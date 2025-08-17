Ajker Patrika
সাড়ে ৫ মাস বন্ধের পর হিলি স্থলবন্দর দিয়ে পেঁয়াজ আমদানি শুরু

হিলি (দিনাজপুর) সংবাদদাতা
আজ রোববার বেলা সাড়ে ৩টায় ভারত থেকে একটি ট্রাকে ৩০ টন পেঁয়াজ আমদানি হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা
সাড়ে পাঁচ মাস বন্ধ থাকার পর দিনাজপুরের হিলি স্থলবন্দর দিয়ে ভারত থেকে পেঁয়াজ আমদানি শুরু হয়েছে। আজ রোববার বেলা সাড়ে ৩টায় ভারত থেকে একটি পেঁয়াজবোঝাই ট্রাক হিলি বন্দরে প্রবেশের মধ্যে দিয়ে এ কার্যক্রম শুরু হয়। একটি ট্রাকে ৩০ টন পেঁয়াজ আমদানি হয়েছে। মেসার্স জগদীশ চন্দ্র রায় নামের একটি আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান এসব পেঁয়াজ আমদানি করে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন আমদানিকারক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি রাসেদ ফেরদৌস।

রাসেদ ফেরদৌস বলেন, দেশের বাজারে পেঁয়াজের দাম নিয়ন্ত্রণে রাখতে সরকার আমদানির অনুমতি দিয়েছে। এরপর আমদানি-সংক্রান্ত কার্যক্রম শেষে আজ থেকে পেঁয়াজ আমদানি শুরু হয়েছে। আমদানি বাড়লে পেঁয়াজের দাম আরও কমে আসবে।

এর আগে সবশেষ চলতি বছরের ৩ মার্চ এই বন্দর দিয়ে পেঁয়াজ আমদানি হয়েছিল। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত বন্দরের পাঁচটি আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান ১৫০ টন পেঁয়াজ আমদানির অনুমতি পেয়েছে।

নকলসহ ধরা পড়ে কারাবাস, মুক্তির পর প্রভাষককে ফুলের মালা পরাল পরীক্ষার্থীরা

ব্যাংকের চাকরি যায় জাল সনদে, একই নথি দিয়ে বাগালেন স্কুল সভাপতির পদ

বৈপ্লবিক পরিবর্তন করার সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেছে

ঝুঁকিপূর্ণ সম্পদ নিয়ে হাবুডুবু খাচ্ছে এবি ব্যাংক

শাহজালালে তৃতীয় টার্মিনাল চালুতে বাধা, রাজস্ব ভাগাভাগি নিয়ে টানাপোড়েন

চবির প্রশাসনিক ভবনে তালা, সাড়ে ৩ ঘণ্টা ধরে অবরুদ্ধ ভিসি-প্রোভিসি

লাইনচ্যুত রমনা লোকাল ট্রেন উদ্ধারে আসা রিলিফ ট্রেনও লাইনচ্যুত

অ্যাম্বুলেন্সে নবজাতকের মৃত্যু: সিভিল সার্জন কার্যালয়ের তদন্ত কমিটি

ফকিরনী নদীতে সিদ্দিকুরের লাশ

