সিরাজগঞ্জে শাড়ি কারখানায় আগুন

বেলকুচি (সিরাজগঞ্জ) প্রতিনিধি
সিরাজগঞ্জের এনায়েতপুরে একটি শাড়ি কারখানা আগুনে পুড়ে গেছে। এতে বিপুলসংখ্যক কাপড়, কম্পিউটার, আসবাব ও চারটি মেশিন পুড়ে গেছে।
আজ মঙ্গলবার (৯ ডিসেম্বর) ভোরের দিকে এনায়েতপুর থানার গোপালপুর গাবতলা এলাকার সেরাজুল ও বাবু মল্লিকের শাড়ি প্রিন্ট কারখানায় এ ঘটনা ঘটে।
খবর পেয়ে বেলকুচি ফায়ার সার্ভিসের একটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে প্রায় ১ ঘণ্টা চেষ্টা চালিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।
স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, আজ বাদ ফজর গাবতলায় প্রতিষ্ঠিত বিসমিল্লাহ ডিজিটাল শাড়ি প্রিন্ট কারখানায় হঠাৎ দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে ওঠে। মুহূর্তের মধ্যে তা ছড়িয়ে পড়তে দেখে ফায়ার সার্ভিসে খবর দেওয়া হয়।
পরে বেলকুচি ফায়ার সার্ভিসের একটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। ততক্ষণে কারখানায় রক্ষিত কাপড়, আসবাবপত্র, কম্পিউটার ও মেশিনপত্র পুড়ে যায়।
কারখানার মালিক বাবু মল্লিক জানান, মেশিনের বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ৫৬ লাখ টাকা হতে পারে।
বেলকুচি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের স্টেশন ইনচার্জ শহিদুর রহমান বলেন, ‘অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়ে আমরা ঘটনাস্থলে গিয়ে স্থানীয়দের সহযোগিতায় আগুন নিভিয়ে ফেলেছি। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিট থেকে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটতে পারে।’
শ্রীপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি
গাজীপুরের শ্রীপুরে পিকআপ ভ্যানের সঙ্গে সিএনজিচালিত অটোরিকশার সংঘর্ষে হেনা আক্তার (৪০) নামের এক নারী নিহত হয়েছেন। এতে অটোরিকশার আরও পাঁচ আরোহী আহত হয়েছেন। আজ মঙ্গলবার (৯ ডিসেম্বর) দুপুরে উপজেলার মাওনা ইউনিয়নের মাওনা কালিয়াকৈর আঞ্চলিক সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত হেনা আক্তার বগুড়ার গাবতলী উপজেলার খলিলুর রহমানের মেয়ে। তিনি শ্রীপুর পৌরসভার লোহাগাছ গ্রামে মেয়ের বাড়িতে বেড়াতে যাচ্ছিলেন বলে জানা গেছে।
স্থানীয় বাসিন্দা ফরিদুল ইসলাম বলেন, হেনা আক্তার কালিয়াকৈর থেকে একটি সিএনজিচালিত অটোরিকশায় মাওনা চৌরাস্তা এলাকার দিকে রওনা হন। মাওনা ইউনিয়নের মানসুরাবাদ এলাকায় অটোরিকশাটির সঙ্গে পিকআপের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলে হেনা আক্তারের মৃত্যু হয়। এ সময় অটোরিকশায় থাকা অন্য আরোহীরা গুরুতর আহত হন।
শ্রীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ নাছির আহমদ বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এ বিষয়ে পরবর্তী আইনগত পদক্ষেপ প্রক্রিয়াধীন।
হবিগঞ্জ প্রতিনিধি
হবিগঞ্জের আজমিরীগঞ্জ উপজেলার কাকাইলছেও বাজার ও তার আশপাশ এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে। এলাকায় দুই পক্ষের সংঘর্ষে রাসেল মিয়া (৪০) নামে এক ব্যক্তি নিহতের ঘটনায় আজ মঙ্গলবার বেলা ১টা থেকে বুধবার (১০ ডিসেম্বর) বেলা ১টা পর্যন্ত ১৪৪ ধারা বহাল থাকবে।
মঙ্গলবার (৯ ডিসেম্বর) আজমিরীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট এস এম রেজাউল করিম এ আদেশ জারি করেন।
জানা গেছে, কাকাইলছেও ইউনিয়নের দুই গ্রামের বাসিন্দাদের মধ্যে পরপর দুই দিন সোমবার (৮ ডিসেম্বর) ও মঙ্গলবার (৯ ডিসেম্বর) সংঘর্ষের ঘটনায় রাসেল মিয়া (৪০) নামে এক যুবক নিহত ও অন্তত ৪০ জন আহত হন।
আজমিরীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এস এম রেজাউল করিম বলেন, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে কাকাইলছেও গ্রাম ও এর আশপাশের এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে। আগামীকাল বেলা ১টা পর্যন্ত এলাকায় পুলিশ মোতায়েন থাকবে এবং সেনাবাহিনীও পুরো এলাকায় টহল দেবে।
বগুড়া প্রতিনিধি
বগুড়ায় বাড়িভাড়া চাওয়ায় মালিককে হুমকি ও ঊর্ধ্বতন কারা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে অসদাচরণের অভিযোগে দুই কারারক্ষীকে বদলি করা হয়েছে। গতকাল সোমবার অতিরিক্ত কারা মহাপরিদর্শক কর্নেল মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল স্বাক্ষরিত আদেশে বিষয়টি জানানো হয়।
বদলি হওয়া ব্যক্তিরা হলেন কারারক্ষী আব্দুল্লাহ ও রফিকুল ইসলাম।
বগুড়া জেলা কারাগারের তত্ত্বাবধায়ক ফারুক আহম্মেদ এ তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।
কারা সূত্রে জানা গেছে, কারারক্ষী আব্দুল্লাহ দেড় বছর ধরে বগুড়ায় কর্মরত। তিনি কারা এলাকার বাইরে ভাড়াবাসায় বসবাস করেন। অভিযোগ রয়েছে, তিনি বাড়িভাড়া নিয়মিত পরিশোধ করেন না। বকেয়া টাকা চাইলে তিনি বাড়ির মালিককে বিভিন্ন সময় ভয়ভীতি ও হুমকি দিতেন। পরে বাড়ির মালিক এ বিষয়ে কারা তত্ত্বাবধায়কের কাছে একটি লিখিত অভিযোগ করেন।
এ ছাড়া কারারক্ষী রফিকুল ইসলাম সাত মাস ধরে বগুড়া জেলা কারাগারে কর্মরত। তাঁর বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময় কারাগারে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে অসদাচরণের অভিযোগ রয়েছে।
কারা তত্ত্বাবধায়ক ফারুক আহম্মেদ আজকের পত্রিকাকে বলেন, দুই কারারক্ষীকে প্রশাসনিক কারণে বদলি করা হয়েছে।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি) বাহারুল আলমকে অপসারণ ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে রাজধানীর শাহবাগ মোড় অবরোধ করে শহীদ পিন্টু স্মৃতি সংসদ। পাশাপাশি ঢাকা-৭ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও বিএনপি নেতা প্রয়াত নাসির উদ্দিন আহমেদ পিন্টু হত্যার বিচার দাবি করেছে তারা।
আজ মঙ্গলবার বেলা ৩টার দিকে তারা সড়ক অবরোধ করে। এতে ওয়ারী, গেন্ডারিয়া, পুরান ঢাকাসহ বিভিন্ন এলাকার সহস্রাধিক মানুষ সেখানে জড়ো হন। প্রায় দেড় ঘণ্টা সড়ক অবরোধের পর বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে সড়ক ছাড়েন তাঁরা। এ সময় শাহবাগে যান চলাচল পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়।
পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা যায়, আইজিপি বাহারুল আলমকে অপসারণ ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে বেলা ৩টার দিকে শাহবাগ মোড়ের কাঁটাবনমুখী সড়কে প্রতিবাদ সমাবেশ করা হয়। শহীদ পিন্টু স্মৃতি সংসদের ব্যানারে আয়োজিত এই সমাবেশে কয়েক শ মানুষ জড়ো হন। এ সময় ঢাকা-৭ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য প্রয়াত নাসির উদ্দিন আহমেদ পিন্টু হত্যার সুষ্ঠু তদন্ত করে বিচার দাবি করেন অবরোধকারীরা। পরে শাহবাগ মোড় অবরোধ করেন তাঁরা।
শহীদ পিন্টু স্মৃতি সংসদের সভাপতি রফিক আহমেদ ডলার আজ বিকেলে আজকের পত্রিকাকে বলেন, পিলখানা হত্যাকাণ্ড ও ৫৭ সেনা কর্মকর্তার নির্মম হত্যা মামলায় বিএনপির সহসাংগঠনিক সম্পাদক নাসির উদ্দিন আহমেদ পিন্টুকে সাজা দেওয়া হয়। পরে কারাগারে তাঁকে ‘পরিকল্পিতভাবে হত্যা’ করা হয়। বিডিআর হত্যাকাণ্ড নিয়ে জাতীয় স্বাধীন তদন্ত কমিশনের প্রতিবেদনে বর্তমান আইজিপির নাম এসেছে। তাই আইজিপিকে তাঁর পদ থেকে অপসারণ করতে হবে। এরপর তাঁর বিষয়ে সরকার যেন প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়। পাশাপাশি শহীদ পিন্টু হত্যার তদন্ত করে বিচার করতে হবে।
এদিকে শাহবাগ সড়ক অবরোধের ফলে ওই এলাকায় যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এতে আশপাশের সড়কে যানজটের সৃষ্টি হয়। এ সময় সাধারণ মানুষ পায়ে হেঁটে গন্তব্যে যান। বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে সড়ক অবরোধ ছেড়ে দেন অবরোধকারীরা। এতে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।
শাহবাগ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মনিরুজ্জামান বলেন, পিন্টু হত্যার বিচারের দাবিতে পিন্টু স্মৃতি সংসদের ব্যানারে লোকজন শাহবাগ অবরোধ করে আন্দোলন করেন। এতে শাহবাগ মোড় দিয়ে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। প্রায় দেড় ঘণ্টা পর সড়ক ছেড়ে দিলে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।
