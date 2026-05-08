Ajker Patrika
গাজীপুর

গাজীপুরে তারেক জিয়া সড়কের নাম পরিবর্তনের প্রতিবাদে মানববন্ধন

শ্রীপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি  
গাজীপুরে তারেক জিয়া সড়কের নাম পরিবর্তনের প্রতিবাদে মানববন্ধন
গাজীপুর সদর উপজেলার মির্জাপুর ইউনিয়নের তালতলী গ্রামের তারেক জিয়া মোড়ে অনুষ্ঠিত হয় মানববন্ধন কর্মসূচি। ছবি: আজকের পত্রিকা

গাজীপুরে তারেক জিয়া সড়কের নাম পরিবর্তনের প্রতিবাদে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছেন বিএনপি ও এর সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মী এবং এলাকাবাসীরা। আজ শুক্রবার (৮ মে) বিকেলে গাজীপুর সদর উপজেলার মির্জাপুর ইউনিয়নের তালতলী গ্রামের তারেক জিয়া মোড়ে এ মানববন্ধন কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

কর্মসূচিতে অংশ নেওয়া সদর উপজেলা ওলামা দলের সভাপতি আমিনুল কাজী বলেন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ২০০৪ সালে গাজীপুর সদর উপজেলার মির্জাপুর ইউনিয়নে ওয়ান কম্পোজিট মিলস্ লিমিটেড নামের একটি শিল্পকারখানা উদ্বোধন করতে আসেন। সে সময় এই রাস্তার অবস্থা খুবই বেহাল ছিল। তা দেখে সঙ্গে সঙ্গে এই রাস্তা সংস্কারের জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা দেন। তাঁর সঙ্গে সরকারের তিনজন মন্ত্রী ছিলেন। এরপরই এই রাস্তা নির্মাণ করা হয়। নাম দেওয়া হয় তারেক জিয়া সড়ক। আশপাশের এলাকা তখন থেকেই তারেক জিয়া মোড় নামে পরিচিত। বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে রাস্তাটির নাম পরিবর্তন করে তালতলী মনিপুর সড়ক রাখা হয়েছে। এ জন্য প্রতিবাদ জানাচ্ছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

গাজীপুর সদর উপজেলা ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক মো. মাজাহারুল ইসলাম বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নামে রাস্তার ইতিহাস মুছে দিয়ে নতুন নামকরণ হয়েছে। এটা আমরা কোনোভাবেই মেনে নেব না। সংশ্লিষ্টদের কাছে আবেদন—দ্রুত সময়ের মধ্যে যেন সড়কটি আমার নেতা প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নামে হয়। এই সড়কের নাম হবে তারেক জিয়া সড়ক। আশপাশের শত শত দোকানপাটের ব্যানারে-সাইনবোর্ডে লেখা রয়েছে তারেক জিয়া মোড়।’

মির্জাপুর ইউনিয়ন পরিষদের ১ নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক মেম্বার রমজান আলী বলেন, ‘এই সড়কের ইতিহাস কাগজে লিপিবদ্ধ। ২০১৫ সালের ২১ জানুয়ারি একটি গাড়ি পোড়ানো মামলা হয়েছে। সেই মামলায় আমি আসামি। সেই মামলায় ঘটনাস্থল দেখানো হয়েছে তারেক জিয়া মোড়। তাঁরা মামলায় তারেক জিয়া মোড় স্বীকার করেও রাস্তার নাম পরিবর্তন করলেন। আমাদের একটাই দাবি—সড়কটি যেন আগের নামে ফিরে আসে।’

গাজীপুর সদর উপজেলা এলজিইডির সহকারী প্রকৌশলী মো. ফাহাদ বলেন, ‘সড়কটির নাম কবে পরিবর্তন হয়েছে, আমি সঠিক বলতে পারব না। তবে এখন সড়কটি তালতলী মনিপুর রাস্তা নামে লিপিবদ্ধ রয়েছে। রাস্তাটির নাম পরিবর্তনের জন্য মন্ত্রণালয়ের শরণাপন্ন হতে হবে।’

বিষয়:

প্রতিবাদগাজীপুরসড়কতারেক রহমানজেলার খবরমানববন্ধন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

অনলাইন জুয়ার দেড় কোটি টাকার ভাগ-বণ্টন নিয়ে ফেসবুকে স্ট্যাটাসের পর সরকারি কর্মচারীর আত্মহত্যা

এমএলএ বাগিয়ে সরকার গঠনের চেষ্টা বিরোধীদের, বিজয়ের দলের বিধায়কদের গণপদত্যাগের হুমকি

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী: শুভেন্দু প্রায় নিশ্চিত, পেতে পারেন দুই ডেপুটি

র‍্যাবের তালিকা: খুলনায় ৩৩ চাঁদাবাজ-সন্ত্রাসী

সড়কে এআই ক্যামেরা, আইন ভাঙলেই মামলা

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ডিএমপিতে নতুন ৪ থানাসহ আরও যে তথ্য দিলেন কমিশনার

ডিএমপিতে নতুন ৪ থানাসহ আরও যে তথ্য দিলেন কমিশনার

অনলাইন জুয়ার দেড় কোটি টাকার ভাগ-বণ্টন নিয়ে ফেসবুকে স্ট্যাটাসের পর সরকারি কর্মচারীর আত্মহত্যা

‘অনলাইন জুয়ায় আনেন প্রিন্সিপাল অফিসার’, ফেসবুকে পোস্ট দিয়ে সরকারি কর্মচারীর আত্মহত্যা

র‍্যাবের তালিকা: খুলনায় ৩৩ চাঁদাবাজ-সন্ত্রাসী

র‍্যাবের তালিকা: খুলনায় ৩৩ চাঁদাবাজ-সন্ত্রাসী

ইলন মাস্কের শুক্রাণু নিয়ে চার সন্তানের জন্ম দেন সহকর্মী জিলিস

ইলন মাস্কের শুক্রাণু নিয়ে চার সন্তানের জন্ম দেন সহকর্মী জিলিস

গাজী গ্রুপে নিয়োগ, বেতন ছাড়াও থাকছে নানা সুবিধা

গাজী গ্রুপে নিয়োগ, বেতন ছাড়াও থাকছে নানা সুবিধা

সম্পর্কিত

তেঁতুলিয়া ও বুড়াগৌরাঙ্গের তীরবর্তী এলাকার ভাঙন রোধে কাজ শুরু

তেঁতুলিয়া ও বুড়াগৌরাঙ্গের তীরবর্তী এলাকার ভাঙন রোধে কাজ শুরু

সন্ত্রাসবিরোধী আইনের মামলায় তারিক সিদ্দিকের গাড়িচালক ও কেয়ারটেকার ফের রিমান্ডে

সন্ত্রাসবিরোধী আইনের মামলায় তারিক সিদ্দিকের গাড়িচালক ও কেয়ারটেকার ফের রিমান্ডে

হিজলায় মেঘনা নদীর ভাঙন রোধে স্থায়ী বাঁধ নির্মাণের দাবি

হিজলায় মেঘনা নদীর ভাঙন রোধে স্থায়ী বাঁধ নির্মাণের দাবি

হাওরে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের তালিকা গ্রহণযোগ্য হয়নি: লুৎফুজ্জামান বাবর

হাওরে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের তালিকা গ্রহণযোগ্য হয়নি: লুৎফুজ্জামান বাবর