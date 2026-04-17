Ajker Patrika
রাঙ্গামাটি

বাড়ি ঘেরাও করে গুলি: ইউপিডিএফের যুবনেতা নিহত, ২ নারী গুলিবিদ্ধ

রাঙামাটি প্রতিনিধি 
আপডেট : ১৭ এপ্রিল ২০২৬, ১০: ০৪
রাঙামাটি সদর উপজেলার কুতুকছড়ি ইউনিয়নে সন্ত্রাসীদের গুলিতে প্রসিত খীসার নেতৃত্বাধীন ইউপিডিএফের সহযোগী সংগঠন ‘যুবফোরামের’ কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি ধর্মশিং চাকমা (৪২) নিহত হয়েছেন। এ সময় সন্ত্রাসীদের এলোপাতাড়ি গুলিতে দুই নারী আহত হয়েছেন বলেও খবর পাওয়া গেছে।

আজ শুক্রবার (১৭ এপ্রিল) সকাল আনুমানিক ৭টার দিকে কুতুকছড়ি আবাসিক এলাকায় এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় ও সংগঠন সূত্র জানায়, সকালে একদল সশস্ত্র সন্ত্রাসী কুতুকছড়ি আবাসিক এলাকায় ধর্মশিং চাকমার বাড়ি ঘেরাও করে। সন্ত্রাসীদের উপস্থিতি টের পেয়ে ধর্মশিং প্রাণভয়ে দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করেন। এ সময় সন্ত্রাসীরা তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি বর্ষণ করলে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।

হামলার সময় বাড়িতে থাকা আরও দুই নারী গুলিবিদ্ধ হন, স্থানীয়রা তাঁদের উদ্ধার করে রাঙামাটি জেনারেল হাসপাতালে পাঠিয়েছেন।

রাঙামাটি কোতোয়ালি থানা-পুলিশ জানায়, হত্যাকাণ্ডের খবর পাওয়ার পরপরই পুলিশের একটি বিশেষ টিম ঘটনাস্থলের উদ্দেশে রওনা হয়েছে। বর্তমানে ওই এলাকায় থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে এবং নিরাপত্তাব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে।

