রাঙামাটিতে পুলিশের আয়োজন দুই দিনের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

রাঙামাটি প্রতিনিধি 
রাঙামাটিতে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। ছবি: আজকের পত্রিকা
পাহাড়ের নতুন প্রজন্মের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে সম্প্রীতির বন্ধন সুদৃঢ় করতে রাঙামাটিতে দুই দিনব্যাপী ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজন করেছে রাঙামাটি জেলা পুলিশ।

আজ রোববার বিকেলে রাঙামাটি রে চিংহ্লা মং মারী স্টেডিয়ামে বেলুন ও কবুতর উড়িয়ে এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন পুলিশের চট্টগ্রাম অঞ্চলের অ্যাডিশনাল আইজি আহসান হাবীব পলাশ।

এ সময় পুলিশের ঢাকা বিভাগের যুগ্ম কমিশনার ফরিদা ইয়াসমিন, রাঙামাটি জেলা প্রশাসক মো. হাবিব উল্লাহ মারুফ, পুলিশের ঢাকা বিভাগের উপপুলিশ কমিশনার নুসরাত এদীব লুনা, পুলিশ সুপার ফরহাদ হোসেন, রাঙামাটি জেলা পরিষদের সদস্য বরুন বিকাশ দেওয়ান, রাঙামাটি জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা সুরিৎ কুমার চাকমা উপস্থিত ছিলেন।

ক্রীড়া আয়োজনে আগামীকাল সোমবার রয়েছে ম্যারাথন ফুটবল ও হ্যান্ডবল প্রতিযোগিতা।

উদ্বোধনী দিনে বক্তারা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম বৈচিত্র্যপূর্ণ একটি এলাকা। কিন্তু এখানে মাঝে মাঝে বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনাকে কেন্দ্র করে পাহাড়ে সম্প্রীতির ফাটল ধরে। এতে সৃষ্টি হয় বাঙালি এবং অন্যান্য পাহাড়ি জাতিগোষ্ঠীর সন্দেহ-অবিশ্বাস। এটি যেন না হয়, এ জন্য সবাইকে একযোগে কাজ করতে হবে। নতুন প্রজন্মকে হ্যাঁ এবং না বলার সাহস দিতে হবে। তখন পার্বত্য চট্টগ্রাম তথা বাংলাদেশ সুন্দর হবে।

উদ্বোধনী দিনে রানী দয়াময়ী উচ্চবিদ্যালয় এবং রাঙামাটি সরকারি উচ্চবিদ্যালয় প্রীতি ফুটবল ম্যাচে অংশগ্রহণ করে। এতে রানী দয়াময়ী উচ্চবিদ্যালয় রাঙামাটি সরকারি উচ্চবিদ্যালয়কে টাইব্রেকারে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হয়।

