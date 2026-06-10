কর্ণফুলী পানি বিদ্যুৎকেন্দ্রের ৩ ইউনিট বন্ধ, উৎপাদন মাত্র ৫৮ মেগাওয়াট

রাঙামাটির কাপ্তাই লেকে পানি স্বল্পতার কারণে কর্ণফুলী পানি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে (কপাবিক) বিদ্যুৎ উৎপাদন কমে গেছে। কেন্দ্রের পাঁচটি ইউনিটের মধ্যে বর্তমানে মাত্র দুটি ইউনিট চালু রয়েছে, বাকি তিনটি ইউনিট বন্ধ রয়েছে। বর্তমানে এ দুটি ইউনিট থেকে ৫৮ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হচ্ছে, যেখানে সর্বোচ্চ উৎপাদন সক্ষমতা ২৪০ মেগাওয়াট।
কপাবিকের ব্যবস্থাপক প্রকৌশলী মাহমুদ হাসান জানান, শুষ্ক মৌসুমে কাপ্তাই লেকের পানির স্তর স্বাভাবিকভাবেই কমে যায়। চলতি সপ্তাহে কিছু বৃষ্টিপাত হলেও তা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। বুধবার সকাল ৯টা পর্যন্ত লেকে পানির স্তর রুল কার্ভ অনুযায়ী থাকার কথা ছিল ৭৮ দশমিক ৩৪ ফুট মিন সি লেভেল, তবে বাস্তবে পানির স্তর ছিল ৭৩ দশমিক ৯১ ফুট। অর্থাৎ পানির লেভেল এখনো ৪ দশমিক ৪৩ ফুট কম রয়েছে।
তিনি আরও জানান, পানির স্তর স্বাভাবিক না হওয়ায় বর্তমানে পাঁচটির মধ্যে তিনটি ইউনিট বন্ধ রয়েছে।
কেন্দ্রের কন্ট্রোল রুম সূত্রে জানা যায়, বুধবার সকাল ৯টা পর্যন্ত চালু থাকা দুটি ইউনিট থেকে ৫৮ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হচ্ছে। এর মধ্যে ২ নম্বর ইউনিট থেকে ৩০ মেগাওয়াট এবং ৩ নম্বর ইউনিট থেকে ২৮ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হচ্ছে।
বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তারা জানান, পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত না হলে এবং কাপ্তাই লেকে পানির স্তর না বাড়লে বাকি ইউনিটগুলো সচল করা সম্ভব হবে না।
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