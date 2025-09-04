Ajker Patrika
> সারা দেশ
> রংপুর

চার্জার খোলার সময় বিদ্যুতায়িত হয়ে অটোরিকশাচালকের মৃত্যু

বালিয়াডাঙ্গী (ঠাকুরগাঁও) প্রতিনিধি 
ঘটনাস্থলে স্থানীয়দের ভিড়। ছবি: আজকের পত্রিকা
ঘটনাস্থলে স্থানীয়দের ভিড়। ছবি: আজকের পত্রিকা

ঠাকুরগাঁওয়ের বালিয়াডাঙ্গীতে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার (ইজিবাইক) চার্জার খুলতে গিয়ে বিদ্যুতায়িত হয়ে পহির উদ্দিন (৫২) নামের এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার ভোরে উপজেলার ভানোর ইউনিয়নের দক্ষিণ বিশ্রামপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। পহির উদ্দিন ওই গ্রামের মৃত লতিব উদ্দিনের ছেলে এবং পেশায় একজন অটোরিকশাচালক।

পুলিশ জানায়, ইজিবাইক চালিয়ে সংসার চালাতেন পহির উদ্দীন। গতকাল বুধবার রাতে ইজিবাইকটি চার্জে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েন তিনি। ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে ফজরের নামাজ আদায় করে ইজিবাইকটি চার্জ থেকে খুলতে গিয়ে বৈদ্যুতিক তারের সঙ্গে আটকা পড়েন তিনি। এ সময় বাড়ির লোকজন দেখতে পেয়ে উদ্ধার করে বালিয়াডাঙ্গী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

বালিয়াডাঙ্গী থানার পরিদর্শক (তদন্ত) দিবাকর অধিকারী জানান, এ ঘটনায় থানায় একটি অপমৃত্যুর মামলা হয়েছে।

বিষয়:

ঠাকুরগাঁওঅটোরিকশামৃত্যুজেলার খবররংপুর বিভাগ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

কক্সবাজার সৈকতের ঝাউবনে মিলল সাংবাদিকের ঝুলন্ত মরদেহ

কক্সবাজার সৈকতের ঝাউবনে মিলল সাংবাদিকের ঝুলন্ত মরদেহ

বিমানযাত্রায় কালো স্যুটকেস নেবেন কি না

বিমানযাত্রায় কালো স্যুটকেস নেবেন কি না

বাংলাদেশ কি প্রতিবাদ জানাবে না

বাংলাদেশ কি প্রতিবাদ জানাবে না

ভবন সওজের জমিতে, হবে বিএনপি কার্যালয়

ভবন সওজের জমিতে, হবে বিএনপি কার্যালয়

‘পানি ঢেলে জ্ঞান ফিরিয়ে আবার চলত নির্যাতন’

‘পানি ঢেলে জ্ঞান ফিরিয়ে আবার চলত নির্যাতন’

সম্পর্কিত

ডিবি পরিচয়ে স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের ‘গ্রেপ্তার নাটক’ সাজিয়ে ডাকাতি করত তাঁরা

ডিবি পরিচয়ে স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের ‘গ্রেপ্তার নাটক’ সাজিয়ে ডাকাতি করত তাঁরা

খুলনায় স্বামীর দায়ের কোপে স্ত্রীর মৃত্যু

খুলনায় স্বামীর দায়ের কোপে স্ত্রীর মৃত্যু

বুলু আত্মহত্যা করেছেন—দাবি পুলিশের, নেপথ্যের কারণ জানতে চান সাংবাদিকেরা

বুলু আত্মহত্যা করেছেন—দাবি পুলিশের, নেপথ্যের কারণ জানতে চান সাংবাদিকেরা

রাকসু নির্বাচনে সেনা আনার কোনো পরিকল্পনা নেই: উপাচার্য

রাকসু নির্বাচনে সেনা আনার কোনো পরিকল্পনা নেই: উপাচার্য