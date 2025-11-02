রাঙামাটিতে পুলিশের আয়োজন দুই দিনের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

রাঙামাটি প্রতিনিধি
পাহাড়ের নতুন প্রজন্মের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে সম্প্রীতির বন্ধন সুদৃঢ় করতে রাঙামাটিতে দুই দিনব্যাপী ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজন করেছে রাঙামাটি জেলা পুলিশ।
আজ রোববার বিকেলে রাঙামাটি রে চিংহ্লা মং মারী স্টেডিয়ামে বেলুন ও কবুতর উড়িয়ে এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন পুলিশের চট্টগ্রাম অঞ্চলের অ্যাডিশনাল আইজি আহসান হাবীব পলাশ।
এ সময় পুলিশের ঢাকা বিভাগের যুগ্ম কমিশনার ফরিদা ইয়াসমিন, রাঙামাটি জেলা প্রশাসক মো. হাবিব উল্লাহ মারুফ, পুলিশের ঢাকা বিভাগের উপপুলিশ কমিশনার নুসরাত এদীব লুনা, পুলিশ সুপার ফরহাদ হোসেন, রাঙামাটি জেলা পরিষদের সদস্য বরুন বিকাশ দেওয়ান, রাঙামাটি জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা সুরিৎ কুমার চাকমা উপস্থিত ছিলেন।
ক্রীড়া আয়োজনে আগামীকাল সোমবার রয়েছে ম্যারাথন ফুটবল ও হ্যান্ডবল প্রতিযোগিতা।
উদ্বোধনী দিনে বক্তারা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম বৈচিত্র্যপূর্ণ একটি এলাকা। কিন্তু এখানে মাঝে মাঝে বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনাকে কেন্দ্র করে পাহাড়ে সম্প্রীতির ফাটল ধরে। এতে সৃষ্টি হয় বাঙালি এবং অন্যান্য পাহাড়ি জাতিগোষ্ঠীর সন্দেহ-অবিশ্বাস। এটি যেন না হয়, এ জন্য সবাইকে একযোগে কাজ করতে হবে। নতুন প্রজন্মকে হ্যাঁ এবং না বলার সাহস দিতে হবে। তখন পার্বত্য চট্টগ্রাম তথা বাংলাদেশ সুন্দর হবে।
উদ্বোধনী দিনে রানী দয়াময়ী উচ্চবিদ্যালয় এবং রাঙামাটি সরকারি উচ্চবিদ্যালয় প্রীতি ফুটবল ম্যাচে অংশগ্রহণ করে। এতে রানী দয়াময়ী উচ্চবিদ্যালয় রাঙামাটি সরকারি উচ্চবিদ্যালয়কে টাইব্রেকারে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হয়।
বগুড়া প্রতিনিধি
মুগডালে ক্ষতিকর রঙের উপস্থিতি পাওয়ায় বগুড়ায় চারটি ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানকে লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। আজ রোববার শহরের ডালপট্টিতে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর ও নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের যৌথ অভিযানে এই জরিমানা করা হয়।
অভিযানে শহরের ডালপট্টি এলাকার একাধিক দোকানে মুগডালে ক্ষতিকারক রং আছে কি না, তা পরীক্ষা করা হয়। অভিযানে চারটি দোকানের মুগডালে ক্ষতিকারক রঙের উপস্থিতি পাওয়া যায়।
যদিও দোকানিরা বলছেন, তাঁরা প্রত্যেকে এই ডালগুলো রাজশাহীর বানেশ্বর থেকে কিনেছেন। এগুলোর মধ্যে রংমিশ্রিত থাকে তা আমদানিকারক প্রতিষ্ঠানগুলোই ভালো বলতে পারবে। তাঁরা পাইকারি এনে সেভাবেই আবার বিক্রি করেন।
এ বিষয়ে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর বগুড়ার সহকারী পরিচালক মেহেদী হাসান বলেন, ‘আজ রোববার আকস্মিক অভিযানে সব ব্যবসায়ীদের কঠোরভাবে সতর্ক করে দেওয়ার পাশাপাশি দুই দোকানকে ৩০ হাজার করে এবং আরও দুই দোকানকে ২০ হাজার করে মোট ১ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে।
পাশাপাশি আজ সন্ধ্যার মধ্যে যাঁদের কাছে রংমিশ্রিত ডাল রয়েছে, সেসব বস্তা নিজ নিজ ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান থেকে সরিয়ে ফেলতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যদিও কর্তৃপক্ষের উপস্থিতিতে ব্যবসায়ী নেতারা ডালের বস্তাগুলো একত্র করে সংশ্লিষ্ট আমদানিকারককে ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা করেন।’
জেলা নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা মো. রাসেল বলেন, মুগডালে যে রঙের উপস্থিতি তাঁরা অভিযানে পেয়েছেন, তা মানবস্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। যেসব অসাধু ব্যবসায়ীরা ভোজ্যপণ্যে ভেজাল কিংবা ক্ষতিকারক এমন রং ব্যবহারের প্রচেষ্টা করবেন, তাঁদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণের হুঁশিয়ারি দেন তিনি। অভিযানে ক্যাবের সাধারণ সম্পাদক ফজিলাতুন্নেছাসহ জেলা পুলিশের সদস্যরা সহযোগিতা করেন।
কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি
কিশোরগঞ্জে বেস্ট রিপোর্টিং অ্যাওয়ার্ড (সংবাদপত্র) পেলেন আজকের পত্রিকার জেলা প্রতিনিধি সাজন আহম্মেদ পাপন। চলতি বছর আজকের পত্রিকায় প্রকাশিত ‘১৪ বছর ধরে অনির্বাচিত কমিটি, অচল কিশোরগঞ্জের ক্রীড়াঙ্গন’ প্রতিবেদনের জন্য তিনি এ পুরস্কার পেয়েছেন।
শনিবার (১ নভেম্বর) রাতে শহরের রথখোলা এলাকায় এক অনুষ্ঠানে তাঁর হাতে এ সম্মাননা তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে চার ক্যাটাগরিতে চারজনকে সম্মাননা দেওয়া হয়। অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানের আয়োজন করে কিশোরগঞ্জ সেন্ট্রাল প্রেসক্লাব।
পুরস্কারপ্রাপ্ত অন্য তিনজন হলেন অনলাইন ক্যাটাগরিতে তাসলিমা আক্তার মিতু, মাল্টিমিডিয়ায় রাকিবুল হাসান রোকেল ও টেলিভিশনে রুমন চক্রবর্তী।
কিশোরগঞ্জ সেন্ট্রাল প্রেসক্লাবের সভাপতি আশরাফুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা বিএনপির সভাপতি মো. শরীফুল আলম। বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মাজহারুল ইসলাম, জেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির রমজান আলী, গণঅধিকার পরিষদের উচ্চতর পরিষদ সদস্য আবু হানিফ, ইসলামী আন্দোলনের জেলা সভাপতি আলমগীর হোসাইন তালুকদার, শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ মুজিবুর রহমান, উপাধ্যক্ষ ও সহকারী অধ্যাপক ডা. মো. একরাম আহসান জুয়েল, হয়বতনগর আনওয়ারুল উলুম (এইউ) কামিল মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মোহাম্মদ আজিজুল হক, পাবলিক লাইব্রেরির সাধারণ সম্পাদক মুআ লতিফ, কিশোরগঞ্জ প্রেসক্লাবের সভাপতি নাসিম খান। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন কিশোরগঞ্জ সেন্ট্রাল প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মো. আল আমিন।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
রাজধানীর মোহাম্মদপুরে রাসেল (৩৪) নামে এক মাইক্রোবাসচালককে কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। গতকাল শনিবার রাতে নবীনগর হাউজিংয়ের ৪ নম্বর রোডে এ হত্যাকাণ্ড ঘটে। এতে রিয়াদ ও বিপ্লব নামে আরও দুজন আহত হয়েছেন। তাঁদের সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
পুলিশ জানিয়েছে, এই হত্যাকাণ্ডে কুখ্যাত ‘কবজিকাটা গ্রুপ’-এর সদস্যরা জড়িত। ঘটনার পর মেহেদী হাসান বাবু ও মোবারক নামে গ্রুপটির দুই সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তবে হত্যার সুনির্দিষ্ট কারণ সম্পর্কে পুলিশ এখনো নিশ্চিত হতে পারেনি।
জানা গেছে, নিহত রাসেলের কিছু আত্মীয় স্থানীয় বাজারে মুরগি ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, মুরগির ব্যবসাসংক্রান্ত বিরোধ থেকেই এ হত্যাকাণ্ড।
নিহত রাসেল মুন্সিগঞ্জের শ্রীনগর উপজেলার রুদ্রপাড়া গ্রামের আফছার আলমের ছেলে। তিনি পরিবারসহ চন্দ্রিমা মডেল টাউনের ৫ নম্বর রোডের ২০ নম্বর বাসায় থাকতেন। এ ঘটনায় রাসেলের বাবা সাতজনের নাম উল্লেখ করে অজ্ঞাত ১৫–২০ জনকে আসামি করে মামলা করেছেন। তদন্ত-সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, আসামিরা সবাই কবজিকাটা গ্রুপের সদস্য।
স্থানীয়রা জানান, কুখ্যাত সন্ত্রাসী কবজিকাটা আনোয়ার ওরফে শুটার আনোয়ার বর্তমানে কারাগারে আছেন। তিনি গত ১৭ ফেব্রুয়ারি র্যাবের হাতে গ্রেপ্তার হন। তবে আনোয়ারের অনুপস্থিতিতে তাঁর ভাই দেলোয়ার ও বোন মাসুমা চাঁদাবাজি ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছেন। সম্প্রতি এলাকায় খবর ছড়ায়—আনোয়ারের জামিনের জন্য আট লাখ টাকা দরকার, যা জোগাড় করতেই এখন গ্রুপের সদস্যরা মরিয়া হয়ে উঠেছে।
গত ৩০ অক্টোবর ঢাকা উদ্যান এলাকার হাজি জয়নাল আবেদীন কাঁচাবাজারে চাঁদাবাজির সময় জনতা দেলোয়ারকে ধরে পুলিশে দেয়। সেই ঘটনার তিন দিন পর রাসেল হত্যায় কবজিকাটা গ্রুপের নাম উঠে এসেছে।
মোহাম্মদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কাজী মো. রফিকুল আহমেদ বলেন, ‘ঘটনাস্থলটি সন্ত্রাসপ্রবণ এলাকা। প্রাথমিক তদন্তে আমরা বিভিন্ন তথ্য পেয়েছি, তবে ঘুরেফিরে কবজিকাটা গ্রুপের সদস্যদের নামই আসছে। মেহেদী হাসান বাবু ও মোবারক নামে দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। নিহত রাসেল হায়েস মাইক্রোবাসের চালক ছিলেন। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, মুরগি ব্যবসার দ্বন্দ্ব থেকেই এ হত্যাকাণ্ড ঘটেছে।’
থানার উপপরিদর্শক (এসআই) অহিদুল ইসলাম বলেন, ‘শনিবার রাতে রাসেল, রিয়াদ ও বিপ্লব নবীনগর হাউজিং এলাকায় পৌঁছালে ১৫–২০ জন দুর্বৃত্ত তাঁদের ওপর হামলা চালায়। তিনজনই আহত হন। পরে হাসপাতালে নেওয়ার পর রাসেল মারা যান। আহত দুজন চিকিৎসাধীন আছেন।’
নিহত রাসেলের মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে।
সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি
সিরাজগঞ্জের শাহজাহাদপুরে বন্ধুদের সঙ্গে ঢাকা-পাবনা মহাসড়কে প্রতিযোগিতা করে মোটরসাইকেল চালানোর সময় দুর্ঘটনায় এক তরুণ মারা গেছে। আহত হয়েছে আরও একজন।
রোববার (২ নভেম্বর) দুপুরে বগুড়া-নগরবাড়ী মহাসড়কের শাহজাদপুর উপজেলার টেটিয়ারকান্দা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত তরুণের নাম মো. রুহান (১৭)। সে উল্লাপাড়া উপজেলা সদরের বাসিন্দা। আহত বাদশা একই উপজেলার সানোয়ার হোসেনের ছেলে।
প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাতে শাহজাদপুর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) এমদাদ হোসেন জানান, তিনটি মোটরসাইকেলে কয়েকজন তরুণ উল্লাপাড়া থেকে পাবনা অভিমুখে অতিরিক্ত গতিতে যাচ্ছিল। টেটিয়ারকান্দা এলাকায় পৌঁছে একে অপরের সঙ্গে ধাক্কা লাগলে একটি মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশের গাছে আঘাত হানে। এতে ঘটনাস্থলেই চালক রুহানের মৃত্যু হয়।
গুরুতর আহত অবস্থায় আরোহী বাদশাকে স্থানীয় হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসকেরা তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় পঙ্গু হাসপাতালে পাঠান।
শাহজাহাদপুর থানার ডিউটি অফিসার উপপরিদর্শক (এসআই) দেবব্রত বিশ্বাস জানান, লাশ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। আইনিপ্রক্রিয়া শেষে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।
