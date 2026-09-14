Ajker Patrika
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রংপুর

শেখ হাসিনাকে ফিরিয়ে এনে বিচারের মুখোমুখি করার দাবি এ টি এম আজহারুলের

রংপুর প্রতিনিধি
শেখ হাসিনাকে ফিরিয়ে এনে বিচারের মুখোমুখি করার দাবি এ টি এম আজহারুলের
তারাগঞ্জ উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় আজহারুল ইসলাম। ছবি: আজকের পত্রিকা

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কমিটির নায়েবে আমির ও রংপুর-২ (তারাগঞ্জ-বদরগঞ্জ) আসনের সংসদ সদস্য এ টি এম আজহারুল ইসলাম বলেছেন, শেখ হাসিনাকে ভারত থেকে দেশে ফিরিয়ে এনে বিচারের মুখোমুখি করতে হবে। বিচার নিয়ে প্রহসন না করে তাঁদের বিচারের আওতায় আনার দাবি জানান তিনি।

আজ সোমবার বেলা সাড়ে ১১টায় তারাগঞ্জ উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় আজহারুল ইসলাম এসব কথা বলেন।

শেখ হাসিনার প্রসঙ্গে এ টি এম আজহারুল ইসলাম বলেন, ‘বিচার নিয়ে দেরি করা হচ্ছে, প্রহসন করা হচ্ছে। প্রহসন বাদ দিয়ে সত্যিকার অর্থে তাদের বিচারের মুখোমুখি করতে হবে। শেখ হাসিনার কারণে এত বড় গণহত্যা হয়ে গেল, আজকে সে ভারতে আশ্রয় নিয়ে আছে।’

শেখ হাসিনাকে উদ্দেশ্য করে আজহারুল ইসলাম বলেন, ‘সাহস থাকলে আসেন, আমরা তো চাই আপনি আসেন। আসেন, আপনি বিচারের সম্মুখীন হন, কারাগারে যান, রায়ের সম্মুখীন হন, হাসিমুখে বরণ করেন, জনগণের পক্ষে থাকেন।’

শেখ হাসিনা দেশে ফিরবেন—এমন বক্তব্য দিয়ে কর্মীদের চাঙা করার চেষ্টা করা হচ্ছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘এই আসতেছে, এই আসতেছে, এই সমস্ত ভয় দেখালে হবে না।’

শেখ হাসিনাকে ফিরিয়ে আনার বিষয়ে সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়ে জামায়াতের এই নেতা বলেন, ‘আমরা সরকারের কাছে দাবি করছি, আপনারা ভারতের সঙ্গে আলোচনা করেন এবং আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ের মাধ্যমে তাকে দেশে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করেন।’

ভারত প্রসঙ্গে আজহারুল ইসলাম বলেন, ‘যে দেশের মাধ্যমে আমার দেশ আক্রান্ত হলে স্বাধীনতা বিপন্ন হতে পারে, যে দেশ সীমান্তে আমাদের পাখির মতো গুলি করে হত্যা করে, সেই দেশে যে আশ্রয় নেয়, সে কীভাবে দাবি করতে পারে, সে স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি?’

বিষয়:

ফাঁসিভারতজেলার খবররংপুর বিভাগশেখ হাসিনাজামায়াতে ইসলামী
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