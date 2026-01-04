Ajker Patrika

কিশোরগঞ্জে ট্রাক্টরের লাঙলে পিষ্ট হয়ে যুবকের মৃত্যু

কিশোরগঞ্জে (নীলফামারী) প্রতিনিধি
নীলফামারীর কিশোরগঞ্জে ট্রাক্টরের লাঙলে পিষ্ট হয়ে আজ দুপুরে এক যুবকের মৃত্যু হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

নীলফামারীর কিশোরগঞ্জে ট্রাক্টরের লাঙ্গলে পিষ্ট হয়ে লিমন মিয়া (২০) নামের এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। রোববার (৪ জানুয়ারি) বেলা ১টার দিকে উপজেলার নিতাই ইউনিয়নের পানিয়ালপুকুর খোলাহাটি গ্রামের মুক্তা হিমাগারের পেছনে এই দুর্ঘটনা ঘটে। লিমন ওই গ্রামের হানিফুল মিয়ার ছেলে।

প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, লিমন দুপুরে ট্রাক্টর দিয়ে জমি চাষ করার সময় লাঙলের ওপর পাখি শিকারের জন্য উঠেছিলেন। এ সময় চলন্ত ট্রাক্টর থেকে পা পিছলে পড়ে গিয়ে লাঙলের ফলায় আটকে যান তিনি। এতে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।

কিশোরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) লুৎফর রহমান ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন, থানায় অভিযোগ দায়ের করলে তদন্ত সাপেক্ষে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

বিষয়:

কিশোরগঞ্জনীলফামারীমৃত্যুদুর্ঘটনানীলফামারী সদরকিশোরগঞ্জ (নীলফামারী)
