রমিকের লাশ উদ্ধার

কমলগঞ্জে চা-বাগান থেকে শ্রমিকের লাশ উদ্ধার